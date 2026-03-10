【徳島市】第26回ガーデニングコンクール出展作品募集
徳島市
とくしま植物園では、第26回ガーデニングコンクールの出展作品を募集します。
開催日
お申込み方法
下記のいずれかの方法でお申込みください
問い合わせ先
とくしま植物園では、第26回ガーデニングコンクールの出展作品を募集します。
皆さんのご応募お待ちしています。
※出展していただいた方には参加賞として、1作品につき500円分のクオカードをプレゼントいたします!!!
詳細は、とくしま植物園HP(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/moyooshi/)をご確認ください。
開催日
4月26日（日）（「第45回花と緑の広場」併催）～5月6日（振休）
お申込み方法
下記のいずれかの方法でお申込みください
１.申込用紙によるお申込み
・とくしま植物園で配布。
・「とくしま植物園ホームページ」の「催し物」ページから申込書をダウンロード。
申込用紙に必要事項を記入し、郵送・FAX(088-636-3132）・とくしま植物園緑の相談所へ持参。のいずれかの方法でお申込みください。
２．メールによるお申込み
・「とくしま植物園ホームページ」の「催し物」ページから申込書をダウンロード。
ダウンロードしたファイルに必要事項を記入し、電子メール（email：t.botanical.ev@gmail.com）の添付ファイルの形で送付してください。
email：t.botanical.ev@gmail.com
たくさんのご応募をお待ちしております。
問い合わせ先
とくしま植物園 緑の相談所
〒771-4267 徳島市 渋野町入道 45-1
TEL：088-636-3131
FAX：088-636-3132