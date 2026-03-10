「ステラおばさん生誕祭」3月17日(火 )より開催

株式会社アントステラ

森永製菓株式会社（本社・東京都港区、代表取締役社長 COO・森信也）のグループ会社で、アメリカンカントリー焼き菓子専門店『ステラおばさんのクッキー』を展開する株式会社アントステラ（本社・東京都港区、代表取締役社長・村瀬光隆）は、実在したステラおばさんの誕生日（4月13日）をお祝いするイベントとして3月17日（火）～4月13日（月）に「ステラおばさん生誕祭」を開催いたします。※生誕祭クッキーは、4月30日（木）まで展開

ステラおばさんは、アメリカペンシルバニア・ダッチカントリーで生まれ、2026年4月13日で生誕118年を迎えます。ステラおばさんが伝えたかった「クッキーやケーキを作るとき一番大切なのはオーブンの温度ではなくそれを誰かのために作ろうという気持ち」という利他の精神や、手作りクッキーの美味しさを感じていただき、これからもずっと身近な存在のブランドと思っていただけるような生誕祭を開催いたします。

生誕祭では、限定クッキー・マフィンの販売に加え、「チョコチップクッキー」キーホルダープレゼント、量り売りクッキーがお得に購入できるイベント、SNSでのイラストコンテスト、など、様々な催し物を展開いたします。「ステラおばさんの生誕祭」でお客様への感謝の気持ちを伝えるとともに、生誕祭をきっかけとして新たなブランドファンの創出に取り組んでまいります。

ステラおばさん生誕祭店頭ポスター

【「ステラおばさん生誕祭」の内容】

■限定商品の発売

通常販売しているクッキーをヒントに、生誕祭限定バージョンのクッキー、マフィンを発売いたします。

ピーカンチョコチャンク「ピーカンチョコチャンク」

「チョコレートチップ」をヒントに、コクのあるピーカンナッツとチョコチャンクを混ぜ込んだ、シンプルなクッキー生地と大きめ具材が王道のアメリカンクッキー。

※準チョコレート使用

あまおう苺スクエア「あまおう苺スクエア」

「苺りんぐ」をヒントに、あまおう苺パウダーを使用し、甘味と酸味のバランスを追求。「苺りんぐ」の優しい甘さとは異なる味わいで、大人も楽しめる苺味に仕上げました。

※苺香料使用

※製品中あまおう苺0.58%

ミルクキャラメル「ミルクキャラメル」

「キャラメルカスタード」をヒントに、「森永ミルクキャラメル」とコラボし甘さとほろ苦さの絶妙なバランスが実現。カスタード感が強い「キャラメルカスタード」とは異なる、キャラメル風味を追求したクッキー。

※キャラメルソース2.5％使用

※製品中 乳固形量 19.7％

ステラおばさんの気まぐれマフィン「ステラおばさんの気まぐれマフィン」

３年ぶりの 焼き菓子で、「紅茶クッキー」1枚分とチョコチャンク8個～10個をシンプルなしっとりとしたマフィン生地にトッピング。お誕生日のお祝いならではのおもてなしの味わい。

※準チョコレート使用

・生誕祭クッキー価格：100ｇ680円（税込）、生誕祭クッキー賞味期限：販売日より30日

・ステラおばさんの気まぐれマフィン価格：１個378円（税込）、重量71ｇ、ステラおばさん気まぐれマフィン賞味期限：当日中

■店頭イベント

１.「チョコレートチップクッキー」 キーホルダー プレゼント

参加方法：量り売りクッキー1,500円（税込）以上購入で1個プレゼント

実施期間：2026年３月17日（火）～4月13日（月）

※期間中でもなくなり次第終了となります。

チョコレートチップクッキーキーホルダー

２.生誕祭特別イベント

「お好きな量り売りクッキー15枚1,000円（税込）」

実施日：3月26日（木）、4月13日（月）

※全国の直営店・加盟店にて開催

■ステラおばさんイラストコンテスト

実施期間：2026年３月17日（火）～4月13日（月）

１.ステラおばさんイラストコンテスト

イラストのテーマは、118歳にちなみ「18歳のステラおばさん」か、「あなたがイメージするステラおばさん」です。

参加方法：ステラおばさん公式Ｘ（旧Twitter）auntstella_jpをフォロー、キャンペーン投稿にイラスト画像と「＃ステラおばさん118歳」をつけて引用リポスト

【ステラおばさん賞】：オリジナリティーがあるイラスト2作品

賞品：7月、8月のXヘッダーにイラスト起用と季節のクッキーギフト

【ウォームハート賞】：温かみを感じるイラストや思わず笑顔になるイラスト3作品

賞品：クッキー118枚

２.コンテスト応援企画 フォロー＆リポストキャンペーン

参加方法：ステラおばさん公式Ｘ（旧Twitter）auntstella_jpをフォロー、キャンペーン投稿をリポスト

賞品：ピクニックセット8名様 （直径120cmのチョコレートチップレジャーシートと2枚入りクッキー3種）

レジャーシート画像

■X フォロー＆リポストでクッキーお試しクーポンプレゼント

実施期間：2026年３月30日（月）～4月13日（月）

参加方法：ステラおばさん公式Ｘ（旧Twitter）auntstella_jpをフォロー、キャンペーン投稿をリポストその場で抽選結果がわかるインスタントウィンキャンペーンで1日1回参加が可能です。当選はお一人様1回となります。

賞品：店頭で量り売り商品購入の際、お好きなクッキーとお引替えできるデジタルクーポン 1,000名様（8枚プレゼント100名、1枚プレゼント900名）

※有効期限：2026年3月30日（月）～5月31日（日）

■Instagram フォロー＆いいねでクッキーギフトプレゼント

実施期間：2026年3月17日（火）～4月7日（火）

参加方法：ステラおばさん公式インスタグラムauntstella.jpをフォロー、キャンペーン投稿画像に「いいね」。

賞品：定番クッキーギフト５名様

■ステラおばさんとは

1908年生まれのステラおばさんは、ペンシルバニアのダッチカントリーで幼稚園の先生をしていました。クッキーやケーキ作りが得意で、彼女の作る大きくて香ばしいクッキーは村のお菓子コンテストで優勝したこともあります。そんな彼女が作った風味豊かで素朴な味わいのクッキーをステラおばさんの甥である「アントステラ」創業者ジョセフ・リーダンクルが日本に紹介しました。

■会社紹介

(株)アントステラとは“日本で一番思いやりとぬくもりにあふれた焼き菓子屋さん”を目指し、 “～Warm Heart Communication～ 全ては手作りから”をブランドステートメントとして掲げている、「アメリカンカントリー焼き菓子専門店」です。店舗《ステラおばさんのクッキー》では、毎日15種類前後、量り売りスタイルで販売を行っております。クッキー専門店ならではのバラエティー感をお楽しみいただいています。