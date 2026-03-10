【LIPS月間トレンド賞】ファンデからパウダーまで、全方位で″美容液化″。ベースメイクとスキンケアが融合する「ハイブリッド美容」がアツい【2026年3月】

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」が、トレンドの原石をいち早くキャッチし表彰する【LIPS月間トレンド賞】。

ファンデーションにとどまらず、フェイスパウダーやプライマーにまで広がる"美容液級"トレンド。いまやベースメイクは、美容液との融合による"ハイブリッド美容"へと進化している。「マキアージュ」のグルタチオン(*1)配合ファンデや、「GIVENCHY」の新作で、夜のスキンケアの最後にも使用可能な"色つきセラム"に象徴されるように、ベースメイク全体がスキンケアの延長という認識はさらに進展し、両者の境界は急速に曖昧化している。

*1：整肌・保護

【LIPS月間トレンド賞】は、LIPS独自のロジックを元に算出したアイテムから、美容領域のアーリーアダプターである「Project LIPS」の投票結果を合わせて選定。「LIPS」はもちろん、各SNSで話題の"トレンドの原石"をいち早くキャッチし発信するアワードである。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年3月」のポイント

ヘアケア部門では、「ReFa」や「&honey Professional」など、サロン専売品を含む"セルフサロン志向"のダメージ補修を訴求するアイテムが支持を集めている。さらに、髪の内部空洞に着目した「melt」の補修技術にも注目が集まり、ユーザーの関心は表面的なケアから、プロ仕様の高度な内部補修へと移行。自宅でのケアに妥協しない"セルフサロン志向"(https://note.com/lips_labo/n/n53eac79a3c04)がうかがえる結果となった。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年3月」の集計について

・集計対象期間：2026年1月20日～2026年2月19日

・対象商品：上記集計対象期間内にLIPS内でクチコミ投稿された商品

・集計対象アイテム数：14,353点

【コスメ部門】「コーセー」「資生堂」独自の処方技術を搭載！期待のニューフェイスが一挙登場

＜１位 Visee／ネンマクフェイク ルージュ II＞

https://lipscosme.com/products/679467

リニューアル発表を匂わせる公式Xの投稿がバズり、前作に続き人気の女性K-POPアイドルの起用でさらに熱視線が集中。

前作で人気の高かった8色をより使いやすい粘膜色カラーへとアップデートさせた"＃進化形ネンマクフェイク ルージュ"。独自のラスティング処方で、色持ちとツヤを長時間キープ。

「リニューアル前より深みがあって選びやすくなった」と、パーソナルカラーを問わない色展開も好評。なかでも熱視線を寄せられているのが、コーラル系の「PK850 うさぎのフィアンセ」。

＜２位 DECORTE／ルージュデコルテ ティント＆プランプ＞

https://lipscosme.com/products/676754

2026年1月中旬に発売されたティント＆プランパーが「DECORTE」ファンを中心にSNSで大きな話題に。

ティント効果による色持ちと、スキンケア成分による高い保湿力を両立。蛍光発色せず"自分だけの艶色"に染まるというアプローチに心を掴まれた美容オタクも多いよう。

圧倒的なツヤ感やむっちりとした仕上がり、上品なカラー展開はもちろん、パケのかわいさも高評価。その見た目から「自分へのご褒美やプレゼントにもよさそう」という声も。

＜３位 マジョリカ マジョルカ／ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ＞

https://lipscosme.com/products/683671

「マジョリカ マジョルカ」の新作は、繊維フリーながらロングタイプのマスカラ。「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」を新搭載して、強力カールキープ＆お湯オフを実現。

さらに皮脂にじみにも強い「NEOウォータープルーフ処方」に、細部まで塗りやすい「ムーンスリムブラシ」も採用。

「キープ力が進化(*2)しているのに、お湯で落とせるなんてすごすぎる…！」というコメントのほか、束感の作りやすさやロング効果などの技術進化が高く評価されているよう。

*2：ブランド内において

【ベースメイク部門】プチプラからもついに、"ピンクファンデ"がお目見え。上半期の話題の台風の目に!?



＜１位 マキアージュ／エッセンスリキッド EX ブライトグロウ＞

https://lipscosme.com/products/683188

2026年2月発売の白玉ファンデ美容液。ピンク下地ならぬピンクファンデとして注目を集め、美容オタクたちも「日本ブランドのファンデでは珍しい明るいカラー」と期待大。

美容液でファンデーション成分を包み込む独自の「セラムファースト技術」を搭載。またスキンケア成分として、グルタチオン(*3)も新配合。

「既存品を愛用していて、パワーアップ版と聞いて気になった」と、同シリーズのよさを引き継ぎつつ配合成分やトーンアップ効果(*4)における進化が受賞の理由に。

*3：整肌・保護

*4：メイクアップ効果による

＜２位 PERFECT DIARY／トランスルーシェント ブルーリング セッティング パウダー＞

https://lipscosme.com/products/642439

重ねても粉っぽさゼロを目指した、ヒアルロン酸配合の美容液生まれの"生肌パウダー"。「トリプルブロック」技術を採用し、テカリとベースメイクの酸化によるくすみをブロック。

