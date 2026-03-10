素足よりも涼しい！接触冷感・吸汗加工・UV対策加工で夏も快適「ASTIGU／アスティーグ」ソックスに「【冷】涼しさキープ」が登場

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）は、2026年春夏シーズンに「ASTIGU／アスティーグ」のソックスから新たに「【冷】涼しさキープ」を発売いたします。接触冷感機能や吸汗加工、UV対策加工など夏に欲しい機能を詰め込んだ素足よりも―1℃（※）涼しい冷感ソックスです。店頭では2026年3月中旬より順次展開いたします。（※…25℃×50%RHで測定。ふとももに霧吹きを噴霧し、汗が乾く際の皮膚温度の変化と仮定して測定。着用環境により効果が異なるため、実際の着用状況での温度差を保証するものではありません。）

■アスティーグソックスに夏向けアイテム登場

2025年秋冬シーズンよりアスティーグの商品ラインアップに加わったソックス。2026年春夏シーズンの新商品として「【冷】涼しさキープ」を発売します。アスティーグソックス【冷】は接触冷感機能や吸汗加工、UV対策加工など夏仕様に仕上げました。汗や紫外線といった夏に気になるお悩みに寄り添ったアイテムです。

■アイテム特徴

こだわりの使用素材

特殊な断面形状で熱を逃がす力が大きい糸を採用しているため涼感効果があります。これにより素足より―1℃（※）の涼しさを実現しました。糸自体が涼感効果を持ち、洗濯後も涼しさが持続します。さらにひんやり涼しい肌触りの接触冷感機能も備えています。

吸汗加工とUV対策加工で足元快適

汗を吸水しやすい吸汗加工と紫外線を通しにくいUV対策加工を施しました。

気になるニオイ軽減

繊維に対する消臭効果を持つ糸を使用しているので、気になるニオイを軽減します。

※…25℃×50%RHで測定。ふとももに霧吹きを噴霧し、汗が乾く際の皮膚温度の変化と仮定して測定。着用環境により効果が異なるため、実際の着用状況での温度差を保証するものではありません。

■アスティーグソックス【冷】商品概要

接触冷感機能を持つ生地に吸汗加工やUV対策加工を施した夏向けのナイロンソックス。クチゴムは幅広ゆったり設計でくいこみにくく快適です。カラーは定番のブラックと肌なじみの良いイエローオークルの2色展開。イエローオークルは血色感を出すことで自然な明るさを演出し、ストッキング感覚の着用も可能です。つま先に切替のないヌードトウでパンプスとも合わせやすいアイテムです。

サイズ展開：22～25cm

カラー展開：イエローオークル、ブラック（全2色）

希望小売価格：クルーソックス 660円（税込）、ハイソックス 770円（税込）

主な販売経路：量販店、百貨店、オンラインショップ、直営店など

発売日：2026年3月中旬より順次店頭展開中

オンラインショップ：

クルーソックス https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FS6010

ハイソックス https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FS7010

■ASTIGU／アスティーグ ブランド概要

アスティーグは2025年にインナーウェアをラインアップに加え、レッグウェアとインナーウェアをトータルでご提案するブランドになりました。ブランドコンセプト「自由で、いこう。」には、肌と心に気持ちいいアイテムを身に付けることで、毎日を前向きに楽しんでほしいという想いを込めています。その日の気分に合わせて選んでいただけるよう、パッケージに商品の機能や特徴を漢字一文字で分かりやすく表現しています。

ブランドサイト：https://www.astigu.jp/

Instagram :＠astigu.jp(https://www.instagram.com/astigu.jp/)（https://www.instagram.com/astigu.jp/）

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。