SLDO. 2026年春夏コレクションを順次発売！

株式会社 KIREL

株式会社 KIREL（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：黒田 裕也）が運営する「SLDO.（エ

スルド）」は2026 SPRING SUMMER COLLECTION を発表いたします。本コレクションは、2026年3月10日（火）12:00より順次予約販売を開始いたします。

■2026 SPRING SUMMER COLLECTION

2026年春夏コレクションは、シルエットにもさらなるこだわりを注ぎ、夏の気候に対応する高機能素材を採用した新たなシリーズが登場。





コレクションの核となるのは、高いストレッチ性と汗を素早く吸収し、UVカット機能を備えた「シェルタリングドライ」素材。わずかにラインや丈を調整し、シルエットの良さに磨きをかけ、よりシンプルで洗練されたアイテムに仕上げています。季節をまたぎ、着用シーンを限定しないウエア。見た目以上の機能性とまた着たくなる着用感の良さ。単なるベーシックではない、日常のあらゆるシーンで快適さとパフォーマンスを両立させたラインナップです。

■2026 SPRING SUMMER COLLECTION 商品詳細 ※全て税込み価格

半袖モックネック カットソー シェルタリングドライ NEW STD LOGO



機能性とスタイルを両立した半袖モックネックに新たな素材が仲間入り。

通気性に優れたハイストレッチのドライ素材でスポーティ―ながらも見た目は上品に。

吸水速乾・接触冷感・ＵＶカット・シワ防止と夏に嬉しい機能をフル装備。

従来の半袖モックネックの袖をロールアップしたような丈感で、ミニマルかつ洗練された印象に仕上げています。

価格：17,600

カラー：WHITE、BLACK、DARK NAVY

半袖モックネック カットソー シェルタリングドライ NEON GREEN LOGO

機能性とスタイルを両立した半袖モックネックに新たな素材が仲間入り。

ベーシックなルックスに夏の太陽が似合う「NEON GREEN LOGO」をプラス。

通気性に優れたハイストレッチのドライ素材でスポーティ―でありながら端正。

吸水速乾・接触冷感・ＵＶカット・シワ防止と夏に嬉しい機能をフル装備。

清潔感と機能性を備えた、大人のためのスマートな半袖モックネックです。



価格：17,600

カラー：WHITE、BLACK

シェルタリングドライピケ 4WAY STRETCH パンツ

SLDO.の新しいハーフパンツは、見た目は端正、着心地は驚くほどドライで軽やか。

定番のハーフパンツの裾をロールアップしたような丈感で、美しいシルエットはそのままに、より無駄のない洗練された印象に仕上げています。

吸水速乾・接触冷感・ＵＶカット・シワ防止と夏に嬉しい機能をフル装備。

ドライな手触りで涼やかにスマートに。夏のハーフパンツの新定番。



価格：28,600

カラー：BLACK、DARK NAVY

サイドメッシュ切替ポロシャツ SIDE 3D LOGO

吸水速乾、UVカット、透け防止などの機能を有したゴルフ向けの性能。

少々の雨なら着替え要らずの不快感のない素材。

優れた形態回復性とストレッチ性を持っているため、様々な体の動きに合わせてストレスなく着用できます。

洗濯を繰り返しても伸び縮みが最小限で、シワになりにくく、型崩れを防いで、美しいシルエットを保ちます。



価格：19,800

カラー：WHITE、BLACK、DARK NAVY

シェルタリングドライピケ 4WAY STRETCH ハーフパンツ BACK LOGO

夏も快適なフルレングス丈。

シルエットの美しさが際立つ、大人のための機能美パンツです。

細身タイプ特有の窮屈さを感じることのないよう独自のパターンを採用。ウエストはサイドのみゴム仕様で長時間の着用でも快適です。

素材のストレッチ性と相まって抜群のフィット感、履き心地を実現。

裾はフルレングスはもちろん、少し折り返してジャストレングスでシューズやスニーカーが映えるスタイリングも楽しめるようになっています。



