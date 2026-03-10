力強くて滑らかなカリフォルニアワイン『ビッグ・スムース』に待望のピノ＆シャルドネ登場

株式会社都光

日本国内正規代理店を務める株式会社都光(東京都台東区)は、人気シリーズに「シャルドネ」と「ピノ・ノワール」の2品種を新たに追加し、2026年3月17日(火)より販売を開始いたします。既存の「カベルネ・ソーヴィニヨン」「ジンファンデル」と共に、より多彩になったラインナップを展開してまいります。

◆“ビッグ”で“スムース”な唯一無二の飲み心地

『ビッグ・スムース』が目指すのは、その名の通り、豊潤な果実味がもたらす「力強さ(ビッグ)」と、ベルベットのように心地よい「滑らかさ(スムース)」の両立です。醸造家グレッグ・キッチンズは、重厚なボディと繊細な後味という緻密なバランスを追求するため、ブドウの成熟度を徹底して管理しています。極限まで高められた糖度が、一度味わえば忘れられない唯一無二の個性を生み出しています。

近年、ワイン市場では「複雑さ」よりも「飲んだ瞬間の分かりやすい美味しさ」や「確かな満足感」への回帰が進んでいます。太陽の恵みをたっぷり受けたカリフォルニアワイン特有の「濃厚な果実味」と「渋みを感じさせない滑らかな口当たり」は、まさに今の消費者が求めている味わいです。その中でも『ビッグ・スムース』は、名前の通りその特徴を極限まで表現した一本として支持を集め、発売からわずか1年10ヶ月で販売数6万本(※弊社出荷ベース)を突破し、2025年には前年比220％の伸長を達成しています。



◆つい手に取りたくなる、ベルベット調のラベル

『ビッグ・スムース』のラベルは、その質感を指先でも感じていただけるよう高級感あふれるベルベット調に仕上げられています。ワインの滑らかできめ細かな味わいを、五感すべてでお楽しみください。

◆120年を超えて継承される、セバスチャーニ家のワイン造り

本シリーズを手掛けた『ドン・セバスチャーニ・アンド・サンズ』は、イタリアから移住してきた初代サミュエル・セバスチャーニが、1904年に最初のワインを造ったことを起源とする、120年以上の長い歴史を持つワイナリーです。

3代目のドン・セバスチャーニは二人の息子と共に、2001年に現在の会社を設立しました。設立からたった4年後の2005年には、ワイン・エンスージアスト誌において「アメリカン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー」に選出され、多くの専門誌やワイン愛好家から支持される人気のワイナリーとなりました。

4代目のドニーは、2025年にさらなる進化を目指し『セバスチャーニ・ネクスト・エピソード』というブランド名で再始動しました。『ソノマ・ベスポーク』の中心ブランドとして、本シリーズの『ビッグ・スムース』を筆頭に、伝統を継承しながらも現代の感性に響くワイン造りを追求し続けています。

【商品情報】

商品名：ビッグ・スムース ローダイ カベルネ・ソーヴィニヨン

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン99.6%、その他0.4％

産地：アメリカ、カリフォルニア AVAローダイ

熟成：フレンチオークとアメリカンオークで12ヶ月熟成(新樽30％)

容量：750ml

希望小売価格：4,000円+税

ブルーベリーやハックルベリー・ジャムの魅惑的なアロマがグラスの中で広がります。口に含むとオークのニュアンスが引き立ち、後味にはコショウのような風味が残ります。力強いフレーバーとベルベットのような滑らかなタンニン。余韻も長く存在感のある味わいです。

商品名：ビッグ・スムース ローダイ オールド・ヴァイン ジンファンデル

品種：ジンファンデル 82.9%、プティ・シラー 14.8%、カベルネ・ソーヴィニヨン 1.6%、その他 0.7%

産地：アメリカ、カリフォルニア AVAローダイ

熟成：フレンチオークとハンガリアンオークとアメリカンオークで14ヶ月熟成(新樽25％)

容量：750ml

希望小売価格：4,000円＋税

プラム、ブラックチェリー、イチジクの芳醇な香りと、新鮮なブラックベリーの爽やかな香りが特徴です。口に含むと、熟した果実の豊かな風味が広がり、トーストしたココナッツとバニラの香りがアクセントを加えています。滑らかで濃厚なタンニンが心地よく、ボイセンベリーとザクロのジューシーな味わいが、削りたてのココナッツとほのかなスパイスの香りと見事に調和しています。

商品名：ビッグ・スムース カリフォルニア ピノ・ノワール

品種：ピノ・ノワール 99.4%、その他赤品種 0.6％

産地：アメリカ、カリフォルニア

熟成：フレンチオークとアメリカンオークで6ヶ月熟成

容量：750ml

希望小売価格：4,000円＋税

スパイスや黒系果実、ブラックベリーの芳醇な香りが広がります。 ベーキングスパイスやピンクペッパー、樽の風味が調和。 ベルベットのように滑らかなタンニンと、複雑でエレガントな後味が魅力な一本です。

商品名：ビッグ・スムース カリフォルニア シャルドネ

品種：シャルドネ 90.1％、ミュスカ 7.5％、その他白品種 2.4％

産地：アメリカ、カリフォルニア

熟成：フレンチオークとアメリカンオークで6ヶ月熟成

容量：750ml

希望小売価格：4,000円＋税

トーストした樽やトロピカルフルーツ、黄金色のリンゴの香りが広がります。レモンクリームやバニラ、スパイスの風味が重なり、明るい酸味が調和。商品名通り、大きく滑らかな飲み心地で、長く続く余韻を楽しめます。

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp