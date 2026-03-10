【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】 盛らない、苦しくない、でも美しい。「大人のためのブラ＆ショーツ」がミモレストアで販売開始

株式会社講談社

このたび、株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」では、ミモレストア初となる、「大人のためのラクでおしゃれで美しいブラ＆ショーツ」の販売がスタートいたしました。

世界的なランジェリーメーカー・トリンプのプレミアムブランド『フロラーレバイトリンプ（FLORALE BY Triumph）』とコラボしたこちらのアイテムは、オンラインコミュニティ〔ミモレ編集室〕でミドル世代のリアルな実感を元に作った、大人のためのブラ＆ショーツです。

【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】フロラーレ リュクス5011 ブラジャー／レギュラーショーツ

今回販売するのは、最上級ライン「フロラーレリュクス」の中でも、繊細で優美なデザイン、そしてつけ心地にこだわった「5011」というシリーズ。セルリアの花がテーマで、ブラにもショーツにも贅沢に使われているオリジナルのストレッチリバーレースには、花のモチーフがデザインに落とし込まれています。

ミモレのコラボで実現したスペシャルカラーはピスタチオのような優しいグリーン。マスタードのような、ミモザのような落ち着いたイエローにも見える、他にはない美しいニュアンスカラーです。

ワイヤーブラなのにブラキャミよりラクで「おしゃれな胸」が叶うブラジャー

【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】フロラーレ リュクス5011 ブラジャー／レギュラーショーツ／ストリング

【特徴１】

盛らずに、無理のない自然な胸の丸みを叶える３／４カップ

中央のセンターが低く深すぎない丸みのカップは、自然に胸をカバーし、無理のない美しい丸みを作ってくれます。

ワイヤーブラならではの支えてくれる安定感はありながらも、押さえつけるような感覚はなく、自然にきれいなバストラインをキープ。



【特徴２】

ゆるやかで浅めのU字ワイヤーで優しく包み込むから苦しくない

カップの直径は一般的なものよりも広め、ワイヤー部分がゆるやかで浅めのU字になっています。

胸をぎゅっと抑え込むことなく、ちゃんとサイズがあっていれば苦しいと感じることはありません。

【特徴３】

レースの内側に二重になったチュールを配置。チクチクしない、食い込まない

レースには、伸縮性があり繊細で柔らかなオリジナルのリバーレースを採用、直接肌に触れる内側には柔らかで伸び縮みするチュールを二重にして配置しています。

チクチクを軽減しながら、サイドを優しく支えます。下辺についているテープ自体もストレッチ性に富んでいるので、段差ができにくい仕様になっています。

ショーツとストリングの2型。どちらも贅沢なレース使いなのに穿き心地快適

【ショーツ】

繊細なレースで贅沢気分と段違いの快適な穿き心地を両立した一枚

締め付けずにしっかりとヒップを包み込んでくれる、こだわりの素材とデザイン。

身生地には光沢が美しく、キメの細かい滑らかな肌ざわり、伸縮性にも富んだマイクロファイバーを使用しているので、肌に優しくフィットしてくれます。

フロントからサイドにはブラと同様にオリジナルのストレッチ性のあるリバーレースを配置。腰骨のあたりに縫い目がないので、あたりが気になることなく、繊細なデザインでありながらも、快適な穿き心地を実現しています。

【ストリング】

安定感のあるデザインですっきりフィット

フロントもバックもしっかりと幅を取り、お腹や腰まわりにしっかりとフィットしてズレを軽減しています。

レギュラーショーツと同素材で伸縮性も抜群。腰骨まわりに縫い目がこない仕様になっているので、上からボトムを穿いたときにもあたりがなく違和感がありません。

5011シリーズは、洋服の延長のような感覚でつけられる自然でエレガントなデザイン。身に着ける服もベーシックでシンプルなものが多くなってくる世代だからこそ、ブラも同じような感覚で選べるものが支持を集めています。

繊細で美しいブラが大好きな人にも、そしてブラ復帰したいと思っている人にもフィットする、大人のためのブラ＆ショーツ。ミモレストアで発売中です。

【商品情報】

【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】 フロラーレ リュクス5011 ブラジャー(パッドなし) 1785(マスタード系)

販売価格：C \16,500（税込）D/E \17,050（税込）

サイズ：C/D/E 65/70/75/80

素材：ナイロン、ポリウレタン、その他

洗濯方法：手洗い

▶ご購入はこちらから https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0014

【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】 フロラーレ リュクス5011 レギュラーショーツ 1785(マスタード系)

販売価格：\ 7,700（税込）

サイズ：M/L

素材：身生地：ナイロン、ポリウレタン 裏打：綿100％

選択方法：手洗い

▶ご購入はこちらから https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0015

【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】 フロラーレ リュクス5011 ストリング 1785(マスタード系)

販売価格：\ 7,700（税込）

サイズ：M

素材：身生地：ナイロン、ポリウレタン 裏打：綿100％

選択方法：手洗い

▶ご購入はこちらから https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0016

mi-mollet STORE（ミモレストア）について

株式会社講談社のウェブマガジン「mi-mollet」発のコンセプト型メディアコマースサイト。明日が少しだけ楽しくなるファッションや暮らしがときめくモノ・コトをお届けするストアとして、2022年6月にスタートしました。

mi-molletについて

2015年に講談社が運営をスタートした大人の女性向けウェブマガジン。ファッション、ビューティ&ヘルス、ライフスタイル、エンタメ、キャリア、占いなど、成熟に向かうミドルエイジ女性に寄り添う幅広いジャンルのリアル情報を提供し、濃いファンを獲得しています。月間訪問者数（UU）は約300万人、会員数約12.6万人で、ミドルエイジ女性メディアNo.1

＊日本A B C協会Web指標一覧 （2024年4-6月期）より

■mi-mollet STORE公式サイトはこちら

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet

■mi-mollet公式サイトはこちら

https://mi-mollet.com/

■SNS

mi-mollet公式Instagram：https://www.instagram.com/mimollet/?hl=ja

mi-mollet STORE公式Instagram: https://www.instagram.com/mimollet_store/?hl=ja

mi-mollet公式 X：https://x.com/mimollet2015

提供可能な写真素材

本素材は『FLORALE LUXE×mi-molletブラ＆ショーツ』の報道・告知を目的としたご使用に限らせていただきます。

※ご使用の際は、下記の通り、クレジットの記載をお願いいたします。

(C)mi-mollet／講談社