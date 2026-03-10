【ニューエラ】期間限定ストアを湘南テラスモールにて3月17日（火）にオープン

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、3月17日（火）～31日（火）の2週間限定で、テラスモール湘南では初となるポップアップストアをオープンいたします。

春らしいカラーや素材、トレンドのラインストーン付きキャップなどのヘッドウェアはもちろん、ニューエラの直営店限定で展開しているオーセンティックなカジュアルウェアライン＜NEW ERA(R) BLACKLABEL（ニューエラ ブラックレーベル）＞などのアパレルも展開します。

さらに、部活動で荷物の多い学生から社会人の出張まで活躍するバックパック、女性にも人気のボディバッグ、ショルダーポーチ、カラートートバッグなど、幅広いバリエーションのバッグも取り揃えておりますので、用途やお好みに合わせてお選びいただけます。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

[9FORTY(TM)] 各5,500円

［9FORTY(TM) A-Frame］ 各4,400円

［Campus Pack 35L］各9,350円

［Tote Bag］各2,970円

【NEW ERA(R) BLACK LABEL LOOK PHOTOS】

【NEW ERA(R) POP-UP STORE @ SHONAN】

期間：３月17日（火）～３月31日（火）

営業時間：10:00～21:00

場所：テラスモール湘南1F 北アトリウム

神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目３－１