「セーブ・ザ・チルドレン」の活動を支援する＜セイコー ルキア＞より、子どもたちの幸せな今と未来への願いを込めた限定モデルが登場

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜セイコー ルキア＞Happy Collectionから、2026 Warm Moments 限定モデルを4月17日（金）より発売いたします。希望小売価格は、79,200円（税込）で、数量限定600本です。

セイコー ルキアは、子ども支援専門の国際NGOである「セーブ・ザ・チルドレン」の活動を支援しており、その売上の一部を寄付することで、日本と世界の子どもたちの明るく健康な今と未来を応援しています。

このWarm Moments 限定モデルは、「心温まる瞬間を大切にしながら、時を刻んでほしい」という未来への願いを込めた特別なモデルです。

≪商品特徴≫

愛の象徴であるハートマークと、幸運の四つ葉のクローバーをさりげなくデザインしたソーラー電波時計

Happy Collectionは、手元を見るたびにハッピーで前向きな気持ちになれるような、日常を彩るウオッチを取り揃えたコレクションです。「毎日小さな幸せが積み重なり、その幸せが周りの人にも広がっていきますように」との想いを込めています。

本作は、Happy Collectionのロングセラーであるトノー型をベースモデルに採用し、「愛にあふれる時間」をイメージしたデザインのダイヤルに仕上げました。白蝶貝ダイヤルに、愛の象徴であるハートマークをふんだんにレイアウトしています。また、7時位置には四つ葉のクローバーとクレサンベール（※1）の赤いルビーを配置。クローバーは4つのハートマークを組み合わせたデザインで、幸運が訪れるよう願いを込めました。光が当たる角度によって、ハートマークと四つ葉のクローバーが手元で繊細に煌めきます。また、セーブ・ザ・チルドレンのロゴカラーにも使用されている赤色を差し色にして、オリジナルのアラビアフォントや秒針などを彩りました。そして、裏ぶたにもハートマークがデザインされています。

（※1）クレサンベールは京セラ株式会社が開発した再結晶宝石です。天然宝石と同一の成分と構造をもちながら、不純物が少なく、理想的な美しい色調と透明感を持っています。また、原鉱石の採掘以外に採掘作業を必要としないため、強制労働や紛争の抑止、自然環境への負荷の低減に寄与しています。なお、「クレサンベール」は京セラ株式会社の登録商標です。



＜セイコー ルキア＞は、1995年、女性の腕時計が主にアクセサリーとしてとらえられていた時

代に、自分らしく生きるための実用ウオッチのパイオニアとして誕生しました。上質な輝きと確

かな品質で、日々のスタイルをクラスアップするレディスウオッチブランドです。

＜公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン＞

セーブ・ザ・チルドレンは、日本を含む約110か国で子ども支援活動を行う、民間・非営利の国際組織です。1919年にイギリスで創設されて以来、100年以上にわたり、すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参加する権利が実現された世界を目指して活動しています。

≪商品仕様≫

＜セイコー ルキア＞Happy Collection 2026 Warm Moments 限定モデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/692_1_f56a00cdc5d4c57501f42cda0893bf1c.jpg?v=202603100251 ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/lukia/hee002j



【ムーブメント仕様】

ソーラー電波ムーブメント キャリバー1B32

時間精度 平均月差±15 秒（標準電波を受信しないとき、気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ドイツの標準電波を受信）

ソーラー充電機能（フル充電時から約6ヶ月間駆動）

（※2）プラチナダイヤシールド

日常使いの擦り傷や小傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るため、セイコーが独自に開発した「ダイヤシールド」に、プラチナを配合してより白く美しい色を実現させた表面加工技術。

（※3）スーパークリアコーティング

光の反射を99％以上抑制する透明被膜を、ガラスの表裏の両面に施した、セイコー独自の無反射コーティング処理です。太陽光や照明がまぶしい環境下でも、ガラスの存在を感じません。また、表面の防汚膜により、汚れがついても簡単に拭き取ることができます。

