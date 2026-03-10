【キン肉マン】物販イベント『キン肉マンFESTIVAL』が京王百貨店新宿店で開催 限定グッズ・購入特典・フォトスポットも登場
累計発行部数8,500万部を超える大人気漫画『キン肉マン』の物販イベント『キン肉マンFESTIVAL』を、京王百貨店新宿店B1階「on the Corner」にて開催いたします。
3回目となる本イベントでは、アパレルや雑貨、フィギュアなど300点を超える商品を展開。
イベント限定商品の販売に加え、会場限定の購入特典もご用意しております。
また会場内には、等身大キン肉マンのフォトスポットや都内では初となるキン肉マン&ウォーズマンの胸像展示など、『キン肉マン』の世界観を楽しめるイベントとなっております。
【開催概要】
・イベント名：キン肉マンFESTIVAL
・開 催 期 間：2026年3月18日（水）～3月31日（火）
・営 業 時 間：10:00～20:30
※3月22日（日）、29日（日）は20:00まで
※最終日は16:00閉場
・開 催 場 所：京王百貨店新宿店 B1階 on the Corner
【入場についての注意事項】
※混雑緩和を目的に、3月19日（木）、3月20日（金・祝）、3月25日（水）の3日間は、LINEアプリ「デジタル整理券システム（モギリー）」による事前抽選整理券にて入場案内を行います。
》詳しくはこちら(https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/005984.html)
【商品ラインナップ】
メインビジュアルを使用したイベント限定商品が多数登場します。
商 品 名 ：マスカラ・コントラ・マスカラTシャツ
サ イ ズ ：S~XXL
カ ラ ー ：ブラック
税込価格：4,950円
商 品 名 ：キン肉マンフェスティバル メモリアルプレート（3 pieces set)
税込価格：2,200円
キン肉マンFESTIVAL 1～3回目までのビジュアルがメモリアルプレートとしてセットで登場
商 品 名 ：KFキン肉マンVSウォーズマン ネオプレンポーチ
税込価格：1,980円
商 品 名 ：ジオラマアクリルスタンド KFキン肉マンVSウォーズマン
税込価格：1,650円
商 品 名 ：吸着ステッカーシート KFキン肉マンVSウォーズマン
税込価格：990円
商 品 名 ：クリアファイル KFキン肉マンVSウォーズマン
税込価格：385円
このほか、限定フィギュアや新商品なども多数販売いたします。
[SpiceSeed] マッスル・ドッキング
327,800円(予約商品)
[CCPJAPAN] CMC Creative No.EX 悪魔将軍3.1 硬度6.5 ブラックオパール Ver.
33,000円
[ファイブスタートイ] NSCカナディアンマン（トロントカラーver.）
15,180円
[CONVICT] 幼少期キン肉マン【スグル】笑顔 黄色パンツver.
9,800円
[CYCLONE JOE] キンコレ プレミアム 43 アトランティス 原作 ロビンマスク Ver. グリーンクリア アトランティスミスト
5,980円
[キン肉マンミュージアム] 沼津限定マッスルブラザーズスカジャン
29,700円
[KINNIKUMANIA COLLECTION] NEWERA 9FIFTY KINマークコンビ
8,250円
[CASTEM] メタルマスクキーホルダー
各3,300円
[KIN29.COM] 若狭産塗箸 悪魔将軍
3,080円
[Believe Toy] 3Dピンズ
各1,760円
[Z's HOUSE] キン肉マン2世ビットコレクションVol.２ (画像2種含む全10種)
各825円
[キン肉ストア TOHOKU] 肉みくじVol.2(画像2種含む全8種)
各660円
【ノベルティ情報】
１.特製チケット
会期中、会場内商品を税込5,000円お買い上げごとに
「特製チケット」を1枚プレゼントいたします。
配布スケジュール
◆第1弾（全6種） 3月19日（木）～
◆第2弾（全6種） 3月25日（水）～
※ノベルティの種類はお選びいただけます
※なくなり次第終了
※同一種類は2枚まで
※1会計につき最大12枚まで（6種×各2枚）
２.ノベルティステッカー
会期中、会場内商品を税込2,000円以上お買い上げのお客様に
ノベルティステッカーを1枚プレゼントいたします。
※なくなり次第終了
※1会計につき1枚
【事前抽選制】
入場整理券の配布について 混雑緩和のため、3/19（木）、3/20（金・祝）、3/25（水）の3日間については LINEアプリ「デジタル整理券システム（モギリー）」を利用した、事前抽選による整理券にてご案内させていただきます。
※詳細は京王百貨店公式HPをご確認ください
https://www.keionet.com/info/shinjuku/
■お申し込み期間：3/14(土)8:00～3/15(日)23:59まで
■抽選結果発表：3/17(火)8:00
【お問い合わせ】
・株式会社Suguru
https://yudetamago.jp/suguru
・京王百貨店新宿店
https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/005891.html
(C)️YUDETAMAGO