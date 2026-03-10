Instagram運用の目標達成までの道のりを見える化！SINISがKPI管理機能を提供開始

テテマーチ株式会社

企業向けSNSマーケティング支援を中心としたビジネス展開をする株式会社テテマーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：上田大介）は、企業のSNSマーケティングにおけるデータ分析から運用までを支援するツール「SINIS for Instagram（以下、SINIS）」において、「KPI管理機能」を2026年3月より提供開始いたします。

本機能は、アカウントの目的や規模に応じた最適な目標を提案し、設定した目標に対する現在の進捗状況を可視化できます。約7万件のアカウントデータをもとに、SNSの専門知識がなくても根拠のある目標設定と、目標達成に向けて適切に進んでいるかどうかの判断を可能にします。

■ 運用担当者が抱える課題とSINISによる解決

Instagram運用の現場では、SNS専任ではない担当者が十分な知見を持たないまま運用を担うケースが増加しています。その結果、次のような課題が顕在化しています。

・指標やアルゴリズムが複雑で、適切な目標設計の方法が分からない

・Web上の情報や他社事例をもとになんとなく目標を設定している

結果として、以下の状態に陥りやすくなっています。

・上司やクライアントに、設定した目標の根拠を説明できない

・実態に見合わない目標設定となり、運用途中で負荷がかかる

・成果が見えにくく、担当者のモチベーション維持が難しい

SINISではこうした声を受け、「Instagram運用経験や専門知識がなくても、根拠に基づいた目標設計と進捗判断を行い、次の打ち手へつなげられる運用環境」の実現を支援します。

■ 機能の概要

上記の課題と解決のために、以下の機能を提供予定です。

【目標設計機能】アカウントに合った目標をSINISが提案

運用目的やアカウント規模に応じて、最適なKPI（目標数値）をSINISが提案します。SNSの専門知識がなくても、約7万件のアカウントデータを活用し、根拠に基づいた目標設定が可能です。

【進捗把握機能】目標と現在地点の差を可視化

ダッシュボード上で、目標と現在の進捗状況を一目で把握できます。目標との差分を可視化することで、今の運用が順調か、立て直しが必要かを判断することができます。

■ SINISで実現する意味

蓄積されたInstagram運用ノウハウ

SINIS for Instagramは、Instagramのローンチ初期から多数の企業アカウントの運用支援に携わってきた当社が開発・提供しています。現場で培った実践的な運用ノウハウが、プロダクトの根底に組み込まれています。

約7万件のアカウントデータに基づく最適解の提示

SINIS for Instagramに登録された約7万件のデータから導き出した平均値や傾向を基に、目標設定が可能です。

■ 今後のリリース予定

今回の「KPI管理機能」に加えて、今後以下の機能を順次公開してまいります。

4月以降順次：AIによる実行支援とチーム共有

データから導き出した具体的な「投稿アイデア」をAIがフィードバックし、企画の具体化を支援します。

■ 提供開始スケジュール・対象プラン

プロジェクト始動（先行情報公開）：2026年3月10日（火）

第1弾機能リリース：2026年3月下旬予定

対象プラン：【SINIS for Instagram】LITE / STARTER / PROFESSIONALプラン

※各機能の提供範囲や期間については、順次SINIS公式サイトにて詳細を公開いたします。

※本機能はユーザーの皆様のフィードバックを反映しながら進めていくため、提供時期や機能の内容を随時アップデートさせていただく可能性がございます。

■「SINIS for Instagram」に関するお問い合わせ先

テテマーチ株式会社

担当：池本（いけもと）

連絡先：cs@Instagram.sinis.jp

サービスサイト：https://sinis-i.tetemarche.co.jp/

テテマーチ株式会社とは

テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。

会社概要

〇社名 ：テテマーチ株式会社

〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者：代表取締役 上田 大介

〇設立 ：2015年6月12日

〇社員数：87名（パート・アルバイト含む）（2025年5月末時点）

〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース

〇URL ：https://tetemarche.co.jp