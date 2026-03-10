【和栗専門紗織ジェイアール京都伊勢丹店】春限定の和栗スイーツが登場／国産苺を使用した季節メニューを発売

写真拡大 (全13枚)

エイムエンタープライズ株式会社

この度、エイム・エンタープライズ株式会社（エイムグループ本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）の運営する【和栗専門紗織ジェイアール京都伊勢丹店】は、季節限定で国産苺を使用した和栗スイーツを発売いたします。




新商品は、全4種類のラインナップ。


名物の和栗スイーツに、旬を迎えた甘酸っぱい国産苺を合わせた、この時期だけの特別な味わいをご用意しました。



・国産苺と和栗の錦糸モンブラン


・和栗あんみつ ～桜～


・モンブランソフト～綾～国産苺


・抹茶と国産和栗の錦糸モンブラン ～国産苺～



和栗のやさしい甘さと国産苺の爽やかな酸味が調和する、春ならではの和栗スイーツをお楽しみください。




[表: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/95_1_e0f3dea8662b6f35c1045a112a8738bb.jpg?v=202603100251 ]

◆国産苺と和栗の錦糸モンブラン





紗織の人気商品「錦糸モンブラン」が春仕様になって登場。


和栗と木苺のムースの上に、酸味のある木苺ソースとフレッシュな国産苺を合わせました。


仕上げに宮崎県えびの産の和栗ペーストを贅沢にまとわせた、春の訪れを感じる一品です。


販売価格：イートイン 2,420円(税込) ※ペアリングドリンク付き


　　　　　テイクアウト 2,376円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：ジェイアール京都伊勢丹店


提供方法：イートイン/テイクアウト




◆和栗あんみつ ～桜～





ご好評いただいておりますあんみつに、桜の彩りを添えた季節限定商品が登場いたします。


桜色の水まんじゅうと白玉を添えた、春らしく華やかな一品に仕上げました。


ミルクソフトクリームの有無をお選びいただき、お好みのスタイルでお楽しみください。


販売価格：北海道ミルクソフト添え 1,760円(税込)


　　　　　北海道ミルクソフト無し 1,540円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：ジェイアール京都伊勢丹店


提供方法：イートイン




◆モンブランソフト～綾～国産苺





自家製ブレンドのミルクソフトクリームに苺を混ぜ込み、爽やかな味わいに仕上げました。


ソフトクリームの上には和栗のモンブランクリームを贅沢にお絞りしています。


苺の甘酸っぱさと和栗のやさしい甘さが広がる、テイクアウト可能な商品です。


販売価格：イートイン 1,980円(税込) ※ペアリングドリンク付き


　　　　　テイクアウト 1,500円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：ジェイアール京都伊勢丹店


提供方法：イートイン/テイクアウト




◆抹茶と国産和栗の錦糸モンブラン ～国産苺～





香り豊かな抹茶ムースと濃厚な和栗ムースを重ね、その上から錦糸モンブランを絞って仕上げたモンブランケーキです。


国産苺を合わせ、抹茶のほろ苦さと苺の甘酸っぱさ、和栗のやさしい甘みが重なり合う味わいをお楽しみいただけます。


販売価格：イートイン 2,420円(税込) ※ペアリングドリンク付き


　　　　　テイクアウト 2,376円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：ジェイアール京都伊勢丹店


提供方法：イートイン/テイクアウト




■ブランドストーリー




和栗専門 紗織のモンブランの要である丹波くりを、


我が子のように大切に育ててくださった栗農家の方々、


京都木屋町を愛する地域の方々、丹波くりの素晴らしさを


「錦糸モンブラン」や珠玉のスイーツを通して


たくさんの方々に知っていただきたいという想い、


すべての想いを一本一本の糸を紡ぐような、


そんな想いから和栗専門 紗織は、はじまりました。



■店舗概要



和栗専門紗織　本店

住所：京都府京都市下京区木屋町通松原上る和泉屋町2丁目170－1


アクセス：阪急京都線　京都河原町駅より徒歩5分


提　　供：京都スイーツ、京都カフェ


営業時間：10時～18時(l.o. 17:30)


定休日：不定休







和栗専門紗織　ジェイアール京都伊勢丹

住所：京都府京都市下京区東塩小路町


　　　ジェイアール京都伊勢丹 B1F


アクセス：京都駅直結


提供：京都スイーツ、京都カフェ


営業時間：10時～20時(l.o. 19:00)


定休日：不定休







■会社紹介


・エイムグループ


「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。


最近では、愛知で6店舗目となる『SAN』ブランドや京都でいぶし鳥をメインとしたお食事処を新ブランドをとして出店しております。


２０２５年には個々のブランドを強化、愛知県のみならず、日本全国、世界に進出に発展させてまいります。



「１０ブランド・２１店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ」


・グループ会社


会社名：エイム・エンタープライズ株式会社


会社名：エイムマーケティングエージェンシー株式会社


会社名：エイムクリエーションズ株式会社


会社名：エイムインターセクション株式会社


※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎


所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F


URL：https://aim-e.com/




・代表ブランドの公式Instagram


「和栗専門 紗織」 ： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/


「DISHES and TART SAN」 ： https://www.instagram.com/san_dishesandtart/


「SILVA」 ： https://www.instagram.com/meieki_silva/


「京都四条 くをん」 ： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/