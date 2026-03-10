【徳島市】ボランティア友の会会員募集のお知らせ

徳島市

徳島城博物館で、館内・庭園などのガイドやイベントの実施や補助、ミュージアムショップの運営などを行う「ボランティア友の会」の会員を次のとおり募集します。

対象

ボランティアとして週1回活動でき、3日間の研修（4月17日（金曜）・18日（土曜）・19日（日曜）に実施予定）に参加できる方

定員

10人程度

締め切り

3月27日（金曜）必着

申込方法

3月27日（金曜）（必着）までに、はがきに「ボランティア友の会加入申し込み」と明記し、住所、名前、年齢、電話番号を書いて、徳島城博物館（〒770-0851 徳島市徳島町城内1-8 電話：088-656-2525）へ

入館料

大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料



【徳島市立徳島城博物館】

平成４年１０月、徳島藩と藩主蜂須賀家の歴史・美術工芸資料を収集し展示する博物館として開館。徳島城博物館の名称は、蜂須賀家の居館であった徳島城跡地に建設されたことに因む。江戸時代の御殿をイメージした書院造り風の建物。

常設展では、江戸時代末期の安政４年(1857)に建造された徳島藩御召(おめし)鯨(くじら)船(ぶね)千(せん)山(ざん)丸(まる)（国指定重要文化財）や縮尺５０分の１の「徳島城御殿復元模型」の他、常設第２展示室「大名のくらしと文化」では、大名蜂須賀家の美術工芸資料を常に鑑賞することができる。１年間に６回の展覧会に加えて、各種イベントを行っている。詳しくは下記へ。

ホームページ：https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/