『狼と香辛料』原作20周年を記念したPOP UP SHOPとオンラインくじの開催が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、電撃文庫の人気ライトノベルシリーズ『狼と香辛料』（著：支倉凍砂、イラスト：文倉 十）の刊行20周年を記念したPOP UP SHOPおよびオンラインくじを開催します。描き下ろしイラストを使用したさまざまなグッズをご用意！

また、KADOKAWAの公式通販サイト”カドスト(https://store.kadokawa.co.jp/shop/)”にて、20周年を記念した新作「木樽ジョッキ」や、『狼と香辛料』賢狼ホロ金貨＆太陽金貨 記念コインの復刻版を数量限定で受注販売予定。こちらもお楽しみに！

POP UP SHOP 開催情報

名称：『狼と香辛料』原作 20周年記念 POP UP SHOP in 有楽町マルイ

開催期間：2026年4月11日（土）～4月26日（日）

開場時間：11:00～19:00予定 ※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

開催場所： 有楽町マルイ(https://www.0101.co.jp/086/event/)8F スペース3

入場料：無料

概要：20周年を記念した各種グッズ販売の他、スタンディパネルや書き下ろし短編の展示も実施！

〈物販内容〉

≪20周年記念描き下ろしイラスト≫

描き下ろしイラストや既存イラストを使用したオリジナルグッズを販売予定。

また、会場内で受注商品の展示も実施予定。

グッズの一部を公開！

※他の商品ラインナップについては後日お知らせいたします。

商品名：『狼と香辛料』原作20周年記念 アクリルフィギュア

販売価格：各 1,980円（税込）

商品名：『狼と香辛料』原作20周年記念 Tシャツ（Lサイズ、XLサイズ）

販売価格：各 4,400円（税込）

商品名：『狼と香辛料』原作20周年記念 B2タペストリー キービジュアル

販売価格：3,300円（税込）

商品名：『狼と香辛料』原作20周年記念 トレーディングオーロラアクリルカード ※全8種

販売価格：880円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※予告なく商品ラインナップ・商品名・デザイン・仕様・価格が変更になる場合がございます。

※商品数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

※展示内容や商品情報は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※最新情報は有楽町マルイHPのイベントページをご確認ください。

有楽町マルイHP

https://www.0101.co.jp/086/event/(https://www.0101.co.jp/086/event/)

(C)支倉凍砂 2026 イラスト／文倉 十

オンラインくじ 開催情報

商品名：『狼と香辛料』原作20周年記念オンラインくじ

開催場所：くじ引き堂

予定販売期間：2026年 夏

販売価格：1回 770円（税込）予定

詳細は後日発表いたします。

※別途発送手数料が掛かります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べるオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い!!



・関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido



・商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂お問い合わせフォーム https://kujibikido.com/contact/