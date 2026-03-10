人気声優・佐藤拓也のデビュー20周年記念写真集の表紙＆タイトル決定！ 愛すべき仲間たちから寄せられたメッセージも完全収録

株式会社東京ニュース通信社
「TVガイド」、「TVガイドVOICE STARS」などを発刊する東京ニュース通信社は、「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」を4月3日(金)に発行いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」(東京ニュース通信社刊)

2007年に声優デビューを果たし、以来TVアニメやドラマCDに多数出演。その裏打ちされた実力から、年齢・キャリアを重ねた今も第一線で活躍し続けている佐藤拓也。そんな彼がこの春、デビュー20周年を迎えることから、それを記念した写真集が発売されることに。このたび、通常版とメイキングDVD付き限定表紙版の表紙が初解禁され、並びにタイトルが「21ST」（トゥエンティーファースト）になることも明らかになった。



「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」(東京ニュース通信社刊)

タイトルには、20周年という節目ながらも、それはあくまで通過点であり、すでに21年目も見据えているという佐藤の思いが込められている。そして「ST」にはSato Takuyaの頭文字を採用。さらに今回、佐藤のことをよく知る仲間たちとして、声優の小野大輔氏、脚本・演出家の末原拓馬氏、音響監督の横田知加子氏から佐藤へのメッセージも収録されている。



「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST メイキングDVD付き限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)


「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST メイキングDVD付き限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)

気鋭のフォトグラファー・MARCO氏の指揮の下、構想段階から佐藤も打ち合わせに加わり、掲げられたのは“ノスタルジック”や“泥くささ、男くささ”といったキーワード。都内での撮影は、上京当時を思い出すような古びたアパート暮らしというシチュエーションから始まり、レトロな商店街を散策し、老舗の町中華で一杯やり…といった、懐かしさを全面に感じる写真が連なる。



一方、出身地の宮城では、かつてアニメ専門店があったという仙台朝市商店街や、今は小劇場として使用されている旧映画館、古くから地元住民に親しまれている遊園地・八木山ベニーランドを訪れ、上京前の“過去”と、成長した“今”との変化を感じられるような写真の数々が。



そのほか彼の地元である山元町にも赴き、大正ロマンをモチーフにした装いで歴史ある茶室へ。また近隣地区では古民家や乗馬施設も訪問。たくましく、勇ましい彼の姿が収められている。そして海・山と大自然の中で躍動するその様子は、まさに“未来”へと駆け出す佐藤そのもの。



極めつけは、高級ホテルのスイートルームでのSEXYショット。40代を迎え、男性として脂が乗り切っているからこそできる表現として、スーツスタイルから次々と鍛え上げられた肉体美があらわになっていき、ベッドシーン、バスルーム・シャワールームでの大人の色気満載のカットはファン垂涎モノだ。



いわば佐藤の“過去・現在・未来”が描かれている本書は、まさに声優として、男性としての魅力が120%パッケージされていると言っても過言ではない。



なお、佐藤の誕生月である5月には発売記念イベントも開催。写真集への宛名&サイン入れ会や2ショットチェキ撮影会、さらに5種類のボイスメッセージをメガホンで聞けるささやき会など、ここでしか味わえない特典内容となっているため、こちらもぜひチェックしていただきたい。


佐藤拓也プロフィール

1984年5月19日生まれ。宮城県出身。牡牛座。A型。


主な出演作は、「アイドリッシュセブン」(十龍之介役)、「キャプテン翼」(日向小次郎役)、「憂国のモリアーティ」(アルバート・ジェームズ・モリアーティ役)、「機界戦隊ゼンカイジャー」(ゼンカイブルーン役)など。現在、TVアニメ「デッドアカウント」(テレビ朝日系)に痣木宵丸役、「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」(TOKYO MXほか)にハルトナイツ役で出演しているほか、4月期は「神の雫」(TOKYO MXほか)、7月期は「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」(TBS系)が控えている。



アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット発売＆イベント開催、決定！



アニメイト・ゲーマーズにて「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット」または「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」をご購入のお客様の中から抽選で合計210名様を2026年5月31日（日）に開催されるイベントにご招待！


イベントは三部制に分かれており、各部ごとに抽選を行います。各部それぞれお申し込みをされた場合、重複しご当選となる可能性もございます。各部ごとにイベント内容が異なりますので、ご応募の際はご注意ください。


※アクリルスタンドはアニメイト・ゲーマーズにて別絵柄となります。



【イベント開催日】2026年5月31日（日）　


【イベント内容/当選人数】


第一部：握手＋写真集へのサイン＆お宛名入れ会/当選人数70名


※サインとともにお客様のお宛名をお入れいたします。


※お宛名は、お客様の＜お名前＞または＜苗字＞を＜ひらがな＞10文字以内でお入れいたします。お宛名無しは不可とさせていただきます。また、事前にスタッフが確認のうえ、相応しくないと判断した場合は変更をお願いする場合がございます。


※サイン・お宛名は、「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」通常版にのみお入れいたします。ご当選の際は、必ず該当商品をご持参ください。該当商品以外をお持ちいただいた場合、イベントへの参加をお断りさせていただく場合がございます。



第二部：握手＋2ショットチェキ会/当選人数70名


※タレント様のみでの撮影不可およびポーズ指定不可となります。



第三部：握手＋メガホンささやき会/当選人数70名


※お客様のお名前と下記のセリフからお好きな1つを選んで、佐藤さんにメガホンでささやいていただきます。


※〈●〉にはお客様のお名前が入ります。お客様のお名前は「苗字」または「下の名前」のどちらかをお選びください。



※下記5種類より当日1種類をお選びください


◎〈●〉、おかえり。今日も1日頑張ったね


◎〈●〉の応援、届いているよ！ありがとう


◎〈●〉がずっと笑顔でいられますように


◎〈●〉、ずっと好きでいてね！


◎〈●〉、また会える日までお互い頑張ろうね



【開催時間】 　


第一部：13時00分頃～予定


第二部：14時30分頃～予定


第三部：16時00分頃～予定



【当選発表】2026年5月中旬以降を予定


【開催場所】都内某所 詳細は当選者の方のみにお知らせします


【出演者】　佐藤拓也さん


【対象商品】


１.佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット（価格6,600円）



佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST アクリルスタンド（A）

２.佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット（価格6,600円）



佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST アクリルスタンド（B）

３. 佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST（定価4,400円）


※すべての部共通


※アクリルスタンドはアニメイト・ゲーマーズにて別絵柄となります。


※アニメイト／ゲーマーズセットは在庫がある限り、対象店舗にて販売いたします。



【対象店舗】アニメイト／ゲーマーズ


・アニメイトでの購入については下記HPをご覧ください。


アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット


URL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3403853/


通常版


URL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3403851/



・ゲーマーズでの購入については下記HPをご覧ください。


アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット


URL：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10875891/


通常版


URL：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10875889/



※アニメイトとゲーマーズのアクリルスタンドは別絵柄となります。



【イベント応募期間】


2026年2月19日（木）12：00～2026年4月29日（水）23：59


※実店舗での予約開始は2月21日（土）開店時間からとなります。


※状況によっては、イベントの延期・中止、およびイベント内容の一部が変更になる可能性もございますのでご了承ください。


※イベント当日は顔写真付きの公的身分証明書（運転免許証・学生証・パスポート・マイナンバーカード　※※コピー不可）にて本人確認を行います。ご理解いただける方のみご応募ください。



＜注意事項＞


※3月10日現在


※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。


※アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット（価格6,600円）は、イベント終了後も在庫がある限り、対象店舗にて継続販売いたします。


※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP・各店舗にてご確認ください。



メイキングDVD付き限定表紙版、発売決定！



対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらに！メイキングDVDが綴込付録として付いた「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST メイキングDVD付き限定表紙版」の発売が決定しました！


下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！


数量限定となりますので、ご注文はお早めに！



「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST メイキングDVD付き限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)

「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST メイキングDVD付き限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)


「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST メイキングDVD付き限定表紙版」メイキングDVD盤面


価　格：6,600円　本体6,000円（税10%）


※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。


※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。



【対象店舗】


・Amazon


https://www.amazon.co.jp/


・楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18539991/



＜注意事項＞


※3月10日現在


※DVD付き限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。


※DVD付き限定表紙版と通常版がございます。お買い求めの際はご注意ください。


※DVD付き限定表紙版と通常版は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。


※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。



購入者特典、決定！



◆特典内容１.：佐藤拓也　直筆サイン入り写真集


【対象店舗】


・セブンネットショッピング


https://7net.omni7.jp/detail/1107688414



※直筆サイン入り写真集のお渡しは発売日以降となる可能性がございます。


※在庫には限りがございます。ご了承ください。



◆特典内容２.：生写真3枚セット


【対象店舗】


・ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）



「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」ローソンエンタテインメント購入特典生写真

「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」ローソンエンタテインメント購入特典生写真

「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」ローソンエンタテインメント購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16687587



＜注意事項＞


※3月10日現在


※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。


※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP・各店舗にてご確認ください。


※特典付き販売店は、追加になる場合があります。



【商品概要】


「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 21ST」


●発売日：2026年4月3日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます


●定　価：4,400円


●発　行：東京ニュース通信社


全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



