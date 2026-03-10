「LiPro（婚活）」、異性の第一印象に関するアンケート結果を公開！「これだけは無理！」というポイントは？

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、婚活に役立つ最新情報をお届けするメディア「LiPro（婚活）」において、現在婚活中または婚活経験のある未婚男女400名を対象に異性の第一印象に関するアンケートを実施しました。

◼️調査サマリー- 異性の第一印象で最も重視するポイント1位は「清潔感」- プロフィールと実物が違ってがっかりした経験がある人は7割以上- 異性の第一印象で「これだけは無理！」というポイント1位は「マナーの悪さ」- 第一印象が悪かった人ともう一度会う気になるかは「ならない」が7割以上

■調査概要

調査期間：2026年2月20日～2026年2月27日

調査対象：婚活中、または今までに婚活経験のある20代以上の未婚の男女

調査方法：インターネット調査

■調査対象

【性別】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/511_1_71a5a8a58e565596e419a847ca3ecd5c.jpg?v=202603100251 ]

【年齢】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/511_2_2ff0400e38a740778cb4a9cdca14ea9a.jpg?v=202603100251 ]

【関連記事（LiPro婚活）】

結婚相談所：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/ranking-top10/

マッチングアプリ：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume/

婚活アプリ：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/konkatu-app-rank/

婚活パーティー：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/party/

合コンセッティング：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/conpa/

結果は以下の通りです。

＜異性の第一印象で最も重視するポイントは？＞

異性の第一印象で最も重視するポイントは、「清潔感」が1位となりました。2位が「全体の雰囲気」、3位が「顔」です。「清潔感」と「全体の雰囲気」が半数以上を占める結果となりました。

＜プロフィールと実物が違ってがっかりした経験は？＞

プロフィールと実物が違ってがっかりした経験があるかについては、「ある」が71.6%、「ない」が28.4%という結果です。実際に会って違和感や落胆を感じた経験のある方が7割以上となりました。

＜異性の第一印象で「これだけは無理！」というポイントは？＞

異性の第一印象で「これだけは無理！」というポイントは、「マナーが悪い/非常識だと感じる」が250票を集めて1位です。2位が「清潔感がない」で228票、3位が「臭いがきつい」で219票となりました。

男女別で見てみると、上位4つまでは同じ結果となっていますが、男性の場合は「顔が好みではない」が5位に入り、女性の場合は「態度が不審」が5位に入っています。

男性の方が異性の見た目を意識しており、女性の場合はマナーや態度を重視しているようです。

＜第一印象が悪かった人ともう一度会う気になる？＞

第一印象が悪かった人ともう一度会う気になるかは、「ならない」が72.3%となりました。「もう一回なら会ってみても良い」と回答した方は22.3%、「何度か会って見極めたい」と答えた方は5.4%です。第一印象の重要性がよくわかる結果となりました。

◼️「LiPro」について

LiPro（ライプロ）は、暮らしに役立つ様々な情報を提供する情報メディアです。インターネット、エンタメ、教育、食事宅配など多様なジャンルからライフスタイルのヒントになる最新情報を配信しています。「婚活」ジャンルでは、結婚相談所やマッチングアプリなど、婚活や恋活に役立つ最新情報を配信中です。

「LiPro」URL：https://www.iid.co.jp/contents/

「LiPro（婚活）」URL：https://www.iid.co.jp/contents-marriage/

【おすすめ記事一覧】

無料で出会えるおすすめマッチングアプリ特集(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-free/)

すぐ会えるマッチングアプリ特集(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-suguaeru/)

20代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-20/)

30代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-30/)

40代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-40/)

50代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-50/)

60代におすすめのマッチングアプリ(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/app-osusume-60/)

マッチングアプリの口コミランキング(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/app/)

20代におすすめの結婚相談所(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/consultation-osusume-20/)

30代におすすめの結婚相談所(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/osusume-30/)

40代におすすめの結婚相談所(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/review/osusume-40s/)

結婚相談所の口コミランキング(https://www.iid.co.jp/contents-marriage/ranking/consultation/)

■本リリースに関するお問合せ

メディアマーケティング本部 担当：河口

https://www.iid.co.jp/contents-marriage/contact/



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/