【徳島市】第26回ガーデニングコンクール出展作品募集

徳島市

とくしま植物園では、第26回ガーデニングコンクールの出展作品を募集します。

皆さんのご応募お待ちしています。



※出展していただいた方には参加賞として、1作品につき500円分のクオカードをプレゼントいたします!!!



詳細は、とくしま植物園HP(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/moyooshi/)をご確認ください。

開催日

4月26日（日）（「第45回花と緑の広場」併催）～5月6日（振休）

お申込み方法

下記のいずれかの方法でお申込みください



１.申込用紙によるお申込み

・とくしま植物園で配布。

・「とくしま植物園ホームページ」の「催し物」ページから申込書をダウンロード。

申込用紙に必要事項を記入し、郵送・FAX(088-636-3132）・とくしま植物園緑の相談所へ持参。のいずれかの方法でお申込みください。





２．メールによるお申込み

・「とくしま植物園ホームページ」の「催し物」ページから申込書をダウンロード。

ダウンロードしたファイルに必要事項を記入し、電子メール（email：t.botanical.ev@gmail.com）の添付ファイルの形で送付してください。



email：t.botanical.ev@gmail.com





たくさんのご応募をお待ちしております。

問い合わせ先

とくしま植物園 緑の相談所

〒771-4267 徳島市 渋野町入道 45-1

TEL：088-636-3131

FAX：088-636-3132