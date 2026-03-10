渋谷のホテルで、天候を気にしない新たな夜のお花見。八海山の美酒と音楽・アート・ダンスが交差する一夜限りの桜のイベント「SHIBUYA NEO SAKURA NIGHT 2026」を開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/139120/index.html

SHIBUYA STREAM HOTEL（東京都渋谷区、総支配人：吉田 慎一）は、4月3日（金）、Bar & Dining「TORRENT」にて桜の季節に合わせた一夜限りのイベント「SHIBUYA NEO SAKURA NIGHT 2026」を開催いたします。

渋谷の春を屋内で満喫できる一夜限りのイベントとして、昨年に続き2回目の開催となります。今回は、「和モダン」と「五感」をメインテーマに掲げ、GIA VALANCE JP 合同会社（東京都渋谷区、代表：加納 良和）協力のもと、音楽・アート・ダンス・食を融合させたSHIBUYA STREAM HOTELならではの桜のシーズンに合わせたオリジナリティー溢れる「NEO MATSURI」を桜の装飾で彩られたホテル空間でお楽しみいただきます。パフォーマンスでは、総勢21組の国内外のアーティストが集結。個性あふれるDJが2拠点に分かれパフォーマンスを披露し、会場全体のボルテージを上げます。さらに、5組のアートライブペイントアーティストが会場内の至るところでリアルタイムに作品を創り上げるほか、デジタルとリアルの境界を超えた新しいアートなど、豪華アーティストによる多彩な表現が披露されます。また、今年は打楽器奏者のみで構成され、ハンドサインを用いた即興演奏法“Rhythm with Signs”を取り入れた日本初のグループとして知られる“熱狂的打楽器集団”LA SEÑAS（ラセーニャス）の出演が決定。世界各国の打楽器を巧みに操り予測不能な躍動感ある大迫力のパフォーマンスをホテルオリジナルバージョンでお届けします。さらに、ドリンクでは八海醸造株式会社（新潟県南魚沼市、代表取締役：南雲 真二）による八海山カクウチブースを展開。カジュアルなイベントでもおしゃれで飲みやすいBROOKLYN KURAから3種の飲み比べを提供し、「人と人とを繋ぐ立ち飲み体験」として、八海山スタッフと交流しながら日本酒の新たな魅力を発見できる社交スペースをお届けします。他にも、イベントウェルカムドリンクとして八海醸造と業務資本提携を結んでいるアメリカの酒蔵BROOKLYN KURAから桜色のSAKE「オクシデンタル」をソーダ割りで提供するほか、八海山の日本酒をメインラインナップに、ビールやワインもご用意します。フードは、ホテルオリジナルの桜をモチーフとしたメニューが登場します。桜色のテリーヌや、片手で食べられる桜エビのフライドポテトなど見た目にも春を感じられる品々がイベントをさらに盛り上げます。

【SHIBUYA NEO SAKURA NIGHT 2026 概要】

■日 程：2026年4月3日（金）

■時 間：18:00～23:00

（フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30 ※入退場自由）

■場 所：Bar & Dining「TORRENT」（4F）

■形 式：スタンディング / チケット制

（※会場内は専用チケットにてドリンク・フードの交換が可能）

■料 金：

・一般チケット

【前売券】スタンディング お一人さま 3,500円（ウェルカムドリンク付き）

スタンディング お一人さま 5,000円（ウェルカム＋ドリンクチケット2枚付き）

【当日券】スタンディング お一人さま 4,000円（ウェルカムドリンク付き）

スタンディング お一人さま 5,500円（ウェルカム＋ドリンクチケット２枚付き）

・VIPシート（限定数 / 最大4名さままで利用可能）

【前売券・当日券】1ブース（1～4名） 50,000円

（瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山またはシャンパン1本、オードブルプレート1皿、お一人さまにつきドリンクチケット3枚）

