「AMNIBUS」が「AnimeJapan 2026」に出展決定！『初音ミク』の新規描き下ろし商品を多数先行販売いたします！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「AnimeJapan 2026」にて「AMNIBUS」ブースとして出展いたします。『初音ミク』の新規描き下ろしイラストを使用した商品の先行販売を予定しております。
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「AnimeJapan 2026」にて、「AMNIBUS」ブースとして出展いたします！『初音ミク』の新規描き下ろしイラストを使用した商品を多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。
2026年3月28日(土)～2026年3月29日(日)に開催の「AnimeJapan 2026」にて「AMNIBUS」ブースの出展が決定いたしました。
今回のイベントでは、『初音ミク』より新規描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。
ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。
「AnimeJapan 2026」
開催期間：2026年3月28日(土)～2026年3月29日(日)
開催場所：東京ビッグサイト
東展示場4～8ホール／南展示場1～4ホール／屋上展示場
出展ブース名：AMNIBUS（東展示棟8ホール）
出展メーカー名：株式会社arma bianca
開催時間：9：00～17：00（最終入場は16：30）
※ご入場には「AnimeJapan 2026」の入場チケットが必要です。
※ビジネスデーの出展はございません。
▼「AnimeJapan 2026」AMNIBUS特設サイト
https://event.amnibus.com/animejapan2026-miku/
▼「AnimeJapan 2026」公式特設サイト
https://anime-japan.jp/
―――――――――――――――
【イベント先行販売グッズ情報】
▼描き下ろし 私服ver. Art by クノオ トレーディンググリッター缶バッジ（全12種）
単品：600円（税込）/BOX：7,200円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼描き下ろし 私服ver. Art by クノオ トレーディングイラストカード（全12種）
単品：300円（税込）/BOX：3,600円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼描き下ろし 私服ver. Art by クノオ BIGアクリルスタンド（全6種）
価格：各2,000円（税込）
▼描き下ろし 私服ver. Art by クノオ 2連ワイヤーアクリルキーホルダー（全6種）
価格：各1,000円（税込）
▼描き下ろし 私服ver. Art by クノオ フォトカードホルダー（全6種）
価格：各2,200円（税込）
▼描き下ろし 集合 私服ver. Art by クノオ ブロマイド6枚セット（全1種）
価格：1,100円（税込）
▼描き下ろし 集合 私服ver. Art by クノオ BIGジップトートバッグ（全1種）
価格：5,500円（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。
※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。
※後日、ECサイト「AMNIBUS」にて取り扱い予定となっております。
また、先行して予約を開始する可能性がございます。
※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、
ご了承いただきますようお願いいたします。
―――――――――――――――
【会場限定購入特典情報】
イベント会場にて、『初音ミク』の関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード（全6種）」をランダムで1枚プレゼント！
※レシートの合算は出来かねます。
※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。
※景品の転売行為は禁止させて頂いております。
※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。
―――――――――――――――
【購入制限】
購入制限を設けさせていただく場合がございます。
また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。
購入制限につきましては、
「AnimeJapan 2026」AMNIBUS特設サイトをご確認ください。
―――――――――――――――
▼AMNIBUS(アムニバス)について
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F
お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。
担当： 齋藤 直樹
Mail： pr@armabianca.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社アルマビアンカ
Web http://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Art by クノオ (C) Crypton Future Media, INC.www.piapro.net