価格：19,800

カラー：WHITE、BLACK、DARK NAVY

【EXTRA SERIES】Tシャツ MINIMUM LOGO/WHITE

インナーとしても、一枚で着用いただいても「程良いサイズ感・シルエット」になるように仕上げた綿素材のＴシャツ。

リラックスフィットでありながら、肩幅はややドロップさせながらもスッキリとしたシルエット、ネック部分と裾をリブ使いすることでメリハリのある黄金バランスに。

上品で洗練された雰囲気がありながらも、ヘビーユースいただける一枚です。



価格：16,500

カラー：WHITE

【EXTRA SERIES】TRICOT トラックパンツ/MINIMUM LOGO

美しいスリムシルエットに夏に快適な履き心地を兼ね備えた、新しいトラックパンツが登場。

布帛のように加工したトリコットは麻のようなドライな質感で、夏の暑さの中でもさらりとした着心地をキープ。

ストレッチ性・軽量・防シワ性など現代のライフスタイルに不可欠な機能性を備えています。

カジュアルでアクティブなシーンやトラベル、週末のご予定などオールマイティに気兼ねなく履ける、夏の頼れるパンツ。



価格：26,400

カラー：BLACK

【SLDO. MOVE】シェルタリングドライ Tシャツ MINIMUM LOGO

ドライタッチなテックTシャツが新ライン「SLDO. MOVE」から登場。

インナーとしても、一枚で着用いただいても「程良いサイズ感・シルエット」になるように仕上げたＴシャツ。

リラックスフィットでありながら、肩幅はややドロップさせながらもスッキリとしたシルエット。

高機能性を備え、蒸し暑い日もサラッと快適。



価格：16,500

カラー：WHITE、BLACK

【SLDO. MOVE】シェルタリングドライ ハーフパンツ/MINIMUM LOGO

ドライタッチなテックハーフパンツが新ライン「SLDO. MOVE」から登場。

ドローコードパンツのカジュアルさは残しつつも、涼しさと上品さを兼ね備えたキレイで洗練されたシルエットが特徴。

スポーティ―でアクティブなシーンからカジュアルな週末スタイルまで幅広いシーンに対応。

高機能性を備え、蒸し暑い日もサラッと快適。

上品で洗練された雰囲気がありながらも、実用性に富んだ一枚です。



価格：20,900

カラー：BLACK

SLDO.春夏コレクション はこちら :https://sldo-store.com/collections/2026ss-pre-order-special

■ご予約特典について

春夏コレクション商品を含む55,000円（税込）以上ご購入のお客さまに先着でSLDO.オリジナルアイスバッグ（氷嚢）をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります



■ゴルフウエアに対するSLDO.のこだわり

着た方が辞められなくなる良さを追求。

SLDO.がターゲットとする30代後半～50代後半までのゴルファーにとって、重要なのは質と機能性。

「見た目だけじゃ選ばれない」を徹底的に追及。

質と機能性にプラスしたのはシルエットの良さ。

SLDO.は質と機能性にこだわった日本人の体型に合いシルエットを良く見せるゴルフウエアです。



■日本一レスポンスの早いECサイト運営

お問い合わせいただいたお客様への感謝を最大限に込め、また「欲しい」「気になっている」のタイミングを大切に、デジタルにとらわれず、対面で接客を受けていると思っていただけるサービスを心がけています。



■日本一顧客様に寄り添うゴルフウエアブランド

「買ってよかった」「また買いたい」と思っていただけるように、お客様ひとりひとりに寄り添った運営を心掛けています。



▶公式オンラインストア：https://sldo-store.com/

▶Instagram：https://www.instagram.com/sldo._webofficial_/



【お客様からのお問い合わせ先】

TEL：078-915-7660（平日9時～18時）

e-mail：contact@sldo-store.com