「崩れにくく透明感が出る(*5)」と、美容界隈を中心にSNSで大きな話題に。「サラサラな粉質なのでこれからの時期にぴったり」と、季節ニーズとも合致。

また愛用者からは、その使用感を"洗練された上質な仕上がり"と高く評価する意見も。"桜色に包まれる"という、イエベ肌にぴったりのピンクパウダーも反響を呼んでいる。

*5：メイクアップ効果による

＜３位 GIVENCHY／プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー＞

https://lipscosme.com/products/679038

スキンケア成分(*6)を90%以上配合した美容液級カラープライマー。「プリズム・リーブル」シリーズ共通の光を操る技術により、色ムラをカバーしながら透明感を演出。

肌悩みに合わせて選べるカラーは、パープル・ピンク・グリーンの3色。美容液成分(*7)がカラーごとに異なる処方に、ユーザーも「新感覚で気になる！」と興味津々。

夜のスキンケアの最後にも使えるという新感覚の処方は、スキンケアとベースメイクの境界線が曖昧になり、ひとつづきのケアとして認識され始めていることを象徴している。

*6：顔料として配合している成分を除く

*7：パープル：ナイアシンアミド（整肌成分）、ピンク：アスコルビルグルコシド（整肌成分）、グリーン：パンテノール（保湿成分）

【スキンケア部門】新感覚！唇への負担に着目した"唇用リムーバー"が堂々の1位にランクイン

＜１位 Laka／ウォッシュフルティントリムーバー＞

https://lipscosme.com/products/681724

色持ちのいいティントや縦じわに細かく入り込んだリップメイクをすっきりオフする唇用クレンジング。"ティント民救済リムーバー"など、キャッチーなクチコミが目立つ。

LIPSユーザーのなかには、レビュー用の撮影で何度もリップを塗り直すことで、唇の乾燥や擦ることなどによる負担を気にするクリエイターも多い。摩擦による色素沈着を防いで唇のうるおいを守りながらオフできる「まさに欲しかったアイテム」と喜びの声も。

片手でササっと塗っても唇の形にぴったりとフィットするチューブ型容器も高評価。

＜２位 アクアレーベル／スペシャルジェルクリーム EX （モイストスムース）＞

https://lipscosme.com/products/676967

これひとつで、化粧水・乳液・クリーム・美容液・マスクの5役を果たす、高機能なオールインワンジェル。

資生堂独自の成分「D-アミノ酸」からなる「浸透美容アミノ酸(*8)」を配合。「デパコス級とウワサの成分がプチプラに！」とうれしい驚きのコメントが多数届いている。

LIPSのなかでも肌悩み上位に挙がる、乾燥による毛穴ケアに対してもたっぷりのうるおいでしっかりカバー。「忙しい時の救世主として家族でライン使いしたい」など、ユーザーからの信頼も厚い。

*8：D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン（うるおい保持）

＜３位 肌美精／夜のリッチミルクマスク＞

https://lipscosme.com/products/683287

合言葉は、「貼る、乳液。」。夜の3分ケアで、ハリとうるおいに満ちた白玉もっちり肌(*9)へと導いてくれる乳液ベースのマスク。

グルタチオンＶＣ誘導体(*10)のほか、レチノールとコラーゲンを組み合わせた「レチノコラーゲン(*11)」も配合。コスパ抜群の大容量タイプながら「配合成分がバランスよく揃えられている」と好印象。

美容界隈では、シートマスクに乳液を塗布する"乳液仮面返し"を取り入れる人も多い。このマスクひとつで手軽にケアが叶うという声もあり、年齢肌が気になる層にも響いているよう。

*9：うるおってキメが整い、ハリツヤのある肌印象のこと

*10：グルタチオン、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ジパルミチン酸アスコルビル、アスコルビン酸硫酸２Ｎａ

*11：レチノール、コラーゲン、ＢＧ

【ヘアケア部門】"セルフサロン志向"のダメージ補修ケアが支持拡大！実力派ブランドの新シリーズがズラり

＜１位 ReFa／リファハニークイーンシャンプー/トリートメント＞

https://lipscosme.com/products/686084

SNSで大きなバズりを生んだ「ReFa」のシャントリが見事1位を獲得。「とにかく見た目が群を抜いてかわいい」と、デザインのインパクトに一目惚れするユーザーが続出。

「女王蜂のローヤルゼリー成分(*12)」や「とろぉりハチミツ成分(*13)」を配合した濃密ホイップ泡で、洗いながらうるおいを補給。

ブランドとしての確かな信頼感に加え、ハチミツモチーフの愛らしさも人気の理由。バスルームのインテリアやギフトとしても好評のよう。

*12：ローヤルゼリー、加水分解ローヤルゼリーエキス、パンテノール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（保湿剤）、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント剤）

*13：ハチミツ、ハチミツエキス（保湿剤）

＜２位 &honey Professional／システム リペア シャンプー1.0／ヘアトリートメント2.0＞

https://lipscosme.com/products/677971

ハチミツ美容でおなじみの「＆honey」から待望のサロン専売品が登場。サロン発想の「iPSハチミツ美容(*14)」で、ダメージを受けた髪を根元から毛先まで徹底補修。

95％以上をサロン発想成分(*15)＆保湿成分で構成。「清潔感のあるスマートな見た目と、処方のプレミアム感に惹かれた」という人も多い。

ブランドのファンからは、プロ仕様の補修力や香りのクオリティなど「レベチな仕上がりを自宅でぜひ体験したい！」といった期待感が高まっている。

*14：ヒト(線維芽細胞／単核細胞)人工多能性細胞培養順化培養液(保湿）、ハチミツ(保湿)による髪の保湿ケアのこと

*15：リンゴ酸（補修）

＜３位 melt／メルト ディープシャンプー／トリートメント＞

https://lipscosme.com/products/675974

LIPSユーザーにも愛用者の多い「melt」から、蓄積した髪ダメージへのケアに特化した新シリーズが登場。

髪の表面だけでなく、内部の空洞化にまで着目した「ナノ浸透ケア処方」が特徴。傷んだ髪の深部まで満たして補修し、弾力のある健やかな状態へ。

時を忘れるようなマインドフルアロマ ウォーターリリー＆ウッドの香りに「個人的に一番好き」との声も。香りと使用感に定評のあるブランドだけに、今作にも厚い信頼が寄せられている。

