株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史）は、3月19日(木)と4月6日（月） にシャノンMAの操作画面をお見せしながら、非リピート客を次の取引に繋げる方法をご紹介するセミナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58789?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260310(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58789?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260310)

■ウェビナー内容

「過去に受注したお客様と、一度きりの取引で終わっていませんか？」



製造業の営業現場は、目の前の案件対応で常に手一杯です。

一度接点が切れてしまったお客様へ、きっかけもなく再度アプローチするのは至難の業。



リピートに繋がらないのは、現場の努力不足ではありません。

「次の一手を打つべきタイミング」を察知する仕組みがなかっただけなのです。



なぜ、特定のお客様とだけ疎遠になってしまうのか。

その原因は、「お客様が、今まさに自社に関心を持っている瞬間」を逃していることにあります。



必要なのはお客様の「検討再開のサイン」を捉え、サンプル送付や実機デモへと誘導するリピート創出の仕組みです。



本ウェビナーでは、シャノンMAの操作画面をお見せしながら、非リピート客を次の取引に繋げる裏側を公開します。



【可視化】社内に眠る名刺情報や非リピート客の行動履歴を一元化



【検知】 久しぶりのWebサイト訪問を営業に即時通知する設定



【育成】 検討意欲に合わせ、サンプル送付や実機デモに誘導するシナリオ



「名刺を資産に変え、リピート率を向上させる」仕組みを、短時間でお伝えします。

皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58789?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260310- タイトル：シャノンMAデモウェビナー｜リピート客を増やす製造業のためのMA活用- 開催日時：3月19日(木) 15:00～15:20、4月6日(月) 15:00～15:20- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58789?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260310(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58789?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260310)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp