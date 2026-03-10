『デュエットナイトアビス』大型アップデート「大風の歌・下」下篇を3月10日（火）実施！

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studioが手がけるアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）について、2026年3月10日（火）に大型アップデート「大風の歌・下」下篇を実装いたします。今回のアップデートでは雷属性の新キャラクター「ユーミン」のほか、イベントクエストやサブストーリーなど、新規コンテンツを多数ご用意しております。

■ 新キャラクター紹介PVを公開

現在『デュエットナイトアビス』の公式X（旧Twitter）とYouTube公式チャンネルでは、キャラクター「ユーミン」のオリジナルPVを公開中です。錆びついた孤独な刃が虚妄を断つ――ユーミンの姿をぜひご覧ください。

▼YouTube視聴

https://youtu.be/IotMSvjyNz0

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IotMSvjyNz0 ]

■ キャラクター「ユーミン」& 武器「罪業の逆鱗」、「トライアングルミューズ」実装

華胥（カショ）の反抗組織「山外山（さんがいさん）」で育ち、幼い頃から大風九章（たいふうきゅうしょう）の理不尽さを目の当たりにしてきた。しかしある夜の出来事を境に、ユーミンの信じていたものは音を立てて崩れ去る。取り返しのつかない何かを胸に刻んだ彼は、「自由」よりも「安全」の重さを痛感し、絶望の末に大風九章と契約を結び「応天尉」となった。しかし今も、その瞳の奥には消えない問いが宿っている――あの日の選択は、果たして正しかったのか、と。

✦ユーミン・罪なき囚人

・属性：雷

・勢力：華胥（カショ）

・得意な武器：長柄武器／ライフル

・キャスト：細谷佳正

【入手方法】

１.「体験型劇場」に挑戦し、専用の依頼密書を集めて無料で交換

２.ショップにて直接購入

【実装時期】

2026年3月10日 （火）メンテナンス後に常設で入手可能

✦罪業の逆鱗

【種類】

長柄武器

【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：罪業の逆鱗」は、体験型劇場の「観劇記念」ショップで交換できます。

２.ショップにて直接購入

【実装時期】

2026年3月10日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

✦トライアングルミューズ

【種類】

ライフル

【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：トライアングルミューズ」は、悪夢の残響の挑戦報酬で入手できます。

２.ショップにて直接購入

【実装時期】

2026年3月10日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

■ 「ユーミン」関連イベント開催！期間限定コンテンツに参加しよう！

ユーミンの実装にともない新規コンテンツが実装されます。

✦累計ログインボーナス「太平の願い」

【開催期間】

2026年3月10日(火)11:00（JST）~ 2026年4月6日(月)18:00（JST）

【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。

【報酬内容】

「彩りの砂時計」×10

【イベント説明】

イベント開催期間中、ログインすると当日のログインボーナスを受取り、累計7日ログインするとすべての報酬を獲得できます。当日に受け取っていないログインボーナスはイベント期間中ならば、いつでもイベントページで受け取ることができます。

✦体験型劇場

【開催期間】

2026年3月10日(火)11:00（JST）~ 2026年4月7日(火) 11:00（JST）

【開放条件】

黄昏の碇泊篇ストーリー「審判日」と特別サブクエスト任務「新たな劇」完了

【報酬内容】

ユーミンの依頼密書

【イベント説明】

人気演目に参加し、ユーミンの依頼密書をゲットできます。

✦平和な賭け事

【開催期間】

2026年3月13日(金)11:00 ~ 2026年3月28日(土)06:00（JST）

【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放

【イベント説明】

「ノーマルな賭け」と「チャレンジな賭け」の2種類のクエストをクリアすることで、「ルーナ族ポイント」や「チャレンジポイント」を獲得でき、ポイントに応じた報酬を受け取れます。

✦収穫の日（第二期）

【開催期間】

2026年3月20日（金）11:00 ~ 2026年3月27日（金） 06:00 （JST）

【開放条件】

「ノクトボイジャー手帳」＆「イベント」機能を開放していること

【イベント説明】

イベント期間中、毎日ログインすることで「ノクトボイジャー手帳」の依頼報酬がアップし、限定魔の楔依頼に挑戦できます。ボーナスや挑戦回数は毎日リセットされます。

■ 主な機能追加と改善内容

・魔の楔の一括製作・変換機能を追加。

・昼夜システムに天候を追加。

・キャラクターのジェスチャーを改善し、歩行モーションを追加。

・「∞」タイプの依頼ステージの自動周回機能（最大99回）を追加。

・体験型劇場に、前シーズンの最高クリア記録に応じて特定のステージが先行解放されるシステムを導入。

・依頼密書の選択画面を改善し、まだ入手してない密書も直接購入可能に変更。

・クエストガイドに高低差表示を追加。

・チュートリアルをスキップできるオプションを追加。

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」を破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。



ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日



▼ダウンロードはこちら

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)

iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732(https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732)



▼今すぐsteam版を入手

https://bit.ly/3KGoRcA



公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/4pLeOSh

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI(https://bit.ly/45ZBbMI)

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT(https://bit.ly/4mOEtYT)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Pan Studio All Rights Reserved.