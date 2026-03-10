「長濱浪漫ビール」×「abbot’s choice 池袋東口店」限定コラボビール『桜塩Gose』を3月24日(火)より数量限定にて新販売開始いたします

長浜浪漫ビール株式会社

1996年創業のクラフトビール製造会社である長浜浪漫ビール株式会社(滋賀県長浜市)は、限定ビール『桜塩Gose』を2026年3月24日(火)より順次出荷いたします。

■長濱浪漫ビール

長濱浪漫ビールは滋賀県長浜市で1996年に創業し、2026年で30周年を迎えます。伊吹山の雪解け水が育む豊かな自然。そんな長浜の地で生まれた歴史情緒あふれる街並みに佇むビール工場併設レストランです。創業以来、県内外の皆様から愛され続ける定番ビールの味わいを守りつつ、日々新しい限定ビールの醸造に挑戦しています。

■abbot’s choice

abbot’s choice(アボットチョイス)は、東京に6店舗を構える大人気のアイリッシュパブです。

シェフが作る自家製にこだわった世界各国の料理が特徴でバーとは思えないフードの種類と日替わりビールが楽しめます。

■商品スペック

・商品名：桜塩Gose『サクラシオゴーゼ』

・品目：ビール

・ビアスタイル：ゴーゼ

・アルコール度数：5％

・原材料：麦芽(ドイツ製造)、ホップ、桜塩

・内容量：350ml

・賞味期間：製造日より180日

・保存温度帯：要冷蔵

・希望小売価格：550円(税抜)

■チーフブルワー上田 裕樹のコメント

前職バーテンダー時代にお世話になったabbot’s choice池袋東口店さんからお誘いを頂き、今回コラボビールをリリースすることが出来ました。東京と滋賀という離れた土地ではありますがおいしいビールと食事、という共通点のある我々で今回コラボレーションすることができ非常にうれしく思います。惜しくも今月いっぱいで閉店されると聞き残念であると同時に、最後に華を添えられるように仕上げました。出会いと別れの季節に皆様それぞれの想いを馳せながら味わうひと時。そんなビールであってほしいと願っています。

★主なお取扱いは、リカーマウンテン店舗、長濱浪漫ビール店頭、長濱浪漫ビールオンラインショップでの販売を予定しております。

先行でabbot’s choice池袋東口店、渋谷店、新宿店、六本木店、六本木シャムロック、炭香にて樽生ビールでの提供を行っております。

長濱浪漫ビールオンラインショップ：https://shop.romanbeer.com/

長濱浪漫ビール公式HP ：http://www.romanbeer.com/

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel：0749-63-4300 Fax：0749-63-4301

公式HP：http://www.romanbeer.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

