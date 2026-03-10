【クララグループ】東京ユナイテッドバスケットボールクラブ・チャリチャリ・wimo・バイチャリが『ありあけ乗り物ガーデン』に出展!自転車の安全を楽しく学ぶ体験コーナーで、補助輪外し教室などを開催

クララ株式会社

クララグループは2026年3月14日(土)、「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」(東京都江東区)にて開催される「TOKYOキッズフェスタ」の人気イベント「ありあけ乗り物ガーデン」に参加することをお知らせいたします。

2026年4月1日より、自転車の交通違反に対しても「交通反則通告制度」(青切符制度)が導入されます。これに伴い自転車の交通ルールへの関心が高まる中、クララグループ4社は「移動の楽しさと安全性」をテーマに、地域住民の皆さまと共に安心な交通環境を築くための体験型プログラムを展開いたします。

クララグループは、「次の時代を道づくる」をグループミッションに掲げており、この理念のもと、DX支援事業(クラウド・コンサルティング)とモビリティ事業(自転車・シェアサイクル)を中核に、IT、モビリティ、スポーツなど多岐にわたる事業を展開する全8社からなる企業グループです。

その中で自転車・移動・地域コミュニティに深い知見を持つ4社（チャリチャリ、wimo、バイチャリ、東京ユナイテッドバスケットボールクラブが、グループの枠を越えて有明ガーデンに集結いたします。

今回のイベント参加は、2026年4月1日より自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符制度)(https://note.com/preview/nf37798282c8f?prev_access_key=40cd389bf27f1aaed4a9a90c706e8a8a)」が適用されること、そして同日にシェアサイクル『チャリチャリ』が江東区にてさらなるエリア拡大(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000048038.html)を控えていることが背景にあります。

シェアサイクルという移動手段が江東区の日常生活にも広まる中、利便性の向上だけでなく「安全な利用環境」を地域と共に整えることが、持続的なサービス提供において非常に重要だと考えています。

自転車は、子供用自転車から大人まで幅広い世代が利用する身近な乗り物であり、この法改正は、全ての利用者が交通ルールと安全な利用について改めて向き合う大きな転換点となります。

子供たちへの交通安全教育はもちろんのこと、子どもから大人まで全世代が自分自身や周りの大切な人の命を守るための「安心・安全な習慣」を身につける場が、地域社会において強く求められています。

本イベントでは、警視庁湾岸警察署のご協力のもと、正しい交通ルールへの理解を深めることはもちろん、グループ各社の専門的な知見を活かした体験型プログラムを提供いたします。

■ 「ありあけ乗り物ガーデン」実施概要

本イベントでは、お子さまから大人まで、楽しみながら交通安全について学び、実際に自転車に触れて、試乗して「安心・安全な乗り方」を体感できる体験プログラムをご用意いたしました。参加者にはオリジナルグッズをプレゼントいたします！

- チャリチャリ × 湾岸警察署「交通安全体験クイズ」シェアサイクルや自転車の利用シーンを想定した、わかりやすいクイズ形式のステージを実施。日常の移動に潜むリスクと正しいルールを啓発します。- wimo「最新キッズバイク＆電動アシスト自転車 試乗・展示会」ベルトドライブ採用のスタイリッシュな電動アシスト自転車や、最新のキッズバイクを多数展示。実際に見て、触れて、安心な乗り心地をご体感いただけます。今回の試乗体験用車体は、すべてwimoよりご提供いたします。- バイチャリ「はじめての自転車デビュー！補助輪外し教室」プロのレクチャーで自転車の乗り方のコツを掴む体験型プログラムです。お子さまの自転車デビューを全力でサポートします！さらに、プロスタッフによる自転車のメンテナンス相談や、安全な自転車選びのポイント解説も実施します。- TUBC「ユナイト写真撮影」有明アリーナを本拠地とするTUBCは、スポーツの力を通じて本イベントを盛り上げます。TUBCのマスコットキャラクター、ユナイトも登場！

【イベント詳細】

開催日時：2026年3月14日(土) 12:00～13:00

場所：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン(1F スポーツエンターテイメント広場)

主催：住友不動産商業マネジメント株式会社

■ クララグループについて

【クララ株式会社（グループ本社）】 「次の時代を道づくる」をグループミッションに掲げ、自転車産業のDXとまちづくりの観点から自転車領域のDXを進める「モビリティ事業」と、社会のDXのために必要となるクラウド・コンサルティング領域とスポーツ領域のDXに取り組む「DX支援事業」を主要領域として事業を展開しています。 https://www.clara.co.jp/

【チャリチャリ株式会社】 スマートフォンアプリで簡単に利用できるシェアサイクルサービス『チャリチャリ』を運営。福岡エリア(福岡市・那珂川市・志免町・粕屋町)・名古屋市・東京都・熊本エリア(熊本市・菊陽町)・福岡県久留米市・三重県桑名市・佐賀県佐賀市・熊本県天草市・京都市/大津市の9エリアで展開。ベーシックは1分6.5円、電動アシスト自転車は1分20.5円でご利用いただけ、いつでもどこでも、乗りたいときにすぐ利用できる体験の提供を目指しています。 https://charichari.bike

【wimo株式会社】 日本国内で自社ブランドの自転車や雑貨製品を展開。快適で便利なモビリティを提供することをミッションに掲げ、多彩な製品ラインナップを提供。メンテナンスフリーなベルトドライブを採用した電動アシスト自転車『COOZY』や本格子供用自転車『wimo kids』を展開しています。 https://www.wimo.co.jp/

【バイチャリ株式会社】 日本最大級の自転車買取販売チェーン『自転車買取販売専門店バイチャリ』を運営。店舗を有するスポーツ用自転車の買取販売チェーンとして国内最大級の流通総額・店舗数を誇り、ロードバイクやミニベロ、マウンテンバイク、電動アシスト自転車を中心に年間約98,000点の自転車関連用品の買取販売を行っています。https://buychari.com/

【株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ(TUBC)】 江東区・東京ベイエリアをホームタウンとするB3リーグ所属のプロバスケットボールクラブ。クラブ理念に「MAKE : UNITED（つながりを創る）」を掲げ、バスケとエンタメで地域や人をつなぐ地域密着型クラブを目指しています。 https://tubc.tokyo/