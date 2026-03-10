「.LIVE」・「ぶいぱい」による『デジタルサイン会 第4弾』の実施が決定！さらに関連グッズが3月10日（火）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる『デジタルサイン会 第4弾』の開催および関連グッズを販売することをお知らせします。

『デジタルサイン会 第4弾』では、「.LIVE」より七星みりり、リクム、「ぶいぱい」よりベルモット・ベルーナ、まるげりちゃの4名が出演いたします。

さらにイベントの開催を記念して、コック姿の描き下ろしイラストを使用したグッズが全2種類登場！

APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年3月10日（火）12時から販売いたします。

■『デジタルサイン会 第4弾』詳細

【実施概要】

下記の配信いずれかにてSuperChatしていただいた方へ、描き下ろしイラストにサインとお名前を入れてお渡しいたします。

※一定金額以上のSuperChatが対象となります。

【実施日程】

・2026年3月10日（火） 21時00分～：サイン会決定記念 コラボゲーム配信

┗各タレントのYouTubeチャンネルにて実施いたします。

※本配信ではデジタルサイン会は実施いたしませんのでご注意ください。

・2026年3月11日（水）：ベルモット・ベルーナ デジタルサイン会

┗実施チャンネル：https://www.youtube.com/@VermouthBelluna

・2026年3月12日（木）：リクム デジタルサイン会

┗実施チャンネル：https://www.youtube.com/@Rikumu

・2026年3月13日（金）：七星みりり デジタルサイン会

┗実施チャンネル：https://www.youtube.com/@MililyNanahoshi

・2026年3月14日（土） ：まるげりちゃ デジタルサイン会

┗実施チャンネル：https://www.youtube.com/@MargherRicha

【注意事項】

・各タレントのサイン対象はお一人様につき1回限りとさせていただきます。

同タレントに複数回SuperChatをいただいた場合でも、サインは1回分のみとなりますのでご了承ください。

(例) １.七星みりりのゲーム配信で1回、七星みりりのデジタルサイン会で1回SuperChatを行った場合

→七星みりりのサインを1回分のみお渡しいたします。

２.七星みりりのゲーム配信orデジタルサイン会で2回SuperChatを行った場合

→七星みりりのサインを1回分のみお渡しいたします。

３.七星みりりのゲーム配信で1回・リクムのデジタルサイン会で1回SuperChatを行った場合

→七星みりり・リクムのサインをそれぞれ1回分のみお渡しいたします。

詳細等については、3月10日（火） 21時からの配信をご確認ください！

■『デジタルサイン会 第4弾』グッズ詳細

以下2種類のグッズを受注販売いたします。

※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。

▼B6アクリルパネル

価格：3,800円（税込）

種類：全1種

サイズ：B6

材質：アクリル

購入特典：コレクションカード（紙／約63×88mm）

▼PC壁紙

価格：500円（税込）

種類：全1種

サイズ：1920×1080px（フルHD）

3840×2160px（4K）

ファイル形式：png

■販売概要

【販売期間】

2026年3月10（火）12時00分～3月23日（月）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

こんな人を求めています

注力ポジションはこちら