・追加チケット（当日受付カウンターにて購入可能）

ドリンク（1枚 1,000円 / 5枚 4,500円）、フード（1枚 800円 / 5枚 3,500円）

■販売サイト：Table Check

前売券のご購入はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/shibuya-stream-e-tokyuhotels-torrent/reserve?menu_lists=69a95f45da119e68c7473de1

※オンラインにて購入の場合は、事前予約決済となります。

※当日直接来店にて当日券の購入も可

■内 容：

・パフォーマンスの演出（DJ/ダンス/演奏/アート）/ アーティスト作品の展示・物販（※一部アーティストによる）

・八海山カクウチブース（日本酒3種飲み比べ提供）※カクウチブース以外でも八海山ラインナップあり

・桜をモチーフとしたフード / その他ドリンクの提供

＜パフォーマンス＞

・DJパフォーマンス

Miss Europecontinental 2022 Miss Japanとして世界舞台を経験し、多様なジャンルを操るAiMiiや、クラシックの声楽を学び、天性の音楽家でもあるカナダ出身のLuke Hobbs、DJとGuitarを駆使しアーティスティックなパフォーマンスをするOh my Marshmallowなど国際色豊かなDJ総勢12組が2エリアに分けてのパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げます。

出演者：AiMii / Oh My Marshmallow（DJ×GUITAR） / YUKINNA BAMBI（DJ×SINGER） / ZiL / Luke Hobbs / ALLONEWORD / DJ YAMAGUCHI / DJason / HISASHI YANAGAWA / Good Life KAWA / Andrei Luis / mn4

DJ:AiMii

DJ:Luke Hobbs

DJ:Oh My Marshmallow

DJ:YUKINNA BAMBI

・ダンスパフォーマンス

ホンモノの着物をアップサイクルした衣装が代名詞の世界に愛を届ける和装ダンスアーティスト集団「KIMONO × DANCE PROJECT」。当日は、集団代表の“のあ”と“mizuki”による迫力と華のある美しいパフォーマンスをお届けします。

出演者：「KIMONO × DANCE PROJECT」より、のあ ＆ mizuki

パフォーマンスイメージダンスパフォーマー：のあ＆mizuki

・アートパフォーマンス

浄化DJ×波動画家として活動しているAiMii（宮田 彩）によるアートプロデュースで、多彩なアーティストがアートで会場を魅了します。ライブペイントでは、KOHARUによるボディペイント体験や、ネオンアートなどがお楽しみいただけるほか、未来を担うアーティストとしてこれからが楽しみな現役多摩美術大学生も参加するなど、あなたの知らないアートの世界へと誘います。

出演者：

ART PRODUCER：宮田 彩（AUREL）

ART LIVE PAINT：KOHARU（ボディペイント体験あり） / キタダタキ / RYUSE! / 排水口太郎（SinkHole Man） /nanalia

Web3 Project：＄villain

Bamboo Art：NEO BANDIT BASE

アート展示：RoRoAvocado

ライブアートイメージ（昨年の様子)Artist:KOHARU、多摩美術大学生:nanaria

スペシャル打楽器パフォーマンス

2016年結成の打楽器奏者のみで構成された”熱狂打楽器集団” LA SEÑAS（ラセーニャス）によるホテルオリジナル編成でのパフォーマンスを披露します。さまざまな打楽器を巧みに操り、大胆な動きとギャラリーを巻き込むスタイルでの演奏が脳裏に焼き付くこと間違いなしです。

出演者：LA SEÑAS（ラセーニャス）より特別編成チーム

LA SEÑAS（ラセーニャス）

LA SEÑAS（ラセーニャス）

2016年結成。打楽器奏者のみで構成された”熱狂打楽器集団”。ハンドサインを用いた即興演奏法 “Rhythm with Signs”を取り入れた日本初のグループ。

大編成で打ち鳴らされる轟音。即興演奏ならではの予測不能な展開。伝統的かつ革新的な音楽。大迫力のパフォーマンスは、聴くもの全てを”熱狂の国”へと誘う。

テレビ朝日「EIGHT-JAM」打楽器特集回に出演、打首獄門同好会、日食なつこ、KenKen(RIZE)、小川慶太(Snarky Puppy)など国内外で活躍するアーティストとのコラボ、Yahoo!ニュースに取り上げられる等、各方面で注目を集めている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/info.lasenas/

＜ドリンクラインナップ＞

・ウェルカムドリンク（※入場時にお一人さま1杯お渡し）

-BROOKLYN KURA オクシデンタル（ソーダ割り）

ほんのり色づいたバラ色が華やかな、NY発ならではの個性が光るSAKE。伝統的製法でつくるSAKEに短時間のドライホップを施したチャレンジングな1本です。ホップを加えることで、香りに華やかさが加わり、個性的で柔らかなピンク色に仕上げています。

【スペシャルブース】八海山カクウチブース

八海醸造株式会社の協力によりスペシャルブースとして八海山カクウチブースをお楽しみいただけます。カジュアルなイベントでもおしゃれで飲みやすいBROOKLYN KURAから3種の飲み比べを提供し、「人と人とを繋ぐ立ち飲み体験」として、八海山スタッフと交流しながら日本酒の新たな魅力を発見できる社交スペースをお届けします。

（※専用チケットを購入でご利用可能）

左からオクシデンタル、グランドプレーリー、キャッツキル

ーカクウチブース限定飲み比べセット（3種）

BROOKLYN KURAオクシデンタル /グランドプレーリー / キャッツキル

・【その他】（※バーカウンターより提供 / 専用チケットを購入でご利用可能）

ー特別本醸造 八海山 ブルーボトル（ロック、ソーダ割り）

やわらかな口当たりと淡麗な味わいで、多くのお客様に愛される八海山の定番酒「特別本醸造 八海山」。ドジャース(TM)うとのパートナーシップを記念し、チームカラー「ドジャーブルー（Dodger Blue）」をまとった限定デザインボトル

八海山 ブルーボトル

ー八海山本格米焼酎 黄麹三段仕込 よろしく千萬あるべし（ロック、ソーダ割り、水割り）

日本酒「八海山」の醸造技術を取り入れ、清酒酵母と黄麹を使用した「三段仕込」を行った米焼酎。落ち着いた品格のある香りをお楽しみいただけます。



ー八海山の原酒で仕込んだ うめ酒（ロック、ソーダ割り）

清酒八海山の原酒に国産の良質な梅を仕込み、つくられた梅酒。梅本来の自然な酸味と香りを活かした甘くない大人の梅酒です。

ーohoro GIN Standard（スタンダード）（ソーダ割り、トニック割り）

八海醸造のグループ会社で北海道ニセコ町にあるニセコ蒸留所がつくるニセコアンヌプリの良質な伏流水（軟水）に、北海道ニセコ町産のヤチヤナギ、ニホンハッカをボタニカルとして使用したスピリッツ。クリアでスムースでありながら、芯のあるしっかりとした味わいに軽やかなシトラスの香りを感じるような味わいです。

ohoro GIN Standard

ー瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山

「白麹あわ」は、瓶内二次発酵による泡の心地よさに加え、白麹由来のさわやかな酸味が加わった、新しい味わいのスパークリング日本酒です。発泡のきめ細かな泡が繊細にはじけ、

軽やかな飲み心地をご堪能いただけます。

白麹あわ 八海山

ー生ビール

ーグラスワイン（赤 / 白）

ーハイボール

ーソフトドリンク各種

＜フードラインナップ＞（※専用チケットを購入でご利用可能）

春の訪れを感じられるようなエッセンスを見た目にも加え、会場内を持ち歩きながら食べられるようなラインナップに仕上げました。

ー野菜スティック 桜香る白味噌マヨネーズ

ー桜風味のチーズテリーヌ

ーフライドポテト 桜エビ塩

ー桜エビと菜の花のピッツァ

ー桜のアイスモナカ

ーみたらし団子

ーその他

フードのイメージフードのイメージ

■注意事項：

当日は写真撮影および動画撮影を行う場合がございます。撮影した写真や動画については、今後の弊ホテルのマーケティング活動の中で掲載させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

■備 考：

・混雑時は入場制限を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

・アルコールを扱うイベントのため、入場時に年齢確認をお願いする場合がございます。

・オンラインにて購入の場合は、事前予約決済となります。

・お客さま都合によるチケット購入後のキャンセルおよび返金はお受けいたし兼ねます。

・会場内でのドリンクおよびフードの交換は商品によってチケット枚数が異なる場合がございます。

・VIP席のご利用は前売券でのご購入者を優先とし、空席状況によっては当日券を販売いたします。

・VIP席については、1ブースごとのチケットとなりますので、2名以上でご利用の場合は、代表者さまがチケットをご購入ください。

・アーティストは予告なく変更となる場合がございます。

・今後、コンテンツや提供内容、サービス方法は変更となる場合がございます。

■協 力：

PROJECT DIRECTOR：宮田 彩

ORGANIZER: YOSHIKAZU KANOU

PRODUCE BY: GIA VALANCE JP合同会社

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/139120/index.html前売券のご購入はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/shibuya-stream-e-tokyuhotels-torrent/reserve?menu_lists=69a95f45da119e68c7473de1

※表示料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれております。

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

■お問い合わせ

Bar & Dining TORRENT 直通：03-6427-1358（電話受付時間 10:00～19:00）

■前売券購入（※オンラインにて購入の場合は、事前予約決済となります。）

前売券のご購入はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/shibuya-stream-e-tokyuhotels-torrent/reserve?menu_lists=69a95f45da119e68c7473de1＜八海醸造株式会社 概要＞

新潟・南魚沼で最高品質の日本酒をつくり続け、「米と麹と発酵。そして、水。」をテーマに、酒づくりで培った技術を活かし焼酎・ビール・麹甘酒・化粧品、ウイスキーやジン、海外での

SAKEづくりへと展開しています。

〔創業〕1922年（大正11年）

〔代表〕代表取締役社長 南雲 真仁

＜ GIA VALANCE JP合同会社 概要 ＞

GIA VALANCE JPは、ブランディング・マーケティングサポート、イベント業、アーティストキャスティング、AI事業など、多岐にわたるサービスを展開しています。私たちは、音楽とアートを通じて、世界中の人々に新たな体験を提供することを目指し、国際的に活躍するアーティストの発掘・育成にも力を入れています。

〔設立〕2023年8月

〔代表〕 加納 良和

〔事業内容〕ブランディング・マーケティングサポート、イベント業、アーティストキャスティング、AI事業

〔企業サイト〕 https://www.giavalancejp.com/

＜ SHIBUYA STREAM HOTEL 概要 ＞

「ひと」と「街」を、あたらしい感性でつなぎあうライフスタイルホテルです。今までの良さを残しつつも、お客さま一人一人の渋谷ライフをさらに豊かにすべく、古き良き渋谷ローカル、そして最先端のトレンドとカルチャーなど多面性の高いDEEPな渋谷へと誘います。

〔所在地〕東京都渋谷区渋谷3-21-3

〔アクセス〕JR「渋谷駅」新南口直結、地下鉄、東急線各線「渋谷駅」C2出口直結

〔開業日〕2018年9月13日

〔客室数〕177室

〔付帯施設〕Bar & Dining 「TORRENT」

SHIBUYA STREAM HOTEL／ロビーホテル公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastreamホテル公式Instagram :https://www.instagram.com/shibuyastreamhotel/ホテル公式 X :https://x.com/shibuyaSThotel