大丸松坂屋百貨店メタバース事業が大手前大学と協働し、バーチャルキャンパスを制作　～大手前学園が所有する登録有形文化財「竹立庵」をメタバース空間に再現～

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店（以下、当社）は大手前大学と協働で、伝統文化と未来のキャンパスライフが融合する「大手前大学バーチャルキャンパス」をVRChat内の新ワールドとして制作し、2026年3月より公開します。

本プロジェクトは、当社メタバース事業が制作幹事を務め、学校法人大手前学園が所有する登録有形文化財の茶室「竹立庵（ちくりゅうあん）」をバーチャルキャンパス内に再現。これを起点に、デジタルアーカイブの展示や、情報、芸術、漫画、建築など学生による創作活動の発信を行い、専門分野を超えて知的好奇心を刺激し合う、日本のアイデンティティに触れる場を提供します。

■本プロジェクトでの当社の主な取り組み

1. 伝統文化の発信

「大手前大学バーチャルキャンパス」内に再現された「竹立庵」を通じ、日本のアイデンティティに触れる入り口の創出をサポートします。

2. 実践的な教育活動の推進

当社による「伝統文化のメタバース化」の成功事例をケーススタディとし、実社会の課題の抽出と先端技術を融合させたメタバースコンテンツの企画・開発に関する教育を提供します。

3. 共通の興味で繋がる「文化交流コミュニティ」の形成

文化継承や芸術に興味を持つ層などへ、大手前大学学生による芸術・漫画作品、建築デザインなどの創作活動を発信する場の創出をサポートします。

また、各種交流会を通じて、専門分野の枠を超えた知的好奇心を刺激し合う場の提供に協力します。

■新ワールド「大手前大学バーチャルキャンパス」デザインのポイント

・３つの取り組みを実現するため、「講義スペース」と「交流スペース」、「竹立庵」の3区画に分け、大手前大学の学部情報の発信だけでなく、学生とユーザーのコミュニケーションを促進できる設計にしています。

・登録有形文化財の茶室「竹立庵」を、メタバース空間内でも茶室の雰囲気や趣を感じていただけるように再現しました。また、「交流スペース」には、阪神・淡路大震災からの復興の象徴として学内に設置されているステンドグラスをモチーフとしたデザインを取り入れ、遠方からでもキャンパスの雰囲気を体験していただけます。

＜「講義スペース」と「交流スペース」を制作＞

開放感あふれる「講義スペース」にはスクリーンを設置し、教員、学生を問わず誰もがプレゼンテーションできる設計

「交流スペース」には、阪神・淡路大震災からの復興の象徴として学内に設置されているステンドグラスをモチーフとしたデザインを取り入れている

＜登録有形文化財の茶室「竹立庵」を再現＞

学校法人大手前学園が所有する登録有形文化財の茶室「竹立庵（ちくりゅうあん）」（実物）

茶室「竹立庵」の雰囲気や趣を感じていただけるようメタバース空間内に再現

当社は今後大手前大学と連携し、制作した「大手前大学バーチャルキャンパス」を活用した学生とのコラボレーションやメタバースのビジネス活用に関する講義など、学生の成長に繋がる様々な取り組みを行う予定です。

■「バーチャルオープンキャンパス」開催

3月22日（日）さくら夙川キャンパスでのオープンキャンパスと同時開催で「バーチャルオープンキャンパス」を実施します。

京都久田家3代宗全（1647-1707）茶室「半床庵」の写しと伝えられている「竹立庵」を「大手前大学 バーチャルキャンパス」内で体験していただけます。遠方に居住する高校生や保護者の方々が、自宅からアバターでキャンパスを体験できるだけでなく、現役学生との対話を通じて大学の雰囲気や学びの魅力を体感できる特別な一日です。

＜バーチャルオープンキャンパスの概要＞

日時︓3月17日（火）14:00～16:00プレバーチャルオープンキャンパス

3月22日（日）のバーチャルキャンパスの開催に先立ちプレイベントを実施いたします。本企画は、物理的な距離を超えよりフラットな対話を行うための試みです。当日は教員や現役の学生と日常のちょっとした相談など自由に交流をお楽しみください。

︓3月22日（日）バーチャルオープンキャンパス（さくら夙川キャンパス︓オープンキャンパス同時開催）

※詳細は下記URLをご参照ください。（外部サイトに遷移します）

大手前大学バーチャルキャンパス特別LP：https://www.otemae.ac.jp/jukensei-navi/vrcampus/

＜大丸松坂屋百貨店 メタバース事業に関するお問い合わせ先＞

大丸松坂屋百貨店メ タバース事業（下記サイト内お問い合わせフォームよりお問い合わせください）

https://www.daimaru-matsuzakaya.com/business/metaverse/