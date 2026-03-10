【徳島市】第13回さくらフォトコンテスト作品募集

徳島市

徳島市の花である「さくら」のフォトコンテストを開催します。令和８年に撮影した桜の花の写真をご応募ください。



ご応募の方は⇒こちら(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/sakuhin/) をクリックしてください!!!

応募要項

（１）テーマ

「徳島市内のさくら２０２６」

撮影場所： 徳島市内で撮影されたさくらの花

撮影時期：令和８年に撮影したもの





（２）賞及び賞品下記の各賞は後述する人気投票により決定します。・特選 １点（賞状、クオカード６，０００円分）・準特選２点（賞状、クオカード４，０００円分）・入選 ３点（賞状、クオカード２，０００円分）・佳作 ４点（賞状、クオカード１，０００円分）（３）応募締め切り日令和８年５月３１日（日）まで（必着）（４）応募資格どなたでも応募できます。（プロ・アマチュア、年齢、性別、住所、国籍など問いません。）（５）応募規定・応募作品は、応募者自身が撮影した未発表のものに限ります。なお、他のコンテストに入賞・入選した場合は応募を取り下げてください。・応募は１人につき、１点までとさせていただきます。（６）作品規定・スマートフォン、携帯電話、デジタルカメラなど、静止画を撮影できるすべての機器で撮影した静止画像データであること。※ フィルムカメラの場合は、フィルムをスキャンしたデジタルの静止画像データ。・画像データの１点あたりのファイルサイズ：２０ＭＢ以内・画像データのファイル形式：ＪＰＥＧ・ＪＰＧ・画像データのｄｐｉ：７０以上推奨・画像データの色空間はｓＲＧＢとしてください。

応募方法

・⇒こちら(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/sakuhin/) をクリックし、エントリーフォームに必要事項を入力して作品をアップロードしてください。

・また、ＣＤによる応募も受け付けます。ＣＤによる応募の場合は、応募用紙（とくしま植物園緑の相談所で配布、とくしま植物園ホームページからもダウンロード可能）に必要事項を記入し、画像データが記録されたＣＤとともにとくしま植物園（〒７７１-４２６７ 徳島市渋野町入道４５-１）まで送っていただくか、とくしま植物園まで持参してください。（セキュリティのためCD以外のメディアは受付できません）

展示・人気投票

（１）展示

応募された作品は、令和８年７月１日（水）以降にとくしま植物園緑の相談所で展示するとともに、令和８年１０月１８日（日）にとくしま植物園において開催予定の「第４０回緑化フェア」の会場内で展示します。また、７月１日から１０月１８日までとくしま植物園ホームページにおいても掲載いたします。



（２）人気投票

本フォトコンテストは、人気投票の合計得票数により各賞を決定します。

人気投票の投票期間は以下のとおりです。



令和８年７月１日（水）から 令和８年１０月１８日（日）まで



投票場所：とくしま植物園 緑の相談所



人気投票していただいた方の中から抽選で５人の方に、クオカード５００円分をプレゼントします。

人気投票は１人につき１回のみ投票することができます。

規定回数を超えて投票した場合は無効となります。

表彰

人気投票の集計終了後、とくしま植物園ホームページで投票結果を発表するとともに、入賞者には賞状及び賞品をお送りします。

たくさんのご応募お待ちしております。

問い合わせ先

とくしま植物園緑の相談所

〒771-4267 徳島市渋野町入道45-1

TEL：088-636-3131

FAX：088-636-3132