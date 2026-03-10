＜上白石萌音 歌手デビュー10周年＞4月11日(土)に行なわれる東京ガーデンシアター公演を、WOWOW独占生中継にて放送・配信決定！

“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というテーマで制作したアルバム『texte』で歌手デビュー10周年イヤーを迎えている上白石萌音の最新ライヴ！

株式会社WOWOW

4月11日に有明の東京ガーデンシアターで行なわれる、上白石萌音のコンサート「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」追加公演の模様を生中継する。2月25日にリリースされた10th Anniversary Album『texte』は、彼女のデビューミニアルバム『chouchou』と同じく“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というコンセプトで制作された、いわば上白石萌音の歌手としての“原点”に立ち返る一作。『chouchou』に収められたナンバーの別バージョンや、彼女自身にとって大切な映画やドラマの楽曲にもアプローチし、歌手としての才能の広がりを感じさせるアルバムだ。これを携えて開催される、歌手活動10周年記念の今回のライヴもまた、彼女の歌が持つ可能性を十二分に堪能できるものになるだろう。

横浜・神戸の各公演がいずれも即完売となったため、追加公演として開催が決定した東京ガーデンシアターでのステージ。歌手・上白石萌音の公演を、WOWOW生中継という特等席でぜひお楽しみいただきたい。

さらに3月20日（金・祝）午前9:30～は、『texte』関連映画を一挙放送・配信！各映画作品の前には、上白石萌音本人による作品へのコメント映像を付け加えてお届けする。

＜番組情報＞

上白石萌音 歌手デビュー10周年／WOWOW連続特集

写真：板橋淳一/柴田和彦

●生中継！上白石萌音「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」

4月11日(土)午後6:00～生中継

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

収録日：2026年4月11日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

3月20日(金・祝)は『texte』関連映画を一挙放送・配信

●映画『スワロウテイル』

3月20日(金・祝)午前9:30

岩井俊二監督が1996年、日本映画界で注目を集めた話題作。アジアの無国籍都市“円都（イェン・タウン）”の群像劇。YEN TOWN BANDによる主題歌もヒット。

(C)1996 SWALLOWTAIL PRODUCTION COMMITTEE●映画『コーダ あいのうた』

3月20日(金・祝)午後0:04（字幕版）

第94回アカデミー賞で栄光の頂点、作品賞を含む3部門を受賞した話題の感動作。聴覚障害者の両親・兄と暮らす女子高校生は、自身の歌の才能と家族との間で板挟みに……。

(C) 2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS●映画 『ラ・ラ・ランド』

3月20日(金・祝)午後2:01（字幕版）

第89回アカデミー賞で史上最多タイの14ノミネートを受け、監督賞など6部門受賞。それぞれジャズミュージシャン、女優として成功を目指す男女の恋を描くミュージカル。

(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.●映画『時をかける少女(2006)』

3月20日(金・祝)午後4:15

筒井康隆の同名小説が原作の細田守監督作。時間を飛び越えて過去に戻る能力“タイムリープ”を突然手にした少女が、初夏の街並みを文字通り駆け抜けていく爽快な青春映画。

(C)「時をかける少女」製作委員会2006●映画『君の名は。』

3月20日(金・祝)午後6:00

後に「天気の子」も大ヒットする新海誠監督が先駆けて放った、歴史的大ヒット長編アニメーション映画。夢の中で“入れ替わる”少年と少女の恋と奇跡の物語。

(C)2016「君の名は。」製作委員会●上白石萌音「Mone Kamishiraishi Special Live 105」

3月20日(金・祝)午後8:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音。その1年前、デビュー10年目を迎えた記念日に行なわれたミニライヴ！

楽曲：On My Own、Shape Of My Heart、変わらないもの、奏、Home、Moon River

収録日：2025年10月5日

収録場所：東京 月見ル君思フ

写真：山本絢子

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/kamishiraishi/(https://www.wowow.co.jp/music/kamishiraishi/)