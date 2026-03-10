2026年でデビュー30周年！ポムポムプリンがお友だちと過ごす愛しい1日がデザインされた「ぼくの一日♪クリアチャーム」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ポムポムプリン ぼくの一日♪クリアチャーム」（1回300円・税10%込、全7種）を2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

2026年で30周年を迎えた株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」から、30周年記念デザインのクリアアクリルチャームがカプセルトイに登場！





【商品情報】

ポムポムプリンが“チームプリン”のお友だちとなかよく過ごす愛しい一日がデザインされた、ポムポムプリンファン必見のアイテムです。シリコンリング付きなので、持ち物のめじるしとしても使えて便利。ポーチやバッグにはもちろん、傘やペットボトルにもつけて、ポムポムプリンたちといつでも一緒に過ごしちゃおう！チャームの表面がぷっくりとした立体感とつやつやなクリア感も可愛いポイントです。ぜひこの機会にゲットしてみてください！水やりカフェタイムなわとびホットケーキマラカスおひるねクローバー

●商品名：ポムポムプリン ぼくの一日♪クリアチャーム

●発売日：2026年3月中旬から順次発売予定

●価格：1回300円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全7種

・水やり

・カフェタイム

・なわとび

・ホットケーキ

・マラカス

・おひるね

・クローバー

●商品素材：アクリル、エポキシ樹脂、亜鉛合金、鉄、シリコーン

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp