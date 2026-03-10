火を使わずに、ポタ電であったか調理！煮る・炊く・蒸す・炊飯もできるアウトドア用電気調理器“COOKER-1”を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一)は、アウトドアに特化したブランド NESTOUT(ネストアウト)より、アウトドアシーンで火を使わず、電気で温かい料理を調理できる電気調理器“COOKER-1”を、新発売いたしました。



“COOKER-1”は、車中泊の車内やテント内でも火を使わず、ポータブル電源などの電力で調理ができる電気調理器です。火を使わないため火災リスクを大幅に軽減し、電源プラグをコンセントに挿して調理方法を選ぶだけで手軽に調理できます。

45℃・70℃・100℃の3段階の温度設定に炊飯(約1.5合)を加えた4モードを搭載し、煮る/炊く/蒸す/炊飯の4つの調理に対応します。取っ手付きのフタは、裏返せば取り皿としても使用できるほか、蒸し料理に便利な蒸し皿も付属します。内釜にはフッ素樹脂コートを施し、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。また、持ち運びに便利なメッシュ素材の専用ケースも付属します。

ポータブル電源を使って調理ができるアウトドア電気調理器“COOKER-1”

- アウトドアに特化したブランド NESTOUT(ネストアウト)の電気調理器“COOKER-1”です。- ガスや焚き火、炭火での調理は一酸化炭素中毒や火災の危険がありますが、“COOKER-1”は一酸化炭素が発生せず火も使いません。テント内や車内でも安全に調理でき、小さなお子様やペットがいる場合も安心です。- アウトドア用に開発された“COOKER-1”は、専用ケースが付属しており持ち運びやすく、屋外でも扱いやすい設計です。省電力仕様のため、さまざまなポータブル電源に対応できます。キャンプや車中泊でも使いやすいデザインです。- 付属の専用ケースには、通気性とクッション性に優れたメッシュ素材を採用しています。本体を保護しながら、清潔に保てます。- 滑り止めのローレット加工を施した金属製の操作ダイヤルや、ふたを皿として使える仕様など、細部までこだわったデザインでアウトドアギアを使う楽しさと実用性を兼ね備えます。キャンプシーンに合わせやすい2色をラインアップ。※本体にうっかり触れてもやけどしにくい仕様ですが、調理中や調理後はふたが熱くなります。使用中は高温部に触れないようにしてください。※本製品は内釜が外れない本体一体型です。▲ ポータブル電源を使って調理が可能▲ 火を使わないので車内やテントでも安心して温かいものを調理できる▲ アウトドアギアとして細部までこだわったデザイン、カラーはブラックとサンドベージュの2色▲ 専用ケースが付属し、持ち運びも便利

煮る、炊く、蒸すに、炊飯を加えた4モードで、シンプルに調理できる！

- インスタントラーメンづくりやスープやシチューの煮込み、炊飯や肉まんの蒸し調理まで。多彩な調理をこの1台で手軽に楽しめます。- 45℃・70℃・100℃の3段階の温度設定と炊飯、計4つの動作モードをダイヤルで選ぶだけ。シンプル操作で調理できます。- コンセントにプラグを挿してダイヤルを回すだけなので、準備や後片付けも素早く楽にできます。- 調理や保温の終了・切り替えなどをランプと音でお知らせします。- 容量は最大800mLでお米は最大1.5合炊くことが可能。1～2人前の調理ができます。- ［調理にかかる時間と消費電力の目安］湯沸かし(300mL)：約5分/約35Wh、炊飯(1合)：約40分/約85Wh(※1)※1：数値は参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。▲ 45℃・70℃・100℃の温度設定プラス炊飯の4つの動作モードを搭載▲ ダイヤルを回して動作モードを選ぶだけでシンプルに調理が可能

アウトドアでの使いやすさを徹底追求！

- アルミ製のふたは側面に折りたたみ式取っ手付き。裏返すと、シェラカップのような皿として使えます。- 内釜には調理用目盛り(蒸し・炊飯)と容量目盛りを刻印しています。- 3点脚で設置するため、多少の凹凸がある場所でもぐらつきにくい設計です(※1)。- 本体は軽量で扱いやすく、2つの本体ハンドルで調理後の持ち運びもスムーズです。- 電源コードは長さ約1m。キャンプ時などに取り回ししやすいコード長を採用しています。※1：極端な傾斜や不安定な場所では使用しないでください。使用時は水平な場所に設置してください。▲ アルミ製のふたは折りたたみの取っ手付きで、熱い料理を入れるお皿にも使える▲ 電源コードは使いやすい長さ約1m

お手入れがしやすく、安全にも配慮した設計

- 内釜の内側にフッ素樹脂コートを採用。中身がこびりつきにくく、ラクに洗えます(※1)。- 断熱構造で内釜への直接接触を防ぎ、本体表面の高温化を抑えます。本体にうっかり触れてもやけどしにくく、安心して使えます。- 防塵のため、電源差込口には電源カバーを備えています。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い製品です。※1：本体の丸洗いはできません。外側をぬらさないように注意し、内釜を薄めた台所用中性洗剤で洗ってから、よくすすいで使用してください。▲ 内釜はフッ素樹脂コートを採用し、ラクに洗える▲ 屋外での使用を考慮し、防塵用の電源カバー付き

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 電源：AC100V 50Hz/60Hz、定格消費電力：500W- 容量：800mL- サイズ/質量：幅約173×奥行約166×高さ約169mm(蒸し皿除く)/ 約895g(電源コード含む)- 有効内寸：内釜:直径約129×高さ約62mm、蒸し皿:直径約118×高さ約49mm、ふた:直径約128×高さ約35mm- 電源コード長：約1m- 温度設定範囲：45℃、70℃、100℃- 時間設定範囲：各モード1時間後にOFF- 保温機能：設定温度を1時間維持- 安全装置：サーモスタット、温度ヒューズ(290℃)- おもな付属品：ふた、専用ケース、電源コード用ケース、蒸し皿、電源コード

製品詳細

〈ブラック〉

型番：HAC-NECK01BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HAC-NECK01BK.html

〈サンドベージュ〉

型番：HAC-NECK01BE

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HAC-NECK01BE.html

