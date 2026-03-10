大型音楽フェス「LuckyFes′26」にて今年もアキッパによる公式駐車券・テント券の予約受付が決定

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」（以下、アキッパ）を運営するakippa株式会社(代表取締役社長 CEO:金谷元気)は、茨城県・国営ひたち海浜公園にて開催される「LuckyFes’26」の公式駐車場およびテント券の予約受付を担当することが決定しました。

なおアキッパが運営に携わるのは、初開催から5年連続となります。

アキッパはこれまでの実績に基づいた安心・安全なアクセスおよびイベント環境の運営に努めてまいります。

受付は本日3月10日(火)12:00より以下特設サイトにて開始します。

「LuckyFes’26」アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/luckyfes/

アキッパは2022年の初開催以来、公式駐車場の予約・運営を担い、主催者とともにフレンズ（観客）の皆さまのスムーズな駐車体験を追求してきました（※1）。2年目からは「テント券」の予約運用も開始するなど、培ったノウハウを活かしてフェスでの運営領域を着実に広げています。

「LuckyFes」は、初年度の動員2万人からはじまり、昨年は8万人が参加するなどイベント規模が拡大しています。

そのなかでも過去の実績に基づいてオペレーションが確立されている点を評価いただき、5年目となる今年もアキッパにて公式運営を担当することが決定しました。

初年度からフレンズの皆さまがアキッパでの運営にご協力くださったことで、現在ではスムーズな入庫体制が実現しています。この5年間で積み上げた実績は、予約受付から現地対応に至るまで、地域の警備会社からも評価いただき「安定した運営基盤」へと成長を続けています。

今年は「日本初の夏フェス4日連続開催」という挑戦のなかでも、変わらぬ安心とより円滑な運営をお届けできるよう、アキッパはフレンズの皆さま・主催者と共に、LuckyFesのアクセス環境向上に取り組んでまいります。

■公式駐車券・テント券について

予約開始：

2026年3月10日(火) 12:00～

※先着順となります。

利用可能日：

2026年8月8日(土)・9日(日)・10日(月)・11日(火・祝)

各日7:00～22:00（最終入庫19:00）

販売内容：

昨年に引き続き、3つの駐車場と4種のテントエリアを対象に、ニーズに合わせた券種を販売します。

駐車場マップテントエリアマップ

駐車券：

・西駐車場

（西駐車場には「障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用駐車場」および「オートバイ（二輪車）専用駐車場」もございます）

・第1駐車場

・第2駐車場

駐車券＋テント券 ：

・【ファミリー専用】イーストテント付駐車券【南駐車場】

※小学生以下のお子様連れの方のみ購入可

・【ファミリー専用】ウエストテント付駐車券【西駐車場】

※高校生以下のお子様連れの方のみ購入可

・フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】

・グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】

テント券：

・【ファミリー専用】イーストテント

※小学生以下のお子様連れの方のみ購入可

・【ファミリー専用】ウエストテント

※高校生以下のお子様連れの方のみ購入可

・フォレストテント(イースト)

・グリーンテント(ウエスト)

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。



駐車券およびテント券の詳細・注意事項は以下のアキッパ特設サイトよりご確認ください。

https://www.akippa.com/luckyfes/

■ ご利用方法

1.アキッパへの会員登録（無料）

購入には登録が必要です。既に完了している方はそのままご利用いただけます。

2.駐車券・テント券購入

アキッパ特設サイトより希望の券種を選択し、決済します。

「LuckyFes’26」アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/luckyfes/

※LuckyFes'26の入場チケットは公式サイト（https://luckyfes.com/）より別途ご購入ください。

3.駐車場・テントエリアを使う

指定ルートでご来場ください。駐車券の印刷および掲示にご協力をお願いします。



■ イベント概要

日時：

2026年8月8日（土）～11日（火・祝）

場所：

国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

公式HP：

https://luckyfes.com/

主催：

LuckyFM茨城放送／BARKS

第１弾出演アーティスト：

■DAY1：8月8日（土）

相川七瀬 / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / AKB48 / 氣志團 / きゃりーぱみゅぱみゅ

Klang Ruler / ゴールデンボンバー / しなこ / SWEET STEADY / 超能力戦士ドリアン / Novelbright FRUITS ZIPPER

■DAY2：8月9日（日）

青木陽菜 / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 高嶺のなでしこ / 冨岡 愛 / NiziU / ファントムシータ BABYMETAL / ポルカドットスティングレイ / MyGO!!!!! / MORE STAR / Liella!

RAISE A SUILEN

■DAY3：8月10日（月）

Aile The Shota / アンジュルム / いぎなり東北産 / オーイシマサヨシ / 岸谷香 / CLAN QUEEN

Chevon / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / 超学生 / つばきファクトリー / TOOBOE / NELKE

NOMELON NOLEMON / FLOW / muque / Mega Shinnosuke / 『ユイカ』

■DAY4：8月11日（火・祝）

ALI / 大黒摩季 / GADORO / THE BACK HORN / 水曜日のカンパネラ / t-Ace / Dragon Ash / 乃紫 Novel Core / ハラミちゃん / Broken my toybox / MAN WITH A MISSION / MONKEY MAJIK

yama / レトロリロン

アキッパは、茨城県内にてプロバスケットボールクラブ「茨城ロボッツ」との連携（※2）など、大規模イベント特有の交通課題解決に地域密着で取り組んできました。

今後も全国のイベント運営をサポートし、多くのリアルの“あいたい”をつなげてまいります。



※1

LuckyFes公式駐車場、akippaでの予約受付が決定！本日13時より開始！ ～akippaが野外音楽フェスの公式駐車場貸し出しを行うのは初。ひたちなかに再び熱狂を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000353.000016205.html

※2

akippaとB.LEAGUEの茨城ロボッツが提携！オフィシャル駐車場が予約可能に

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000016205.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計510万人（2025年12月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：スマート駐車場アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp