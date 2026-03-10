お茶犬 POPUP SHOPがeeo Store 池袋本店にて開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「お茶犬」のPOPUP SHOPをeeo Store 池袋本店にて2026年3月21日（土）より開催いたします。

POPUP SHOPでは、「お茶会」をテーマにした新規描き下ろしイラストや「レトロアート」の描き起こしイラストなどを使用した限定グッズを販売いたします。また、カドスト及びeeo Store onlineでは、POPUP販売商品の同時通販やEC限定商品の販売も実施（会場限定商品は除く）。会場に来られない方も商品をご購入いただくことが可能です。すべての商品が本企画限定販売となりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！

＜イベント概要＞

■開催期間

2026年3月21日（土）～2026年4月2日（木）

■販売商品■開催場所

eeo Store 池袋本店

東京都豊島区東池袋1-25-14 アルファビルディング1階

営業時間：平日 12時～20時・土日祝 10時～20時

■購入特典

本企画の対象商品をPOPUP SHOPにて一会計につき税込2,200円以上お買い上げごとに、イラストカード（全11種）をランダムで一枚プレゼント。

■オンライン販売について- カドスト（描き下ろしイラストを使用した新商品を販売）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eki00043/

- eeo Store online（描き起こしイラストを使用した新商品を販売）

https://eeo.today/store/101/title/7588

POPUP同時通販受注期間：2026年3月21日（土）10：00～4月2日（木）23：59

※商品によってお取り扱いしているサイトが異なります。詳細は上記URLよりご確認ください。

※オンラインストアでは購入特典の付与はございません。あらかじめご了承ください。

■関連サイト

お茶犬 公式サイト

https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/

お茶犬 POPUP SHOPイベント詳細ページ

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eki00055/

■本件・グッズに関するお問い合わせ

KADOKAWAグッズサポート https://kdq.jp/kdgoods

※かならず「お茶犬 POPUP SHOP」または商品名をご明記ください。

※内容によっては、ご返信までにお時間をいただく場合があります。

※サポートは日本国内に限ります。

■権利表記

(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO