【原宿発】推しが“動く”画像・動画を表示できる「身につけるディスプレイ」次世代デジタル缶バッジ「Can-Badge」登場

株式会社日本ビジネス開発

株式会社日本ビジネス開発（https://www.jbd-inc.co.jp/ 所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢野 雅也）は、2026年3月10日（火）よりAdget【アジェット】公式サイト（https://adget.tokyo/）及び各ECモールにて、次世代デジタル缶バッジ「Can-Badge（キャンバッジ）」の販売を開始しました。

本製品は、液晶ディスプレイを搭載したデジタル缶バッジです。専用アプリを通じてスマートフォンから画像や動画を転送でき、その日の気分やイベントに合わせて表示を切り替えられます。

「『一番好き』を、何度でも更新したいから。」

そんな声に応える、原宿にある日本ブランドがプロデュースした新しい推し活アイテムです！

日本のユーザーの「推し活文化」や「カスタマイズ文化」に合わせて、日本市場向けに展開されます。

缶バッジという身近なアイテムにデジタルの楽しさを融合させたCan-Badgeは、“身につけるディスプレイ”という新しい体験を提供します。

推し活は、もっと自由でいい！推し活・イベント・日常を彩る新しい推し活アイテム

ライブ参戦やオフ会、イベント遠征、SNS投稿など、楽しみ方は広がり続けています。Can-Badgeは、ファン活動やイベント、日常の中でいろいろできるアクセサリーとして幅広く活躍します。

■推しの画像や動画を表示して「推し活」をもっと楽しく

■友達同士で画像をシェア

■ライブやイベントで応援アイテムとして使用

■バッグやキーホルダーとして持ち歩く

従来の「印刷された缶バッジ」とは違い、1つで無限のデザインを楽しめるのが最大の魅力です。

販売情報

想定小売価格：税込 4,620円発売記念キャンペーン

1個 10%OFF 税込 4,158円

2個 15%OFF 税込 7,854円（税込 3,927円 /1個当たり）

3個以上 20%OFF 税込 11,088円（税込 3,696円 /1個当たり）

キャンペーン期間：3月10日(火)～4月6日(月)

販売サイト

・Adget【アジェット】公式サイト：https://adget.tokyo/products/adget-canbadge

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQTPSR4T

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/glimpse/60-003/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/201912/60-003.html

製品の推しポイント

IPSタッチディスプレイ専用アプリで画像転送可能動画3秒～9秒再生可能スライドショー9枚再生可能バッジ同士画像シェア可能応援ライト7色搭載利用環境に合わせて明るさ変更可能DIY可能なオリジナル付属品であなただけの缶バッジを作成可能

Can-Badgeを好きにアレンジしてオリジナル缶バッジを作ってほしいという思いを込めて、付属品(クリアケース、クリアスタンド、チェン）を充実させました。

クリアケースに可愛いキラキラシールやビーズを貼り付けて、スクールバッグのキーホルダーや痛バッグに飾って推しを持ち歩くことができます。

スタンドを取り付けると、推し活コーナーに飾ったり、チェーンを付けてペンダントにすることも可能です。

使い方はひとつじゃない！いろいろできるCan-Badge

・ライブやイベントで推しをアピール

・画像共有機能で布教

・オフ会での自己紹介ツール

・推し部屋インテリア

・思い出を入れてギフト用途

「今日はどの推しでいく？」

そんな会話が自然に生まれるアイテムです。

製品機能

製品スペック

製品名：Can-Badge

画面サイズ：1.85インチ（約47×47mm）

解像度：360×360

本体サイズ：58×58×10mm

重量：約32g

接続方式：Bluetooth 5.4

電池容量：500mAh

充電方式：USB Type-C

保証期間：6か月

動作環境：5℃～50℃

※本製品の使用には専用アプリが必要です。

Adget【アジェット】について

日本発のガジェットブランド Adget【アジェット】が提案するのは、いつもと違う時間や空間を創り出すプロダクトたち。

持っているだけでワクワクするような体験を、一人で過ごす時間、大切な人と過ごす時間に彩りを。

きっと、いつもと違った毎日が待っています。

・公式サイト：https://adget.tokyo/

・X（旧Twitter）：https://x.com/adget_tokyo

・Instagram：https://www.instagram.com/adget_tokyo/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@adget_tokyo

※Bluetooth(R)は、Bluetooth SIGの登録商標です。

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※本商品画像で使用されたイラスト及び商品画像は株式会社日本ビジネス開発が制作したオリジナルデザインです。