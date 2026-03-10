ペ・ドゥナ、リュ・スンボム、ロモン出演！韓国でヒットした犯罪者制裁スリラー「家族計画」3月23日(月)より日本初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)2024 Coupang Play All Rights Reserved

CS放送「衛星劇場」では、韓国ドラマ「家族計画」を3月23日(月)より日本初放送します。

生き残るため家族になりすました特殊な能力者たちが、彼らを脅かす極悪非道な犯罪者らを制裁する物語。韓国映画「グエムル -漢江の怪物-」や日本映画「空気人形」、ハリウッド映画にも出演する演技派俳優ぺ・ドゥナ、ドラマ「ムービング」で話題を集めたリュ・スンボム、ベテラン俳優のペク・ユンシク、最新作「今日から“ニンゲン”に転身しました」や「ブランディングイン聖水洞」で注目を集める若手俳優ロモン、モデル出身のイ・スヒョンの5人が、この“家族”を演じます。韓国で歴代Coupang Playシリーズの初週視聴数等の記録を塗り替えた話題作。ぜひご覧ください！

家族計画

★CS衛星劇場にて、3月23日(月)日本初放送スタート！

毎週(月)午後11:00～／毎週(日)午前6:00～ ※2話連続放送

2024年/韓国/全6話

[演出]キム・ゴク、キム・ソン

[脚本]キム・ジョンミン

[出演]ペ・ドゥナ、リュ・スンボム、ペク・ユンシク、ロモン、イ・スヒョン

生き残るため家族になりすました特殊な能力者たちが、彼らを脅かす極悪非道な犯罪者らを制裁するスリラー。2024年11月からCoupang Playで配信され、歴代Coupang Playシリーズの初週視聴数等の記録を塗り替えた話題作。

幸せな都市、クムス市に越してきた動物病院を営む一家。引っ越してくるなり“ケバル”の手口とみられる失踪事件が発生。意図せず容疑をかけられてクムス市の悪党らと出会い、事件に巻き込まれる。今回も家族で力を合わせ、問題を解決できるだろうか。そして、特別教育隊で訓練を受けブレインハッキングの能力を持つ母を中心としたこの家族にはどんな過去があったのか。

母親のヨンスを演じるのは、韓国映画「グエムル -漢江の怪物-」や日本映画「空気人形」、ハリウッド映画にも出演する演技派俳優ぺ・ドゥナ。父親役にはドラマ「ムービング」で話題を集めたリュ・スンボム、祖父役をベテラン俳優のペク・ユンシク。さらに、息子を「ブランディングイン聖水洞」や「今、私たちの学校は…」で注目を集める若手俳優ロモンが、娘をモデル出身のイ・スヒョンが演じる。

【あらすじ】

クムス市に引っ越してきた1つの家族。動物病院を営む両親と高校生の双子、そして祖父の5人家族だ。母親のヨンス(ペ・ドゥナ)は引っ越しの道中に事故を起こし、相手の男性に罵られる。同じ頃、市内に住む女性が失踪する事件が起きる。クムス署の刑事は開発地域ばかりを狙った“ケバル”の犯行ではないかとにらむのだが…。

CS衛星劇場では話題の韓国ドラマを多数放送！

(C) IMTV Co.,Ltd. All Rights Reserved犬の声

★CS衛星劇場にて、3月19日(木)スタート！

2024年/韓国/全12話

[演出]キム・ユジン

[脚本]ピョン・スクギョン

[出演]イ・スンジェ、キム・ヨンゴン、イェ・スジョン、イム・チェム、ソン・オクスク

(C) Content Wavve Corp.パク・ハギョンの旅行記

★CS衛星劇場にて、3月24日(火)CS初放送スタート！

2023年/韓国/全8話

[監督]イ・ジョンピル

[脚本]ソンミ

[出演]イ・ナヨン、ク・ギョファン、シム・ウンギョン、ハン・イェリ、ソ・ヒョヌ、キル・ヘヨン、パク・インファン

