ニャンコ先生が水に濡らすと現れる圧縮仕様！「夏目友人帳 ギュギュっと！ランダムはんかち」2026年3月10日（火）新発売
日本出版販売株式会社
▲店頭設置イメージ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/723_1_781ac92a12af3404f41fc875d79c46ea.jpg?v=202603100251 ]
日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、TVアニメ「夏目友人帳」とコラボレーションし、アニメに登場する人気キャラクター“ニャンコ先生”をデザインした新商品「夏目友人帳 ギュギュっと！ランダムはんかち」を2026年3月10日（火）に発売し、全国の書店・雑貨店にて順次販売開始します。
■商品特長
「夏目友人帳 ギュギュっと！ランダムはんかち」は、水に濡らしてほぐして使う圧縮仕様のタオルハンカチです。
パッケージを開けるまで中身が見えない「ブラインドパッケージ」仕様で、シークレット柄を含む全6種類の絵柄のうち、どの絵柄が出るかは開けてみてのお楽しみです。
■商品概要
■商品画像
