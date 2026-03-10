大人気コミック『心臓に復讐を誓って』、ショートアニメ化！3/10（火）12時よりDMM TVにて配信開始！

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：社長水野和寛、以下当社）は、当社が原作を手がける大人気コミック『心臓に復讐を誓って』をショートアニメ化し、2026年3月10日（火）12時より、「DMM TV」にて配信を開始いたしました。

あらすじ

婚約者・親友・仕事環境に恵まれ、順風満帆な人生を歩んでいた中島莉緒。

しかし社長就任を目前に、莉緒は身に覚えのないパワハラで訴えられてしまう。

さらに不幸は連続し…婚約者と親友が肉体関係を持つところに遭遇し、

口論の末、親友に殺されてしまった。

目が覚めた莉緒は、殺される１年前に回帰していた。

１度目の人生で手にしていたのが『かりそめの幸せ』と気づいた莉緒は、

次こそ『本物の幸せ』を手に入れようと決意し、自分らしく復讐をはじめる──。

ショートアニメ『心臓に復讐を誓って』

配信元：DMM TV

https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=huing12ok1je41dd3vtyjxzx7

■キャスト

中村慈、山田奈都美、河本啓佑、岩河拓吾 他

■スタッフ

監督：田端 美海

プロデューサー：原田 陽介

企画監修：品川 晃祥、村松 徹

原作：『心臓に復讐を誓って』（Minto Studio / weavin）

制作プロダクション：MintoStudio、Kontiki

製作：weavin

原作情報

著作：weavin

制作：Minto Studio

原作：池田聖子

ネーム：里えり

背景：ありめ蛍

キャラ線画：株式会社おえかき

着彩仕上げ：FELICO STUDIO CO., LTD.

キャラクターデザイン：和久利とむ



配信元：dブック

https://dbook.docomo.ne.jp/item/f05435570fdf8602e6c4594ba9d742218d8346503e61d09b982be42739f92651/2000/

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。

キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/

