人気鉄道路線擬人化作品「青春鉄道」と房総ローカル線が夢のコラボ～『青春鉄道』×いすみ鉄道×小湊鉄道～

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、いすみ鉄道株式会社（本社：千葉県夷隅郡大多喜町、代表取締役社長：古竹孝一）および小湊鉄道株式会社（本社：千葉県市原市、代表取締役社長：石川晋平）と、株式会社KADOKAWA発行の漫画作品『青春鉄道』との三者連携によるコラボレーション企画を実施いたします。

本企画は、房総半島を横断するローカル鉄道、大多喜町をはじめ、市原市・いすみ市の魅力を全国へ発信し、観光誘客および沿線地域の活性化を図ることを目的としています。

企画概要

【企画名】

『青春鉄道』×いすみ鉄道×小湊鉄道

「房総横断 里山青春ローカル線プロジェクト」

【実施期間】

2026年3月24日（火）～なくなり次第終了

【主な実施内容】

大多喜町をはじめ、市原市・いすみ市の沿線魅力を紹介した『青春鉄道』の限定描きおろし漫画をいすみ鉄道・小湊鉄道周辺の駅・関連施設４カ所にて無償配布します。

配布場所には『青春鉄道』キャラクターの限定オリジナルスタンプを配置します。

【配布場所・時間】

１.いすみ鉄道沿線

・大多喜駅（9：00～17：00）※平日・土日祝

・房総中央鉄道館（10：00～15：30）※日曜日のみ

２.小湊鉄道沿線

・高滝湖グランピングリゾート（11：00～18：00）※平日・土日祝

・里見駅（9：00～17：00）※平日・土日祝

【配布条件】

・ご来場いただき「青春鉄道」とお申し付けください

・お一人様1枚までの配布となります

▼描きおろし漫画サンプル（全４ページ）

▼スタンプ印サンプル（全４種）

▼スタンプは描きおろし漫画内の空きスペースに捺印可能！

【企画の狙い】

本コラボでは、作品の世界観を入口に、実際の沿線観光地へ足を運んでいただく「物語体験型観光」を創出します。

鉄道ファンのみならず、舞台ファン・漫画ファンなど幅広いファン層へ向けて、房総横断というストーリー性のある周遊モデルを提案します。

『青春鉄道（あおはるてつどう）』とは

2009年より月刊コミックフラッパーにて連載を開始した鉄道トリビアコメディ漫画。全国の鉄道路線が擬人化されており、日々の鉄道ニュースから歴史的観点による路線の成り立ちまでを幅広く描き、人気を博している。2026年時点でコミックスは本編シリーズ17巻・過去編シリーズ３巻の全20巻を刊行。2015年からはミュージカル化され、“鉄ミュ”の名で知られる人気シリーズに成長した。2026年秋には10作目となるミュージカル公演が東京・宮城・兵庫の全国三カ所で予定されている。

『青春鉄道』

連載媒体：カドコミ／COMIC BRIDGE（株式会社KADOKAWA）

配信：月２回（毎月１日／15日配信）

連載ページはこちら：https://comic-walker.com/detail/KC_001519_S

関連ページ

・いすみ鉄道公式ウェブサイト：https://isumirail.co.jp/

・小湊鉄道公式サイト：https://www.kominato.co.jp/