【ロンハーマン】FEILERとの初コラボレーション。バンダナ柄の別注ハンカチが登場

株式会社リトルリーグ

世界中で70年以上、世代を超えて愛されている名門ブランド〈FEILER（フェイラー）〉。歴史と伝統あるドイツ・シュニール織の美しい色柄、柔らかく心地良い肌触りは多くの人々を魅了し続けています。

このたび3月20日（金）より、ロンハーマン各店およびオンラインストアにて〈FEILER（フェイラー）〉との別注アイテムを発売いたします。(一部先行発売有り)

特別なコラボレーションパッケージロンハーマン各店で展開するWhite (神戸店のみ3月14日先行発売)

初となるコラボレーションで特別にオーダーしたのは、ロンハーマンらしいパームツリーや波模様など、ボタニカルモチーフを用いたバンダナ柄。カジュアルな図柄をクラシックで上品なシュニール織で描きました。

柔らかで厚みのある質感と多彩な色から織りなす奥行きのある美しい発色が魅力のシュニール織は、一方で細かな柄を表現するには丁寧な図案づくりと熟練された職人による調整が欠かせません。本企画ではバンダナ特有の繊細な柄を再現するため、幾度にもわたる試作を重ねました。そうして完成したのが、FEILERの伝統的なものづくりとロンハーマンらしさが融合した唯一無二のハンカチです。

ネイビーをベースに、ホワイト、イエロー、ブルーの3色のトリムカラーでご用意しました。

ロンハーマン神戸店限定のYellow (3月14日発売)ロンハーマン大阪店限定のBlue (3月20日発売)

3月に15周年を迎えるロンハーマン神戸店ではイエローを、リニューアル1周年を迎えるロンハーマン大阪店ではブルーを、それぞれ限定カラーとして展開。節目を記念して感謝の気持ちを込めてご用意した特別なラインナップをお届けいたします。

エコテックス認証を受けた安心で上質なコットン素材のFEILERのハンカチは、洗濯を繰り返すことでさらに吸水性や速乾性が増します。型くずれや糸抜け、色褪せもしにくく、長く愛していただけます。

日常にささやかな彩りを添える、特別な一枚との出会いをお楽しみください。

FEILER × Ron Herman

Palm Tree Bandana Hand Towel

color : white / yellow / blue

size : free (25cm×25cm)

price : \3,960

発売日 : 3月20日(金) ※神戸店は3月14日(土)先行発売

展開店舗 : ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、横浜店、仙台店、オンラインストア

FEILER

歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織の名門ブランドFEILER（フェイラー）。美しい色柄に加え、ソフトな質感は多くの人に癒しを与え、世界中の人々を魅了し続けています。



1948年の創業以来、ドイツのババリア地方で受け継がれてきた確かな技術とクラフトマンシップ。厳選されたコットンを用い、何十もの工程を経て織り上げられるシュニール織は、厚みがありながらも驚くほどなめらかで、使うほどに肌に馴染む心地よさが特長です。



華やかで繊細なデザインは世代を超えて愛され、日常使いはもちろん、大切な方へのギフトとしても選ばれ続けています。上質さと温もりを兼ね備えたアイテムの数々が、日々の暮らしにささやかな彩りと豊かさを添えてくれます。

ロンハーマン公式サイト(https://ronherman.jp/)

ロンハーマン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)