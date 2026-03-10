【祝・2周年】『熱戦少女』×人気モデル「尊みを感じて桜井」「みぃこ」超豪華コラボ解禁！本日より事前登録スタート！

NEORIGIN CO., LTD

2026年3月10日 - NEORIGINは、美少女放置RPG『熱戦少女』が2026年3月27日にサービス開始2周年を迎えることを発表しました。これを記念して、大型アップデートを実施します。

新コンテンツとして、全サーバー参加型の協力ボス戦「浄罰協力戦」、カスタマイズ要素の「シールガチャ」、さらに豪華モデルとのコラボによる「スペシャル隠し要素」が登場予定です。あわせて、本日より2周年記念の事前登録キャンペーンもスタートしています。

ダウンロード：bit.ly/3RdNJsi

今回の目玉は、新モード「浄罰協力戦（全サーバー協力ボス戦）」です。

全サーバーのプレイヤーが力を合わせて強大なボスに挑みます。

全体の累計ダメージに応じて報酬が解放され、条件を達成すると参加者全員が豪華報酬を受け取れる仕組みです。

さらに、個人の最高ダメージによるランキング報酬も用意されており、協力しながらも腕試しができる内容になっています。

同時に、育成とコレクション要素を広げる新機能「シールガチャ」も実装されます。

ステッカーはデイリー任務の達成で入手でき、キャラクターに装着するとステータスボーナスを付与可能。見た目にもこだわった多彩なデザインが揃っており、戦力アップはもちろん、キャラクターの魅力を引き立てる「集めがい」のある要素となっています。

2周年期間中は、追加サプライズとしてスペシャルの「コラボ応援」イベントも開催予定です。人気モデルの「尊みを感じて桜井」さん、「みぃこ」さんが期間限定でゲーム内に登場。イベント期間中に指定ミッションをクリアすると、お二人にちなんだ本企画限定の「隠し要素」コンテンツを解放できます。

本企画は、プレーヤー様からの声とアニバーサリーテーマをかけ合わせた2周年限定の特別プロジェクト。普段のイベントとは一味違う、ゲーム内でのみ見られる特別演出を用意しているとのことなので、続報に注目です。

2周年をさらに楽しめるよう、公式サイトにて『熱戦少女』2周年記念の事前登録キャンペーンが本日よりスタートしました。

期間は2026年3月10日～3月26日。期間中に公式サイトで登録を完了すると、登録者全員に豪華ゲーム内アイテムがプレゼントされます。

配布アイテムは、アニバーサリー期間中の各コンテンツを遊びやすくする心強いサポートになりそうです。まだの人はこの機会に登録して、2周年アップデートをしっかり楽しみましょう。

『熱戦少女』はサービス開始以来、日本だけでなく世界中のプレイヤー様に支えられながら展開を続け、さまざまな実績を積み重ねてきました。今後もグローバルでの運営方針を軸にしつつ、各地域のプレイ環境やニーズに合わせた施策を行い、より遊びやすく、満足度の高い体験を目指してアップデートを重ねていきます。

そして2周年を迎えるにあたり、記念イベントもいよいよ本格始動。新コンテンツの追加やシステム面のアップデートに加え、期間限定のコラボ企画も用意されています。新しくなった『熱戦少女』の魅力を、このアニバーサリーでぜひ体験してください。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/nessenshojo_JP

公式Discord：https://discord.gg/tMQSDYYxDB

2周年記念 事前登録キャンペーンサイト：

https://apexgirls-2nd-anniv.neorigin.com/jp/?ms=news