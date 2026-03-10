【独占公開】元大関・貴景勝がVALX公式YouTubeに登場！“3時間の稽古”を見直した理由、「量より質」に辿り着いた転機とは

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、公式YouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」にて、2026年1月に常盤山部屋を継承し、新たな一歩を踏み出した元大関・貴景勝（現・湊川親方）をゲストに迎えた特別動画を公開いたしました。

本動画では、筋トレ界のレジェンド・山本義徳氏と共に、親方が現役時代に実践してきたトレーニングの変遷を振り返ります。

伝統的な「四股」が身体に与える影響や、自身の相撲スタイルに合わせた種目の選択、そして指導者として弟子たちに伝えていきたい「効率的な体作り」のあり方について語り合う対談をお届けします。

1：伝統の「四股」に隠された、トレーニング効果

まずは相撲の基本である「四股（しこ）」の話題から。

一見、足を上げているだけの動作に見えますが、実は腹筋、体幹、内転筋をフルに活用し、同時に股関節の柔軟性も高める、極めて合理的なトレーニングであることを再定義。

先人たちが遺した知恵を、紐解いていきます。

2：競技に即した選択

かつては「重いものを挙げれば強くなる」と信じていた親方。しかし山本氏の指導を通じ、一般的なベンチプレスのフォーム（脇を開く動作）が、相撲の基本（脇を締める動作）と矛盾していることに気づきます。

山本氏指導の元、持ち方を変え、より相撲の動きに近いトレーニングへと昇華させた具体的なエピソードを披露。

3：「3時間の不安」を「1時間の確信」へ

最も大きな転換点は、1日3時間に及んでいたトレーニング時間を1時間に短縮したことでした。

「練習量を減らすのは不安だった」と語る親方ですが、結果として筋力の伸びと翌日のコンディションが向上。がむしゃらに追い込むのではなく、戦略的に「休養」を取り入れる大切さを実体験として語ります。

4：湊川部屋の未来へ

「力士のスタイルによって、鍛えるべき場所は全員違う」

自身の遠回りと学びを糧に、新しく開く湊川部屋では、伝統を大切にしながらも、一人ひとりの特性に合わせた「最短距離で強くなるための指導」を導入したいと語る親方。

指導者としての熱い想いで締めくくります。

今回の内容はアスリートだけでなく、日々トレーニングに励むすべての人にとって示唆に富む内容となっています。

その全貌を、ぜひ動画本編でご覧ください。

🔻ご視聴はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=2XlyJyiSx-o

【動画概要】

タイトル：【新常識】練習時間を3分の1に削ったら強くなった科学的な理由｜山本義徳×湊川親方

公開日：2026年3月8日(日)

配信チャンネル：VALX 山本義徳 筋トレ大学（https://www.youtube.com/@yoshinori-yamamoto）

URL：https://www.youtube.com/watch?v=2XlyJyiSx-o

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【湊川親方（元大関・貴景勝）について】

175cm、165kgの体で突き押し相撲を武器に活躍し、2019年3月場所で後に大関に昇進。

幕内最高優勝4回を記録した。2026年1月26日付で常盤山部屋を継承し、東京都墨田区にて

「湊川部屋」を創設。29歳で指導者の道へ入った。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/