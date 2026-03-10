業界初「保険専用AIバイブコーディング」開発環境の提供を開始

InsureMO株式会社シンガポール発の保険ミドルオフィスプラットフォームを展開するInsureMO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：河上 勝）は3月10日、保険業界に特化したAI開発環境「AI Vibe Coding（バイブコーディング）」の提供を開始しました。国内保険業界に特化したAIバイブコーディングの提供は業界初です(*)。

バイブコーディングとは、AIに対して日常会話のような自然な言葉で指示を出し、プログラムの構築や修正を直感的に進める開発手法を指します。「AI Vibe Coding（バイブコーディング）」では、AIエージェントが保険アプリケーションやサービスを自動生成します。

InsureMOのAPIプラットフォームとAI開発技術を組み合わせることで、保険商品開発やデジタルサービスの構築を大幅に高速化します。開発シミュレーションでは、数時間で保険商品の申し込みが行えるアプリケーションの構築を実現しています。

保険業界のAI活用を阻む「APIの壁」

多くの保険会社では、基幹システム（PAS）にAPIが存在するものの、それらのAPIはAIによる開発や自動化を前提として設計されていません。APIが存在することと、AIが利用できるAPIであることは全く別の概念です。

従来の保険システムのAPIは、人間の開発者が長期間かけて統合することを前提に設計されており、AIが自律的に理解し、アプリケーションを構築することは困難でした。

例えば従来のAPIでは以下のような課題があります。

- 複雑なパラメータや暗黙の業務ロジック- 文書化されていない業務ルール- 複数の処理をまとめたモノリシックなAPI- 画面フローや画面仕様に依存した処理構造

この結果、AIは正しく動作するアプリケーションを生成できず、保険業界のAI導入が停滞する要因となっています。

InsureMOの「AI Vibe Coding（バイブコーディング）」について

「AI Vibe Coding（バイブコーディング）」は、AIエージェントが保険業務を理解しながらシステムを構築できるよう設計された開発環境です。InsureMOのプラットフォームは、保険業務を細かい単位のAPIとして分解した10,000以上の保険業務APIを提供しています。これらは標準的なRESTおよびOpenAPI仕様に基づいて設計されており、AIが直接理解し利用できる構造となっています。

これによりAIは以下のような保険業務フローを自律的に構築できます。

- 商品設定- 保険料計算- 引受審査- 見積作成- 契約成立（バインディング）

AIエージェントはこれらのAPIを組み合わせ、保険アプリケーションを数時間で生成することが可能になります。

InsureMOの「AI Vibe Coding（バイブコーディング）」の特徴

- 保険専用AI開発環境保険商品、契約、請求、再保険など、保険業務全体をカバーするAPI構造を提供。- AIエージェントによるアプリ自動生成AIがAPI仕様を理解し、見積から契約までの保険フローを自動構築。- 超高速な保険サービス開発従来数か月かかっていた商品開発やパートナー接続を、数週間～数日で実現。- オープン標準アーキテクチャREST / JSON / OpenAPIなどAIが理解できる標準仕様を採用。

バイブコーディングが保険業務を変革するポイント

「AI Vibe Coding（バイブコーディング）」は、保険会社や金融機関に以下の変革をもたらします。

- 保険商品開発の大幅な高速化- Embedded Insuranceの迅速な構築- 新しい販売チャネルの即時展開- AIエージェントによる自動開発

これにより、従来は数か月～1年以上かかっていたデジタル保険サービスの開発が、AIを活用することで圧倒的に短期間で実現可能になります。

今後の展望

InsureMOは、AIエージェントとAPIプラットフォームを組み合わせた次世代の保険開発環境を提供することで、保険業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させていきます。今後は、保険会社、金融機関、デジタルプラットフォーム企業との連携を拡大し、AIを活用した新しい保険サービスの創出を支援してまいります。

(*)自社調べ（2026年3月5日時点）。日本国内における「保険業界に特化した」「AIコーディング支援サービス」として、主要な保険向けITソリューションおよびプレスリリース配信サービス掲載情報を対象としたデスクリサーチに基づく

◆InsureMOについて

InsureMOは、シンガポール発の保険業界向けのテクノロジープロバイダーです。2000年に創業し、「保険を簡単に」をミッションとしてグローバルにサービスを展開しています。モダンテクノロジーを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。アメリカや欧州、アジアを含めた約40の国・市場で500社を超える強力な顧客基盤を構築しています。国内金融機関では、20社以上に採用されています。

ディープテクノロジーイノベーションを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。世界市場で大きな差別化をもたらした弊社テクノロジーについては、弊社サイト（https://insuremo.co.jp/）をご確認ください。

◆会社概要

社 名：InsureMO株式会社

所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山14階

代表者：代表取締役 河上 勝

◆本件に関するお問合せ先

広報担当 contact@insuremo.com