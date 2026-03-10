パチンコ・パチスロ遊技機をモチーフとしたグッズが多数登場SANKYOオフィシャルグッズラボ「FEVER　STORE」がオープン！

株式会社SANKYO

株式会社SANKYO（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）は、日頃より当社遊技機を楽しんでいただいているファンの皆様に向け、公式グッズ販売サイト「FEVER STORE」を本日12時にオープンいたしました。

本サイトでは、SANKYOグループが製造・販売したパチンコ・パチスロ遊技機をモチーフに、デザイン性とクオリティにこだわったグッズを多数取り揃え、ファンの皆様にむけた新しいお買い物のかたちをお届けいたします。

SANKYO公式グッズ販売サイトロゴ

今後は、新機種のリリースに合わせたグッズや季節ごとのグッズなどを展開し、毎月新商品の販売を予定しており、既存のファンの皆様のみならず、未来の新規ファンの皆様にもお届けできるよう、

“見るだけでも楽しい”グッズラインナップを目指してまいります。

■主なグッズラインナップ

・ 自社オリジナル商品

・「パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ」シリーズ

(C)SUNRISE/VVV Committee

・「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア４」シリーズ

(C)Project シンフォギアＧＸ (C)Project シンフォギアＸＶ

・「フィーバーブルーロック」シリーズ

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

・「フィーバーもののがたり」シリーズ

(C)オニグンソウ/集英社，もののがたり製作委員会

・「パチスロかぐや様は告らせたい」

(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

・「パチンコ/パチスロ炎炎ノ消防隊」シリーズ

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課

■SANKYO オフィシャルグッズラボ「FEVER STORE」概要

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課 ※商品画像はイメージです。(C)SUNRISE/VVV Committee

サービス名 ：FEVER STORE（フィーバーストア）

オープン日時 ：2026年3月10日（火）12：00

取扱商品 ：SANKYO・Bisty発売のパチンコ・パチスロ遊技機関連グッズ

URL ：https://fever-store.com/

Xアカウント ：@tw_spsp(https://x.com/tw_spsp)

PDF版はこちらから :https://prtimes.jp/a/?f=d141077-109-7e1f62f0c1874e10fa38c5419a8ab187.pdf