【徳島市】第26回ガーデニングコンクール出展作品募集

徳島市


　とくしま植物園では、第26回ガーデニングコンクールの出展作品を募集します。
　皆さんのご応募お待ちしています。

※出展していただいた方には参加賞として、1作品につき500円分のクオカードをプレゼントいたします!!!

詳細は、とくしま植物園HP(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/moyooshi/)をご確認ください。



開催日

4月26日（日）（「第45回花と緑の広場」併催）～5月6日（振休）


お申込み方法

下記のいずれかの方法でお申込みください

１.申込用紙によるお申込み
・とくしま植物園で配布。
・「とくしま植物園ホームページ」の「催し物」ページから申込書をダウンロード。
申込用紙に必要事項を記入し、郵送・FAX(088-636-3132）・とくしま植物園緑の相談所へ持参。のいずれかの方法でお申込みください。


２．メールによるお申込み
・「とくしま植物園ホームページ」の「催し物」ページから申込書をダウンロード。
ダウンロードしたファイルに必要事項を記入し、電子メール（email：t.botanical.ev@gmail.com）の添付ファイルの形で送付してください。

email：t.botanical.ev@gmail.com




たくさんのご応募をお待ちしております。



問い合わせ先

とくしま植物園　緑の相談所


〒771-4267　徳島市 渋野町入道 45-1


TEL：088-636-3131


FAX：088-636-3132