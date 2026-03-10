「第29回組込み・エッジ・IoT開発EXPO春（Japan IT Week 【春】内）」に出展　最新のAIソフトウェアテスト設計支援・ドキュメント作成支援ソリューションを紹介

キヤノンITソリューションズ株式会社



キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下キヤノンITS）は、2026年4月8日（水）から4月10日（金）に開催される「第29回組込み・エッジ・IoT開発EXPO春（Japan IT Week 【春】内）」に出展します。

キヤノンITSは、経験・ノウハウを生かした組込みソフトウェア開発やAI技術を活用した先進的なソリューションを提供しています。このたび、日本最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展 「第29回組込み・エッジ・IoT開発EXPO【春】（Japan IT Week 【春】内）」に出展し、AIを活用したソフトウェアテスト設計支援とドキュメント作成支援サービスを紹介します。

ブースでは、デモや動画、パネルなどを実際にご覧いただき、キヤノンITSのスタッフが詳しくご説明します。

■出展ソリューション（ブース：西4ホールW25-35）

●テストケース自動生成サービス

仕様書やマニュアルなどのドキュメントから、テスト観点やテストケースを自動生成するテスト設計支援サービスです。生成AIを活用して開発ドキュメントを分析・比較・構造化し、テストに必要な情報を効率的に抽出します。テスト設計の効率化と納期短縮を推進します。

●ドキュメント作成支援サービス

生成AIと品質検証の専門家が連携し、議事録やメールなどから不足ドキュメントを自動生成します。「仕様書がない」「資料が足りない」といった課題に対し、生成AIが要件や製品仕様を正確に読み取ることで解決。専門家による補完で最適な開発ドキュメントを作成、品質向上に繋げます。

●PQC 対応組込みセキュリティ支援サービス

さまざまな組込み機器がインターネットに接続されるIoT時代において、セキュリティ対策は不可欠となっています。欧州連合（EU）では、サイバーレジリエンス法（CRA）が2027年末に完全施行予定であり、組込み機器への対応は重要な課題です。さらに、量子コンピュータの実用化を見据え、耐量子暗号（PQC）への対応も求められています。

当社では、組込みセキュリティ分野において、要件定義から実装、運用まで、トータルでお客様の製品開発を支える技術を提供します。

■Japan IT Week 【春】2026開催概要

- 日 時 ：2026年4月8日（水）～ 2026年4月10日（金）- 会 場 ：東京ビッグサイト：展示ホール／東1-3,7,8ホール、西1-4ホール- 主催 ：RX Japan 合同会社- 入場料 ：無料（事前来場登録が必要です）- 公式サイト ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html