【徳島市】第13回さくらフォトコンテスト作品募集

徳島市




　徳島市の花である「さくら」のフォトコンテストを開催します。令和８年に撮影した桜の花の写真をご応募ください。

ご応募の方は⇒こちら(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/sakuhin/)　をクリックしてください!!!



応募要項

（１）テーマ
　「徳島市内のさくら２０２６」
　撮影場所： 徳島市内で撮影されたさくらの花
　撮影時期：令和８年に撮影したもの

（２）賞及び賞品
　下記の各賞は後述する人気投票により決定します。
　　・特選　１点（賞状、クオカード６，０００円分）
　　・準特選２点（賞状、クオカード４，０００円分）
　　・入選　３点（賞状、クオカード２，０００円分）
　　・佳作　４点（賞状、クオカード１，０００円分）

（３）応募締め切り日
　令和８年５月３１日（日）まで（必着）

（４）応募資格
　どなたでも応募できます。
　（プロ・アマチュア、年齢、性別、住所、国籍など問いません。）

（５）応募規定
　・応募作品は、応募者自身が撮影した未発表のものに限ります。なお、他のコンテストに入賞・入選した場合は応募を取り下げてください。
　・応募は１人につき、１点までとさせていただきます。

（６）作品規定
　・スマートフォン、携帯電話、デジタルカメラなど、静止画を撮影できるすべての機器で撮影した静止画像データであること。
　※ フィルムカメラの場合は、フィルムをスキャンしたデジタルの静止画像データ。
　・画像データの１点あたりのファイルサイズ：２０ＭＢ以内
　・画像データのファイル形式：ＪＰＥＧ・ＪＰＧ
　・画像データのｄｐｉ：７０以上推奨
　・画像データの色空間はｓＲＧＢとしてください。



応募方法

・⇒こちら(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/sakuhin/)　をクリックし、エントリーフォームに必要事項を入力して作品をアップロードしてください。
　・また、ＣＤによる応募も受け付けます。ＣＤによる応募の場合は、応募用紙（とくしま植物園緑の相談所で配布、とくしま植物園ホームページからもダウンロード可能）に必要事項を記入し、画像データが記録されたＣＤとともにとくしま植物園（〒７７１-４２６７　徳島市渋野町入道４５-１）まで送っていただくか、とくしま植物園まで持参してください。（セキュリティのためCD以外のメディアは受付できません）



展示・人気投票

（１）展示
　応募された作品は、令和８年７月１日（水）以降にとくしま植物園緑の相談所で展示するとともに、令和８年１０月１８日（日）にとくしま植物園において開催予定の「第４０回緑化フェア」の会場内で展示します。また、７月１日から１０月１８日までとくしま植物園ホームページにおいても掲載いたします。

（２）人気投票
　本フォトコンテストは、人気投票の合計得票数により各賞を決定します。
　人気投票の投票期間は以下のとおりです。

　令和８年７月１日（水）から 令和８年１０月１８日（日）まで

　投票場所：とくしま植物園　緑の相談所

　人気投票していただいた方の中から抽選で５人の方に、クオカード５００円分をプレゼントします。
　人気投票は１人につき１回のみ投票することができます。
　規定回数を超えて投票した場合は無効となります。



表彰

　人気投票の集計終了後、とくしま植物園ホームページで投票結果を発表するとともに、入賞者には賞状及び賞品をお送りします。



たくさんのご応募お待ちしております。



問い合わせ先

とくしま植物園緑の相談所


〒771-4267　徳島市渋野町入道45-1


TEL：088-636-3131


FAX：088-636-3132