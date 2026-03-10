「健康経営優良法人」に4年連続で認定　～ C&Rグループの他3社も3年連続、うち1社は「ネクストブライト1000」に認定～

株式会社クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）はこのたび、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する顕彰制度「健康経営優良法人*2026(大規模法人部門)」に認定されました。なお、本顕彰制度への認定は、2023年、2024年、2025年に続き4年連続となりました。





また、C&Rグループでは、医療分野の子会社である株式会社メディカル・プリンシプル社と孫会社の株式会社コミュニティ・メディカル・イノベーションが「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に、特例子会社である株式会社One Leaf Cloverが「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」に、それぞれ3年連続で認定されております。One Leaf Cloverは本年、「ネクストブライト1000」にも認定されました。

C&Rグループは現在、「可能性を最大化する健康づくり」の健康宣言のもと、独自の健康保険組合の設立運営や健康施策の推進、教育・コミュニケーションの活性化など、様々な取り組みを実施しております。今後も、社員の健康の維持・増進に対する積極的な取り組みと組織的な健康づくり、また、社員自らが実行していくために必要な知識の習得・アクションの機会の提供などを通じて、健康経営の取り組みを積極的に推進してまいります。





▼C&Rグループの「健康経営の推進」について

https://www.cri.co.jp/sustainability/esg/social/#section06



*健康経営優良法人認定制度とは…地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。（経済産業省HP「健康経営優良法人認定制度」より引用）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html