TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」花火を楽しむ金目さんを描いた新版権を公開！熱海市聖地探訪マップの配布が決定！

2026年1月より好評放送中の、熱海を舞台にした大人気ひきこもごもストーリー、『綺麗にしてもらえますか。』（掲載 「ヤングガンガン」 スクウェア・エニックス刊）ですが、新たに花火版権が公開となります！今回の版権は、浴衣を着て花火を楽しむ金目さんを描いた、おしゃれな版権に仕上がっています。

さらに、作中に登場する様々なスポットを掲載した、熱海市聖地探訪マップの配布が決定！ラスカ熱海内にあるJTB熱海店や観光案内所などで、明日3月11日(水)より順次配布予定となります。

- 花火版権を公開！

- 熱海市聖地探訪マップの配布が決定！

物語の舞台となったスポットの一部を全19か所掲載！

ぜひマップをご活用いただきながら本作の聖地巡りをお楽しみください。

配布日：2026年3月11日(水)～順次開始

マップ設置場所（予定）：

・JTB熱海店（ラスカ熱海3F）

・熱海観光案内所（ラスカ熱海1F）

・熱海市インフォメーションセンター

・ワカガエルステーション

・協力旅館のロビー etc.

サイズ：A3（2つ折り）

部数：15,000部 ※無くなり次第終了予定

＜制作協力：株式会社JTB（https://www.jtbcorp.jp/jp/）＞

TVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』作品基本情報

■放送情報

2026年1月5日(月)より

TOKYO MX、ABCテレビ、SBS、BS朝日、AT-Xにて順次放送開始！

TOKYO MX：1月5日(月)から 毎週月曜24時00分～

ABCテレビ：1月7日(水)から 毎週水曜26時15分～ ＜水もん＞

SBS：1月10日(土)から 毎週土曜26時08分～

BS朝日：1月9日(金)から 毎週金曜23時30分～

AT-X：1月5日(月)から 毎週月曜22時00分～ ※リピート放送あり

dアニメストアにて先行配信決定！

dアニメストア：1月5日(月)から 毎週月曜22時30分～

他、各種配信サービスでも1月8日(木)から 毎週木曜24時00分～順次配信開始

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。

■スタッフ

原作：はっとりみつる（掲載 「ヤングガンガン」 スクウェア・エニックス刊）

監督：大西健太（オクルトノボル）

シリーズ構成・脚本：待田堂子

キャラクターデザイン：戸沢 東

音響監督：中谷希美

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：秩父英里

音楽制作：フライングドッグ

オープニング主題歌：ゆう。 「綺麗。」

エンディング主題歌：清浦夏実 「若葉のころ」

アニメーション制作：オクルトノボル

■キャスト

金目綿花奈：鈴代紗弓

石持毬祥：梅田修一朗

片口那色：稲垣 好

鰙 久里留：青山吉能

鰙 守大：白石兼斗

⽮柄麻未：小清水亜美

安治：水田わさび

■イントロダクション

温泉が湧き出る海辺の街・熱海。

小さなクリーニング店を営む金目綿花奈（きんめわかな）さんは、

明るくて働き者で温泉が大好きな女の子。

彼女と彼女を巡る人々が織りなす、ひきこもごもストーリー、始まります。

■公式HP

https://kinishite.com/

■公式X

@kinishite_anime(https://x.com/kinishite_anime)（ハッシュタグ #きにして ）

■権利表記

(C)はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会

(C)Mitsuru Hattori/SQUARE ENIX

■原作情報

『綺麗にしてもらえますか。』

原作 はっとりみつる（ヤングガンガンコミックス／スクウェア・エニックス刊）

全10巻＆番外編「～ふたりぐらし～」11巻 好評発売中！

「～ふたりぐらし～」12巻 3月25日(水)発売！

公式サイト：https://magazine.jp.square-enix.com/yg/introduction/kireini/

マンガUP!：https://www.manga-up.com/titles/1040