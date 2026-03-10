銀座三越で過ごす、春のおでかけ 名古屋コーチン一鳳 銀座×アートアクアリウム美術館 GINZA

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、名古屋コーチン一鳳 銀座の贅沢ランチと、アートアクアリウム美術館入場券がセットになった特別コラボプランチケットを3月16日（月）～4月22日（水）の期間限定で販売いたします。

幻想的な金魚アート鑑賞とあわせて、贅沢ランチをご堪能いただける特別なひとときを。アートと美食が一度に楽しめる本プランは、春の銀座で過ごすおでかけをより豊かに彩ります。銀座三越で過ごす特別プランをぜひお楽しみください。

■名古屋コーチン一鳳 銀座のコラボ限定特別ランチ～極上名古屋コーチン満喫御膳～

コラボレーション限定昼御膳。

名古屋コーチンの多彩な部位を味わう、贅沢な御膳をご用意いたしました。

一般販売していない銀座一鳳でのみお楽しみいただける極上名古屋コーチンの親子丼を中心に、

香ばしく焼き上げた一串、滋味豊かな手羽先煮を添えて。

至高の逸品を、心ゆくまでご堪能ください。

●メニュー内容

極上名古屋コーチン炭焼き親子丼

ささみの胡麻サラダ

串焼き二種

極上手羽先の煮付け

小鉢、香の物、汁物

一鳳特製コーチン卵のとろーりプリン

※写真はイメージです

■名古屋コーチン一鳳 銀座×アートアクアリウム美術館 ランチセットプラン 概要

料金：8,000円/1名（税込）※料金には、名古屋コーチン一鳳 銀座のランチ と、アートアクアリウム美術館 GINZAの入場料が含まれています。（コースセット以外でお客様がご注文された場合は、当日お支払いください）

【期間】2026年3月16日（月）～4月22日（水）

【予約時間】11時～15時30分 ※チケットサイトでご希望のお時間を選択ください

（選択チケットの時間は、銀座三越 新館12階〈名古屋コーチン一鳳 銀座〉にご来店いただくお時間となります）

※お時間に遅れる場合は、以下連絡先まで必ずご連絡ください。その場合、ご案内まで少しお待ちいただく場合がございます。

〈名古屋コーチン一鳳 銀座（銀座三越 新館12階） TEL 03-6271-0588〉

※アートアクアリウム美術館へは、時間指定なし（ご予約日当日に限る）でご入場いただけます。

【予約方法】アートアクアリウムチケットサイトにて「一鳳 銀座のランチセット券」をご予約ください。https://ticket.artaquarium.jp/

※ご利用日の2日前18時までの販売となります。

※ご予約後のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください。

●名古屋コーチン一鳳 銀座 銀座三越 新館12階

-創業昭和28年 かしわ一筋 より良い名古屋コーチンを-

お客様に、おいしいものを食べて幸せになっていただきたい。

私どもの思いはただそれだけ。

当店では、独自の方法で朝締めの純系名古屋コーチンを仕入れ、旬の食材、塩、水、炭にこだわり、日本料理職人の熟練の技によって、豊富な名古屋コーチン料理をご堪能いただけます。

■春の企画展「めっちゃ桜2026」～喧騒忘れて、幻想へ～ 4月22日まで

今年もアートアクアリウムの春は、“めっちゃ桜”！

金魚泳ぐ幻想空間を桜が舞う―

毎年お送りする「めっちゃ桜」の季節がやってきます。

おでかけも楽しいこの春の季節に、金魚と桜が織りなすここだけの春景色をぜひご体験ください。

日比谷花壇とのコラボレーションエリアもお見逃しなく！

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が

ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越