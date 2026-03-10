ニャンコ先生が水に濡らすと現れる圧縮仕様！「夏目友人帳 ギュギュっと！ランダムはんかち」2026年3月10日（火）新発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、TVアニメ「夏目友人帳」とコラボレーションし、アニメに登場する人気キャラクター“ニャンコ先生”をデザインした新商品「夏目友人帳 ギュギュっと！ランダムはんかち」を2026年3月10日（火）に発売し、全国の書店・雑貨店にて順次販売開始します。

■商品特長

「夏目友人帳 ギュギュっと！ランダムはんかち」は、水に濡らしてほぐして使う圧縮仕様のタオルハンカチです。

パッケージを開けるまで中身が見えない「ブラインドパッケージ」仕様で、シークレット柄を含む全6種類の絵柄のうち、どの絵柄が出るかは開けてみてのお楽しみです。

▲店頭設置イメージ

■商品概要

■商品画像

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部PB開発課 担当：石井

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp