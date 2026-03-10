【徳島市】とくしまダイバーシティフォーラムを開催します！

徳島市

「働き方」や「ワーク・ライフ・バランス」をテーマに、性別や職種、世代、生まれ育った環境などによる価値観の違いに気づくためのフォーラムを開催します。

徳島で活躍する方々のトークセッションやグループごとのワークショップを通じて、「誰もが活躍する社会」や「自分らしい働き方」について、考えてみませんか？

日時

3月25日(水曜日)14時00分から15時30分まで

プログラム

1．ファシリテータ講演

2．トークセッション

3．グループワーク

ファシリテータ

徳島市男女共同参画推進ネットワーク会議 座長

四国大学・四国大学短期大学部 副学長

加渡 いづみ さん

パネリスト

株式会社TABIJI 代表取締役

榎本 峰子さん

公益社団法人 徳島県労働者福祉協議会 参与

兼松 文子さん

特定非営利活動法人 Creer 理事

喜多條 雅子さん

対象

徳島市在住、在勤、在学で関心のある方ならどなたでも

定員

40名程度(先着。要事前申込。）

会場

万代クレエール（万代中央ふ頭内）

※駐車場はありますが、台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用いただくか、お乗り合わせの上、お越しください。

参加費

無料

申し込み方法

氏名、住所、市外在住の方は会社・学校名、日中連絡の取れる電話番号、メールアドレスを記載の上、郵送、ファックス、電話、メール、又は下記申込フォーム（外部サイト）のいずれかの方法でお申し込みください。

お申込み後キャンセルされる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。

徳島市HP

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/genderequality/danjo/r8diversityforum.html

お問い合わせ先

徳島市 男女共同参画センター

〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24番地アミコビル4階

電話：088-624-2611

ファクス：088-624-2612