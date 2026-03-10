【徳島市】徳島城博物館　蜂須賀時代絵巻　徳島城時代行列参加者募集

徳島市

「蜂須賀時代絵巻」に時代衣装を着用し、時代行列を盛り上げ、協力してくださる方を募集します。

時代行列では、徳島城博物館を出発し、鷲の門広場に到着するまでの約2キロを歩きます。

日時

令和8年4月26日（日曜）午前9時から午後5時（雨天の場合、29日（水曜））

対象

4月12日（日曜）午後1時から行う「衣装合わせ会」に参加できる方（小学生以上）

衣装

衣装については「衣装合わせ会」での面接を経て、博物館事務局側で決定します。

男性用： 僧兵、裃かみしも、忍者、甲冑 など

女性用： 大奥局、武家腰元、町娘、衣担ぎ など

注記）個人で所有する鎧兜や時代衣装、着物などの衣装を着用しての参加も可能です。

申込方法

はがきに「時代行列参加希望」と明記し、住所・名前・電話番号・身長を書き、3月27日（金曜）（必着）までに、徳島城博物館（〒770-0851 徳島市徳島町城内1-8）へ。

自分の兜鎧や衣装で参加希望の方も、はがきにその旨を明記してお申し込みください。

参加費

無料

入館料

大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料



【徳島市立徳島城博物館】

平成４年１０月、徳島藩と藩主蜂須賀家の歴史・美術工芸資料を収集し展示する博物館として開館。徳島城博物館の名称は、蜂須賀家の居館であった徳島城跡地に建設されたことに因む。江戸時代の御殿をイメージした書院造り風の建物。

常設展では、江戸時代末期の安政４年(1857)に建造された徳島藩御召(おめし)鯨(くじら)船(ぶね)千(せん)山(ざん)丸(まる)（国指定重要文化財）や縮尺５０分の１の「徳島城御殿復元模型」の他、常設第２展示室「大名のくらしと文化」では、大名蜂須賀家の美術工芸資料を常に鑑賞することができる。１年間に６回の展覧会に加えて、各種イベントを行っている。詳しくは下記へ。

ホームページ：https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/