LuckyFes’26 第1弾出演者発表、AKB48、BABYMETAL、Chevon、Dragon Ash、FRUITS ZIPPER、MAN WITH A MISSION、NiziUら59組決定

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催するLuckyFes’26の第1弾出演アーティスト59組を発表します。

また、本日3月10日より第一次先行チケット、駐車券とテント券も販売開始いたします。今年はLuckyFes5周年の節目の年となるため、1日券を3日分購入するよりも安い料金で4日間楽しめる「4日通し券」を特別価格38,000円（税込）で発売します。1日券を4日分バラで購入するよりも18,000円お得です。さらに「3日通し券」も、本来42,000円（14,000円×3）のところ、特別価格28,000円（税込）で販売します。2日分の料金で3日間楽しめるお得なチケットです。





第１弾出演アーティスト

なお、なるべく長くLuckyFesを楽しんでいただきたいため、今回は2日券を設定していません。ぜひ3日以上参加して、LuckyFesで共に熱い夏を過ごしましょう！

■DAY1：8月8日（土）

相川七瀬 / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / AKB48 / 氣志團 / きゃりーぱみゅぱみゅ / Klang Ruler / ゴールデンボンバー / しなこ / SWEET STEADY / 超能力戦士ドリアン / Novelbright / FRUITS ZIPPER

■DAY2：8月9日（日）

青木陽菜 / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 高嶺のなでしこ / 冨岡 愛 / NiziU / ファントムシータ / BABYMETAL / ポルカドットスティングレイ / MyGO!!!!! / MORE STAR / Liella! / RAISE A SUILEN

■DAY3：8月10日（月）

Aile The Shota / アンジュルム / いぎなり東北産 / オーイシマサヨシ / 岸谷香 / CLAN QUEEN / Chevon / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / 超学生 / つばきファクトリー / TOOBOE / NELKE / NOMELON NOLEMON / FLOW / muque / Mega Shinnosuke / 『ユイカ』

■DAY4：8月11日（火・祝）

ALI / 大黒摩季 / GADORO / THE BACK HORN / 水曜日のカンパネラ / t-Ace / Dragon Ash / 乃紫 / Novel Core / ハラミちゃん / Broken my toybox / MAN WITH A MISSION / MONKEY MAJIK / yama / レトロリロン

LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、これまでにない全く新しいフェスとして2022年に誕生しました。音楽のクロスオーバーを掲げ、POPSやROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPそして世代を超えて人気があるアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして好評を博しています

５年目となるLuckyFes'26は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、5つのコンセプトに従い、音楽はもちろん、食やアートも楽しめるテーマパークのようなフェスを実現すべく準備を進めています。

【LuckyFes5つのコンセプト】

1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して

2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し

3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり

4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて

5.安心安全：熱中症対策を万全にする

LuckyFes’26は、解放感抜群の大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、周囲の緑と一体感が感じられる庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開、さらにLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定です。

ぜひパワーアップしたLuckyFes’26に参加し、思い出に残る夏をお過ごしください！

チケット概要 ※中高生は半額、小学生以下は無料

3月10日（火）12:00から 3月31日（火）23:59まで、「ローソンチケット」で先行チケットの抽選販売を実施します。大人は1日券が14,000円（税込）、3日通し券が28,000円（税込）、4日通し券が38,000円（税込）となります。また、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額に設定し、小学生以下は無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）としています。

- 1日券 大人：14,000円、中高生7,000円- ３日通し券 (5周年特別価格) 大人：28,000円、中高生14,000円- ４日通し券 (5周年特別価格) 大人：38,000円、中高生19,000円

* 高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます

◇第一次先行（抽選） プレイガイド：ローソンチケット

2026年3月10日（火）12:00～3月31日（火）23:59

当選発表/入金開始：2026年４月4日(土)15:00～

LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/

◇海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026

※ふるさと納税での取り扱いは、４月以降開始の予定です。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'26 「駐車券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,500円- 第1駐車場／ 3,000円- 第2駐車場／ 3,000円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,500円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／2,000円

【LuckyFes’26 「テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／3,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,500円- フォレストテントエリア（イースト）／3,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,500円

【LuckyFes’26 「駐車券＋テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／6,500円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】／6,500円- グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】／5,000円

■駐車券/テント券販売ページ： https://luckyfes.com/ticket/(https://luckyfes.com/ticket/)

LuckyFes’26 （https://luckyfes.com/(https://luckyfes.com/)）

LuckyFM茨城放送はBARKSと共催で「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の日程でLuckyFes2026を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2yJdQJ5ovvQ ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

■BARKS（https://www.barks.jp/(https://www.barks.jp/)）

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

