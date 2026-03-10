創業95年・老舗スパイスメーカーKISから、「【紅茶・砂糖抜き】シナモン香る本格チャイの素」と「野菜ブイヨンを使った優しいコーンポタージュ」が新登場、3/10(火)発売

株式会社ケー・アイ・エス

株式会社ケー・アイ・エス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：飯野 顕之、以下「KIS」）は、自社ブランド「SPICE KINGDOM」から「【紅茶・砂糖抜き】シナモン香る本格チャイの素」と、「野菜ブイヨンを使った優しいコーンポタージュ」を、3/10(火)よりオンラインショップで発売いたします。

SPICE KINGDOMから、忙しい時にも、ほっとしたい時にも手軽にスパイスを楽しめる2品「【紅茶・砂糖抜き】シナモン香る本格チャイの素」「野菜ブイヨンを使った優しいコーンポタージュ」が登場。

チャイの素は「紅茶や砂糖を抜いたチャイの素が欲しい」というご要望を多くいただいていたことから開発、コーンポタージュは既に発売中でご好評いただいている「琥珀色の野菜ブイヨン」とスパイスを組み合わせて毎日取り入れやすい商品として開発しました。

【忙しい時にも、ほっとしたい時にも手軽にスパイスを楽しむ】

コーンポタージュは朝起きたての1杯としてもおすすめ。

朝忙しい時はマグカップに溶いたコーンポタージュを、夜寝る前に温めたミルクで溶いたチャイを―お湯やミルクで溶くだけで楽しめるこれらの商品を使用いただくと、日々の暮らしの中で手軽にスパイスをお楽しみいただけます。

【商品紹介】

【紅茶・砂糖抜き】シナモン香る本格チャイの素

発売以来ご好評いただいている「シナモン香る本格チャイの素」。

多くのみなさまからのご要望にお応えし、ベースから紅茶と甘味原料を抜いた商品を開発しました。

商品イメージ：パウダー状の商品です。調理例：はちみつ紅茶、チャイクリーム仕立て

シナモンやクローブのスパイス由来の自然な甘い香りのみ。砂糖やはちみつなどを加えていただくことで、お好きな甘さに調整いただけます。

また、お好きなお茶・コーヒー・ココアに合わせるだけでお使いいただけます。ノンカフェインで飲みたい方にもおすすめです。

牛乳や豆乳などお好きなミルクと合わせて、お好みにカスタマイズしてお楽しみください。

野菜ブイヨンを使った優しいコーンポタージュ

フリーズドライのコーンと北海道産スイートコーンのパウダーを使用したコーンポタージュです。

商品イメージ：つぶつぶコーン入りパウダー状の商品です。調理例：コーンポタージュ＆こんがりバケット

スパイスはホワイトペッパーとナツメグを主体として使用し、SPICE KINGDOM人気商品の「琥珀色の野菜ブイヨン」で味を調え、隠し味にナチュラルクリームチーズを加えています。

ことこと野菜を煮込んだような優しい味わいに仕上げました。

【商品概要】

●発売日：2026年3月10日(火)

「チャイの素」商品パッケージ【紅茶・砂糖抜き】シナモン香る本格チャイの素

■カテゴリ ：ブレンデッドスパイス

■内容量 ：30g

■販売価格 ：500円(税込)

■賞味期限 ：製造から1.5年

■使用量目安：ホットミルク150mlに対して大さじ1（5g）程度

※1袋で6杯分になります。

■販売サイトURL：

https://spicekingdom.jp/products/chai-basic_no-tea_no-sugar

「コーンポタージュ」商品パッケージ野菜ブイヨンを使った優しいコーンポタージュ

■カテゴリ ：ブレンデッドスパイス

■内容量 ：84g

※原材料の一部に乳成分、大豆を含みます。

■販売価格 ：1,280円(税込)

■賞味期限 ：製造から1.5年

■使用量目安：熱湯150mlに対して大さじ2（12g）程度

※1袋で7杯分になります。

■販売サイトURL：

https://spicekingdom.jp/products/corn_potage

株式会社ケー・アイ・エスについて

詳細を見る :https://spicekingdom.jp/collections/onkatsu株式会社ケー・アイ・エス ロゴ

私たちKISは、東京に本社、千葉に2つの自社工場を構える創業94年目の業務用スパイスメーカーです。

「君と 一緒に 幸せを」

KISの名前の由来であり、創業者である飯野 吉太郎から何時の時代も変わらぬ私達のDNAです。

変化を恐れず、スパイスと共に価値創造を続け、関わる全ての方々と共に幸せになることを大切にし、その輪を大きくするために全社員が一丸となって働いています。

当社の5つの「S」マインド、「SPICE」「SPEED」「SUPPORT」「SERVICE」「SHINRAI」を大事に、原料産地・お客様・当社皆で手を取り合って、幸せの架け橋を築いて参ります。

・社名 ： 株式会社ケー・アイ・エス

・本社所在地 ： 東京都文京区向丘1-1-16

・代表取締役社長： 飯野 顕之

・事業内容 ： 業務用スパイス、シーズニング、液体調味料の製造及び販売

・創業 ： 昭和6年(1931年)4月

・設立 ： 昭和22年(1947年)10月

・公式ページ ： http://kk-kis.co.jp/

「SPICE KINGDOM」について

SPICE KINGDOM ロゴ

KISは、これまで多くの食品やレストランメニュー、お惣菜などの味作りを支えてきましたが、「もっとたくさんのお客様に、スパイスのおいしさや魅力をお届けしたい」―そんな思いで「SPICE KINGDOM」ブランドを立ち上げ、オンライン販売サイトをオープンしました。

「SPICE KINGDOM」では、長きに渡って業務用で磨いてきた素材を厳選する力と、その素材の個性を引き出す技術力を活かした「シングルスパイス」「ブレンデッドスパイス」「リキッドスパイス」を取り扱います。

いつものメニューも新鮮に味わえる「これさえあれば大丈夫！」なフレーバーを揃え、みなさまの食卓にこだわりのスパイスの味と香りをお届けします。

・オンライン販売サイト：https://spicekingdom.jp/

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/spice_kingdom_since2023