いちごの祭典、いよいよ全容公開『OSAKA Strawberry Festival 2026』初出店を含む全17店舗が決定！
OSAKA Strawberry Festival実行委員会は、2026年3月13日（金）から3月22日（日）までの計10日間、『OSAKA Strawberry Festival 2026（大阪ストロベリーフェスティバル2026）』を関西テレビ扇町スクエアにて開催します。このたび、全出店店舗の決定および会場でのいちご無料サンプリング・直売の実施についてお知らせします。旬のいちごを存分に楽しめる春の祭典にご期待ください！
キービジュアル
『OSAKA Strawberry Festival 2026』NEWトピックス！
１. 初出店を含む全17店舗が決定！多彩ないちごグルメ・スイーツ・雑貨が勢揃い！
「大阪ストロベリーフェスティバル2026」では「Yokohama Strawberry Festival 2026」でも人気を博した実力店に加え、大阪初出店の店舗も含む全17店舗が出店します。いちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、グルメから、いちごをモチーフにしたかわいらしい雑貨まで、あらゆる角度からいちごを満喫できるラインナップが揃いました。お気に入りの一品を探しながら、春のいちご三昧をお楽しみください。
＜おすすめメニュー一例＞
いちごの贅沢パフェ（FRUIT AREA 29）★初出店
トップにだけでなく、中にもいちごがたっぷり入っており、まさにいちごを贅沢に堪能できるパフェです。サクサクのクランブルクッキー、さっぱりベリージュレで最後まで美味しくお召し上がりいただけます。
ハート形の米粉チュロス～ストロベリーver.～（Blue Cocina）★初出店
“見て楽しい”×“食べて美味しい”を追求し、たまご不使用＆グルテンフリー100％のハート形の米粉チュロスにストロベリーフレーバーをのせました！
けずりいちご（いちおのいちご）★初出店
いちご農家で作られた、100%いちごで作ったフレッシュないちごスライスかき氷です。
オリジナルいちごパフェ（パフェlove）★初出店
日替わりいちごのパフェをはじめ、見た目でも楽しめる当店オリジナルパフェは、奈良県産ブランドいちご「古都華」を中心に、関西では珍しいイチゴも取り扱っています！
持ち歩きに便利なフタ付き容器もご用意。
誰もが憧れる“生クリームたっぷり”のいちごパフェで、ぜひお気に入りを見つけてください。
ストロベリー40cmロングチュロス（Berry Berry）
毎年大人気！苺フレーバーのロングチュロス！揚げたてのチュロスは外はカリッと、中はもちもち♪頬張ると、口の中に甘酸っぱいいちごの香りが広がります。
焼きたて苺パイ（Strawberry KISS(ハート)）
店内オーブンで焼き上げたサクサクのパイ生地から溢れ出る、とろりと甘酸っぱい苺ジャム。香ばしいバターの香りと、とろける苺の果実感は自分へのご褒美。焼きたてでしか味わえないサクサク食感と、フルーティーないちごのバランスを、ぜひ食べ歩きでもお楽しみください。
栃木県産苺の女王 高貴なロイヤルクイーンいちご飴（T&G kitchen ichigo）
ロイヤルクイーンは全体に赤みをおびて熟すいちごのため、中まで赤いのが特徴。果肉をかじると、じゅわっとたっぷりの果汁がお口のなかにあふれてきます。香りとともに甘さがゆたかに広がり、その深紅の色あい、濃厚な味わいは、まさにいちごの新・女王。
いちご大福（甘味処 浅草梅園）
大粒の栃木県産「とちあいか」を使い、いちごの甘みを引きたてるように仕上げた大福は、甘さ控えめで口どけなめらかな餡とモチモチの大福で三位一体の味わいです。
ぶら下がりキューピーちゃん（秘密の苺MICO E）
ちょこんと顔を出す姿が可愛らしく、スマホやパソコン等のモニターのフチ、デスク周りの小物などに貼り付けて日常のささやかな癒しに。
２. いちごの巨大オブジェが「大阪ストロベリーフェスティバル2026」に登場！
本年2月5日～3月1日まで開催された『Yokohama Strawberry Festival 2026』の会場でもひときわ目を引いた「いちごのオブジェ」が大阪にもやってきます！その大きさとかわいらしさは、近くで見るだけでテンションが上がること間違いなし。ぜひ一緒に写真を撮って、思い出に残してください！
『Yokohama Strawberry Festival 2026』でも大好評を博した同イベントのシンボル「いちごのオブジェ」が大阪に登場！
３. ブランドいちごの無料配布・直売を開催！
ご来場いただいた皆さまに“いちご”の魅力に触れていただくため、滋賀県の「竜王いちご」や和歌山県の「まりひめ」など、滋賀県や和歌山県の農家さんによるブランドいちごの無料配布や直売を、日にち限定・数量限定で開催します！
＜開催予定日＞
3月14日（土）、 17日（火）、 18日（水）、 20日（金・祝）、 22日（日）
滋賀県でも最大級の栽培面積を有する緑豊かな竜王町。
新鮮・安全・安心の農家さんが丹精込めて育てた
旬の竜王いちごをお届けします。
＜道の駅アグリパーク竜王 無料配布・直売予定日＞
3月14日（土）
※無料配布：1粒入り（先着150名まで）
まりひめは、和歌山県限定品種で果肉は柔らかく、酸味が少ないジューシーな甘味の強いいちごです。
＜ふるーつふぁーむわかやま 無料配布・直売予定日＞
3月17日（火）、18日（水）、20日（金・祝）、22日（日）
※無料配布：1粒～数粒入り（先着50名まで）
※開催日は変更となる場合があります。
※配布品種・地域は変更となる場合があります。
※配布時間は10:00～を予定。状況に応じ整理券を配布いたします。
※配布はお一人さま1日につき1パックまで。
※いちごの無料配布・直売は、いちごの生育状態で急遽中止、または内容・数量が変更となる場合がございます。
また、数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
『OSAKA Strawberry Festival 2026』開催概要
OSAKA Strawberry Festival 2026
・期間︓2026年3月13日（金）～22日（日）計10日間
※⾬天決行、荒天時は休業することがあります
・会場︓関西テレビ扇町スクエア１階アトリウム（大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア 1F）
・営業時間︓10︓00 ～ 18︓00 （予定）
・入 場 料︓前売券︓450円（税込） 当日券︓600円（税込）
※前売券の販売は、全日程共通で2026年3月12日（木）23:59 をもって終了いたします。
※会場内の混雑状況により、当日券の販売を行わない可能性があります。
※チケットは日にち指定。その日限り、再入場可。
※未就学児入場無料。小学生以下は保護者同伴必須。
※障がい者手帳等をお持ちの方で、介助者がいらっしゃる場合、ご本人分は有料、介助者1名分は無料とさせて頂きます。
・主催︓OSAKA Strawberry Festival実行委員会
・企画制作︓関西テレビ放送株式会社、株式会社横浜⾚レンガ
・公 式 HP︓https://www.ktv.jp/event/ichigo/
※画像はイメージです。本リリースに記載されている内容は、変更になる可能性がございます。