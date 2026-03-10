今年も「バタービール・シーズン」がやってくる！2026年3月13日(金)より「ハリー・ポッター　マホウドコロ」にて、魔法界で人気の飲み物「バタービール」をモチーフにした新商品が登場

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとに運営する、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」にて、『ハリー・ポッター』に登場する魔法界で人気のドリンク「バタービール」をモチーフにした新商品3種を2026年3月13日(金)より販売いたします。

■新商品について

今年も「バタービール・シーズン」がやってきました。『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャルグッズがそろう「ハリー・ポッター マホウドコロ」にて、2026年3月13日(金)よりたくさんの魔法使いと世界中のファンに愛される「バタービール」をモチーフにしたアイテムが登場します。

華やかなアートワークが印象的な壁掛けとスタンドの2wayで飾れるパブミラーとジョッキを模したデザインのキーホルダー、バタービールの王冠をイメージしたピンズの3アイテムがラインアップ。いずれのアイテムもどこかレトロな雰囲気で高級感があり、なかでもキーホルダーはバタービールのもこもことした泡部分を立体で表現し、バタービールをイメージしたカラーの液体が入った遊び心あふれる仕様です。

思わず乾杯したくなる、「ハリー・ポッター マホウドコロ」の新商品で、今年も「バタービール・シーズン」をお祝いしませんか。

■3月13日(金)発売商品詳細背面

商品名 ：ハリー・ポッター バタービール パブミラー

価 格 ：8,800円(税込)

サイズ ：W335×H283×D28mm

素 材 ：アクリル・ガラス・EVA・紙・MDF・鉄

使用イメージ

商品名 ：ハリー・ポッター バタービール リキッドキーホルダー

価 格 ：2,200円(税込)

サイズ ：W30×H60×D26mm

素 材 ：PC・PU・鉄・真鍮・水

商品イメージ

商品名 ：ハリー・ポッター バタービール 王冠ピンズ

価 格 ：1,485円(税込)

サイズ ：φ33×D13mm

素 材 ：亜鉛合金・エポキシ樹脂・真鍮

発売日 ：2026年3月13日(金)

販売店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

■同シリーズのおすすめ商品商品イメージ

商品名 ：ハリー・ポッター バタービール キャンディ缶

価 格 ：3,080円(税込)

サイズ ：缶／φ127×H70ｍｍ

内容量 ：キャンディ18個(個包装)

素 材 ：缶／ブリキ

販売店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

■「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」について

「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。

ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。

どうぞゆっくりしていってくださいね。

ショップコンセプト

作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。

いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。

心躍る商品や作品とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。

店舗情報

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

所在地 ：オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

営業時間：10：00～21：00 ※施設に準ずる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店

所在地 ：ランドマークプラザ 2F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)

営業時間：11：00～20：00 ※施設に準ずる

店舗名称 ：ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

所在地 ：東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1(東京都千代田区丸の内1-9-1)

営業時間 ：10：00～20：30 ※施設に準ずる

オンラインショップ

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ

URL：https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/

オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。

店舗のお買い上げ特典について

内 容 ：「ステッカー(全8種・非売品)」をおひとつプレゼント

対 象 ：3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：配布中～ なくなり次第終了

対象店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

備 考 ：1会計につきランダムでおひとつのお渡しです。オンラインショップではご購入の商品に同封されます。2026年12月31日(木)までの配布を予定しております。

SNSでの最新商品情報

【「ハリー・ポッター」スタイル公式X（旧Twitter）】 @hpst_jp

URL：https://x.com/hpst_jp

「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズやショップ情報をお届けする公式X（旧Twitter）アカウントです。

「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s26)